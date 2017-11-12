مثقفون وإعلاميون يتحدثون لـ (الزمان) بشأن قانون الاحوال الشخصية المعدل

التشريع خرق دستوري فاضح إستدعته مصلحة أحزاب الإسلام السياسي

بغداد- احمد جبار غرب

بعد التغيير في سنة 2003 في العراق برز بشكل حاد في مواجهتنا قوى سياسية ثيوقراطية لمحاولة الغاء قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته وبدا بقرار مجلس الحكم سيء الصيت رقم 137لسنة 2003 ثم المادة 41 لسنة 2005 ومؤخرا مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية بمبادرة وزير العدل في سنة 2013الذي يشكل جريمة بحق الانسانية ويهدد بسحق الطفولة البريئة والعلاقة الانسانية الحميمة بين الزوج والزوجة ناهيك عن خطره على وحدة النسيج المجتمعي العراقي .ان هذا القانون سيدق مسمار في جدار الوحدة العراقية وقد اثار ردود افعال سلبية من سائر القوى المجتمعية والمدنية وفئات نخبوية وثقافية من كلا الجنسين ولمحاولة معرفة ردود الافعال وموقف بعض الشخصيات حول محاولة تمرير هذا القانون المجحف استطلعت الزمان مجموعة من المطلعين على هذا القانون ورأيهم في محتواه والى ماذا يروم ؟وكانت الاجابات كالتالي

شوقي كريم حسن \ كاتب وروائي

التخلف لا ينتج ألا تخلفا، ونحن ومنذ عام التغيير الذي كنا نحلم ان يكون فاتحة جميلة ابناء وطن بمواصفات انسانية عاليه وأن تسير خطواتنا باتجاه البناء والأعمار ؛ عندما استحواذ الاسلامويين على مقاليد مجلس الحكم وبرغبة امريكية غريبة، بدأت الامور تأخذ مسارا اوقع البلاد في الكثير من الأزمات وقد شرع التخلف قوانين وأنظمة اخذت بنا جميعا الى حيث الفساد وغياب الموضوعية. وما التعديلات التي قدمها وزير العدل الاسبق لا جزء من ترسيخ لبننة العراق وجعله يسير داخل نفق المحاصصة الطائفية. ومحو الهوية الوطنية الجمعية وتحويلها الى هويات متناحرة ذات مصالح ضيقه وسن قانون الاحوال الشخصية جزء من هذا الترسيخ ومحاولة لإسقاط المجتمع داخل محارق الاخلاقيات التي يراد لها الانحراف اكثر مما هي منحرفة.. لم يرجع مسن القانون الى مرجعيات في علم ألاقتصاد والفلسفة النفسية. والاجتماعية.. لم يستشر اصحاب الاختصاص من اجل معرفة تأثير هذا القانون على الشارع العراقي. بل اتخذ من نفسه وصيا فراح يسن القوانين على هواه. وبهذا القانون ستتجسد مجموعة من القوانيين التي لابد من تشريعها لمذاهب واديان اخرى.. والسقوط الاخلاقي المريع ذاك الذي يسمح بالزواج من القواصر.. ومثل هذا الامر يسيء الى الاسلام اكثر مما يعمل على ترسيخه وجعله صورة مشرقة من الانظمة الاجتماعية ألمرغوبة وسيقول قائل. ان القانون اعتمد على السنة ألنبوية ومثل هذا القول مردود جملة وتفصيلا. لان الظروف التي كانت في الجزيرة العربية .

وهي ظروف بايلوجية هي غير تلك التي نعيشها في ألعراق لكن المشرع يريد ان يهزم مجتمعا.. ولذا يتوجب علينا جميعا الوقوف ضد هذه التشريعات التي تحاول تدمير المجتمع العراقي وتعمل على الفرقة والتجزئة

