كركوك تناقش الصحة النفسية وتأثيراتها على مرضى السرطان

التعليم يعالج الحالات الحرجة للطلبة خلال 3 أيام

كركوك – مروان العاني

بغداد – داليا احمد

ناقشت كلية التمريض في جامعة كركوك، مفهوم الصحة النفسية والضغوطات النفسية، والتأثيرات النفسية والاجتماعية لمرضى سرطان الثدي.وقال بيان تلقته (الزمان ) امس ان (الكلية عقدت ندوة علمية لمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، بمشاركة عدد من التدريسيين والطلبة للتعرف على ماهية مفهوم الصحة النفسية والضغوطات النفسية، والتأثيرات النفسية والاجتماعية لمرضى سرطان الثدي، فضلاً عن مرض الالتهابات التنفسية لدى الأطفال وتأثيرها في الأسرة), واضاف البيان ان (المشاركين شددوا على ضرورة توعية وتثقيف الملاكات الطبية والتمريضية، واستعمال البرامج الإعلامية المختلفة، والتركيز على العناية بالجوانب النفسية وأهمية الصحة النفسية لدى الأم وكيفية معالجة ومواجهة الضغوطات النفسية عن طريق لقاءات دورية للأمهات المسجلين لدى المراكز الصحية).

فيما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعالجة الحالات الحرجة للطلبة. وقال بيان للوزارة امس ان (الوزير عبد الرزاق العيسى وجه بمعالجة الحالات الحرجة للطلبة خلال 72 ساعة).

واضاف ان (الوزارة عقدت اجتماعا لملاكها المتقدم لمناقشة مؤشر نسب النجاح في الجامعات التي تضم قرابة 650 الف طالب ودراسة إجمالي الحالات للعام الدراسي 2016 / 2017 ).

واضاف ان (العيسى وجه بمنح مجالس الجامعات صلاحية معالجة الحالات الحرجة لطلبة الدراسات الأولية ضمن سقف زمني لا يتجاوز 72 ساعة وبما يراعي متطلبات النظر للمعطيات الانسانية الراهنة). وكانت الوزارة قد درست مطالبات بعض الطلبة بإجراء دور ثالث للمكملين. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان سابق ان (المقترحات والملاحظات التي تقدم بها الطلبة امام مبنى الوزارة قيد الدراسة لبلورة الرؤية اللازمة لمعالجة حالات الطلبة).

واضاف ان (عددا من الطلاب نظموا تظاهرات أمام مبنى الوزارة للمطالبة بدور ثالث للمكملين بالدور الأول والثاني من العام الدراسي الماضي 2016 – 2017 ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالدور الثالث بدون قيد أو شرط واعتبار السنة الدراسية عدم رسوب), واوضح ان (الطلبة طالبوا بإضافة 10 درجات تغيير حالة أسوة بباقي السنوات).

ويذكر ان اعتداءات وقعت خلال تلك التظاهرات وفوضى بين الطلبة المتظاهرين والقوات الامنية أدت لتسجيل اصابات.