صالح الصحن \اكاديمية

رغم الاختلافات المتباينة السائدة بين الشعوب والمجتمعات من حيث البنية ومن حيث السمات والخصائص والتطلعات الا ان ثمة أشياء قد تجد لها تشابها وتطابقا مع مجتمعات اخرى مهما ابتعدت ومهما اختلفت بنظم وعادات وتقاليد وأعراف متداولة .. ومن بين هذه الظواهر والاشياء كما قلنا هي مسالة العمر الذي تتزوج به الفتاة وهو ما شاع واشترك به الكثير من الأقوام والشعوب والمجتمعات وهو عمر البلوغ والنضج وسن الرشد وهو مسالة تقبلتها طبيعة المجتمع تجنبا للمشكلات التي قد تنجم من مسالة عدم النضج من فشل وانحراف وعدم فهم الاخر ..وقد شذ عن هذه الاعراف البعض من الراغبين بالزواج من فتيات بعمر الورود او ما يعادل الثلاثة عشر ربيعا وما فوق بدواعي نفسية اجتماعية خلقية معنوية او اي سبب كان ولكن بشكل قليل ولا يشكل ظاهرة منتشرة .. اما ان تسن قانونا تبيح فيه زواج القاصرات فهذا امر غير محبب اجتماعيا ابدا وله تأثيراته السلبية المبكرة .. وليس هناك اي مسوغ لاتخاذ مثل هكذا تشريعات ، وحتى تداعيات الحروب والأوضاع المضطربة غير مقنعة كحجة او مبرر للاعتقاد بمثل هذه الرغبات والنزعات .. وأننا في زمن التنوير العصري والسباق التقني والبحث عن ارقى السبل للنهوض بمستويات التحضر للمجتمعات نتطلع الى ان نرسم ونصمم ارقى وارفع القوانين التي تضع المراة في المكانة الواعية المثلى والمدعمة بالتعليم والرعاية والاحترام والتقدير منحها الثقة والمسؤولية والمشاركة في قيادة المجتمع وما يناسبها من مفاصل ومهمات والكف عن النظرة التي ترى فيها جسدا أنثويا حسيا فقط وخال من أية مهارات وقدرات انسانية معرفية علمية ادبية اجتماعية فكرية وغيرها من الكفاءات التي سجلتها الوقائع التاريخية والعالمية بأرقى مستويات التفوق والارتقاء .. نعم نتطلع وندعوا اصحاب القرار الى استحداث اُسلوب الاستبيان العلمي الدقيق النزيه مع استشارة كبار النخب الاختصاص في مختلف العلوم والدراسات العلمية والإنسانية والفكرية والجمالية لإنضاج مستويات الحاجة الى صناعة قرارات تذهب بالمجتمع الى العلى والمعالي والى مصاف الدول المتقدمة وبدون قصر ولا تقصير ولا قاصرات …..ولكم في الاستشارة خير مصدر وخير معين .

ايناس البدران / قاصة وروائية

رب سائل يسأل لماذا تسن القوانين ولمن؟ والجواب البديهي المنطقي هو لإقامة العدل وحماية الضعيف ونصرة المظلوم وهو ما سبقتنا اليه كافة الأديان والشرائع ، فكل قانون أيا كان مصدره سماويا او وضعيا لابد ان يراعي مصالح الأغلبية (الصامتة)آخذا بنظر الاعتبار حقوق الحلقات الأضعف في المجتمع وجلها من النساء والأطفال القاصرين، ذلك ان القوي لا يحتاج لقانون يضمن حقوقه وفي مقدوره الالتفاف والتحايل عليه خدمة لمآربه واطماعه الشخصية ، ففي المجتمعات المتخلفة يعد القوي نفسه فوق القانون بل هو الذي يضعه ويكرس له ضمانا لديمومة سطوته.ولعلنا لا نأتي بجديد اذا ما قلنا ان رقي أي مجتمع وعنوان تقدمه ونهضته انما يقاس بمقدار ما تحظى به المرأة من حماية وتقدير ودعم لأدوارها (الإنجابية والإنتاجية والمجتمعية) الامر الذي لا يتم ألا عبر قوانين منصفة عادلة ومفعّلة ، ومخطئ من يظن ان المرأة نصف المجتمع ..انها المجتمع كله فهي التي ترمم خرائبه وترأب صدوعه وتعيد له بسمته ونبض حياته ،هي المعمل الثقافي التربوي الذي يخرج الأجيال وهي رفيقة الدرب والأخت والابنة ،بدونها لا تستقيم حياة و لا يثمر عطاء ولا يستدام نماء .والإسلام هو دين المودة والعدالة والرحمة فيه من السماحة والمرونة ما يجعله مناسبا لكل زمان ومكان و ما بعث نبينا محمد(ص)الا رحمة للعالمين وللناس كافة وهو القائل(ص)”رفقا بالقوارير “و “اوصيكم خيرا بالنساء “

و كذلك “ما أكرمها الا كريم”. يقول الامام علي عليه السلام “ربّوا ابناءكم على غير اخلاقكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم” اجل فما كان يصلح وفي حالات محدودة قبل 1400عام (حين لم تكن في مكة المكرمة الا امرأة واحدة تعرف القراءة والكتابة ،والاختلاف شاهق بين تفاصيل ومتطلبات الحياة حينها) لا يمكن فرضه بحذافيره على واقعنا اليوم اذ تواجه المرأة بمفردها كمّا هائلا من الضغوطات و التابوات التي تحرمها ابسط حقوقها في التعليم واختيار شريك الحياة وفي العمل الذي يضمن لها حياة كريمة في مجتمع ذكوري ابوي يدعي حمايتها ظاهريا وفي المقابل يطلب منها ان تبقي فمها مغلقا ؟! كيف ينهض مجتمع نصفه مشلول جاهل موءود نفسيا ؟ وكيف يتسنى لطفلة قاصر تحمل أعباء ارتباط مصيري كالزواج وتربية أطفال وهي نفسها طفلة بلا علم ولا حول وفاقد الشيء لا يعطيه .. ثم اين حقوقها المكفولة لها مقابل هكذا خطوة كبيرة غير مضمونة النتائج والعواقب؟ تشير الإحصاءات الرسمية الى تزايد حالات الطلاق بعد 2003 وتضع الوضع الاقتصادي والزواج القسري وصغر عمر الزوجة في مقدمة الأسباب وللأسف لم تزل المرأة تراوح مكانها محكومة بعلاقات اجتماعية وأنظمة سياسية متخلفة و بأعراف مجحفة الامر الذي جعلها تعاني أوضاعا شائكة شاهقة الظلم فما تحصل عليه من حقوق وبعد كفاح سنين طوال سرعان ما يتم الالتفاف عليه ونسفه لتعود دورة التدجين البطريركي الذكوري وتبدأ رحلتها السيزيفية من جديد. مثال على ما تقدم أورد بعضا من فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم لمجلس النواب” يحق للرجل تطليق زوجته ولا يعتبر طلاقا تعسفيا وليس لها المطالبة بحقوقها المالية والمعنوية وإلغاء حق بقائها في البيت 3سنوات ” ” ان حضانة المطلقة لأطفالها حق يمنحه الزوج ويمكن ان يأخذ اطفاله من الزوجة السابقة وقتما يشاء” لا اجد إزاء كل هذا ما اختم فيه كلامي خيرا من قول المصطفى (ص) “اتّقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم”.

غرام الربيعي \ شاعرة وفنانة تشكيلية

في الوقت الذي يتجه العالم نحو تغيير السائد بالأفضل والتعامل مع قضية المرأة بكونها الانسان المهم في استمرار الوجود الانساني لأنها الرحم الولود ولها نفس ميزات الرجل نفسيا وفكريا ولها نفس الاستحقاقات التي تضمن سلامتها الجسدية والنفسية والفكرية لتلد ابناء سالمين ذات نشأة صالحة وخلق مجتمع خالي من الامراض الاجتماعية التي ورثتها الشعوب عبر الأجيال المختلفة والعقائد المتواترة وتعقد الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لسن القوانين التي تحفظ حقوق المرأة واستحقاقاتها وجعلها كائن مهم مساهم في بناء الحياة والبلدان من خلال استحقاقها الاول التعلم والتعليم الذي يضمن سلامة الوعي والتفكير ومواجهة الحياة بقوة وثقة تجعلها لا ترضخ لأمراض المجتمع الواهم بضعفها وعبوديتها واعتبارها انسان من الدرجة الثانية ..في العراق وبعد كل الظروف الضاغطة والمريرة التي توالت على شعبه وناسه تراكمت الأسباب والمسببات لوجود ارامل ومطلقات ويتيمات وعاجزات عن العمل وتخلف عن الدراسة تسبب بالكثير من المشاكل التي عقدت الحياة بمفاصلها الاجتماعية وبدلا من إيجاد حلول ناجعة لذلك يعود البرلمان لسن قوانين تعيد المرأة الى المربع الأول والذي يتجه بها الى العزوف من جوانب المعرفة والعمل وبناء الذات الى الزواج بعمر مبكر لا تدرك حجم مسؤوليته وإدارته وتبعات تلك المسؤولية التي تصاحب مشاكل البلد من العجز الاقتصادي وعدم توافر فرص العمل ومشاكل السكن وغيرها مما يجعل المشاكل اكبر من طاقة المراهقين والشباب الذين يعجزون عن تحملها والتعامل معها بحنكة وخبرة وود وعطف مما سيربك الوجود الأسري ويساهم بتزايد نسب الطلاق …كنا نأمل ان تصدر قوانين تمنع زواج القاصرات وتزيد من العقوبات لمن يتجاوز ذلك وإلزام التعليم وإلزام العمل وتوفير فرص النشاط الفردي والجماعي للتخلص من الفراغ والكسل المجتمعي وموت العلاقات الطبيعية لتتحول الى قوانين بإعادة المرأة الى مالا يناسب عصرها والمطلوب منها في بناء البلد . لذا اجد هذا القرار لا يتناسب مع ضرورات التقدم الذي ننشده بدفع البلد مع مستويات البلدان الاخرى .

شيماء المياحي \اعلامية

استدعاش برلماني ,لا اعرف ما الذي دفع برلماننا لإعطاء موافقته المبدئية على قانون يضع مسألة قانونية بحتة و مهمة (قانون الاحوال الشخصية) بيد الاوقاف الدينية ورهن اشارة ألعمائم بينما القانون السابق 188 لسنة 1959 لا عيب فيه ولا أشكال فلماذا توزع اليوم بعض فقراته للأوقاف للبت بها ونحن نعلم ان الدين يسمح بزواج من تبلغ عمر 9 سنوات بينما القانون العراقي لا يعقد لمن بلغت 14 الا بحضور ولي الامر !!! انه جهل الاعضاء المصوتين بل ربما لم يدققوا حتى في فقراته .

اتراهم فكروا ألا بعد من مقاعد الفشل التي يستغلون بأن كيف لطفلة ان تصبح على حين غفلة زوجة وتتحمل مسؤولية الحمل والولادة وإدارة الاسرة ؟!! ألا يشعر من صوت بشيء من الشذوذ الجنسي حيال موقفه ؟، ثم هل اتممنا اركان البناء القانوني للبلد اجمع كي نفرغ انفسنا لإباحة تزويج ذوات 9 سنوات بعد احالة البت بها للمراجع ؟ اي شي تراهم لم يدمروه بعد ، ثم لم لا يصوت برلماننا مثلا على اسقاط الجنسية الثانية عن اصحاب المناصب والدرجات ألخاصة ؟ حيث اصبحت جواز عبور لمن نهب للآفلات بغنيمته لبلده الثاني !! اسئلة كثيرة على برلمان الفشل ان يرد على عشرها .

عدوية الهلالي / كاتبة وصحفية

بعد عام 2005 ، ودخول الدستور العراقي حيز التنفيذ والتطبيق ، حازت المادة (41) التي ضمها الدستور الجديد على رفض العديد من الشخصيات المدنية والقانونية ومنظمات حقوق المرأة لأنها كانت تنذر بما سيأتي بعدها من تغيير لا يصب في صالح المرأة والمجتمع عموما ،

فهي تنادي بحرية العراقيين في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ..

ويبدو ان من وضع هذه المادة في الدستور قد ترك الباب مفتوحا للخروج عن اطار قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 والذي يمثل مصدر زهو للعراقيين والنساء خصوصا لما احتوى عليه من مواد تضمن لهن حقوقهن ..

وبالفعل ، فقد هيأت تلك المادة الخلافية الى اصدار قوانين مذهبية وطائفية منها القانون الجعفري بكل مافيه من نظرة متخلفة للمرأة وحقوقها ، ثم التعديل الأخير لقانون الاحوال الشخصية الذي سيتسبب – فيما لو تم إقراره بالعديد من المشاكل الاجتماعية كونه يبيح الزواج خارج المحاكم ويسمح بزواج الفتيات القاصرات اضافة الى ما سيترتب عليه من ملابسات بخصوص الارث وحضانة الاطفال والمهر وعقود الزواج والطلاق لوجود خلافات واختلافات بين المذاهب ..

الغريب في الأمر ان العراق يدعو بعد عام 2003 الى التغيير الذي يعني مواكبة ركب التقدم والحضارة في العالم والسير بخطوات واسعة لمجاراة بقية الدول المتقدمة والساعية الى التقدم ، لكن تشريع مثل هذا القانون سيعيدنا الى الوراء بخطوات عديدة لأنه سيؤكد نمو الروح الطائفية وتفشي المصالح ( المذهبية) بعد أن حاول المشرعون الجدد تفصيل القانون على مقاساتهم المذهبية بينما نحتاج في هذه المرحلة بالذات الى قانون متنور يوحد جميع الطوائف والقانون ويضمن حقوق المرأة والطفل ليتماشى مع قوانين حقوق الانسان في العالم

لطيف عبد سالم / باحث وكاتب

لا رَيْبَ أَنَّ الزواجَ الَّذِي يُعَد أحد سنن الحياة يجري منذ عقود طويلة بمقتضى شروط وأحكام وضعتها جميع الأديان ألسماوية ولعلَّ مِنْ بَيْنها ألإشهار الاتفاق ما بَيْن الأهل والزوجان عَلَى الزواج وإبرام العقد الَّذِي يُشكل أبرز تلك الاشتراطات ألإنسانية بالنظرِ لأهميته فِي المحافظة عَلَى حقوقِ كلا الزوجين. والمتعارف عليه كفطرةٍ إنسانية حتى قبل نزول القرآن ألكريم أَنَّ البنتَ والولد لا يتزوج أي منهما إلا بعد دخوله مرحلة البلوغ (احتلام الذكر وحيض الفتاة)، وَالَّتِي تعني أَنَّ كلاهما أصبح مؤهلاً جسمانياَ وجنسياً للزواج وهو الأمر الَّذِي يلمح إلى أَنَّ سنَ الزواج مرتهن بمسألةِ البلوغ الَّذِي مِنْ شأنه اظهار الرغبة الجنسية للجنسين بوصفِها الدافع الحقيقي للزواج.لا نبعد عَنْ الصَوَابِ إذا قُلْنَا إنَّ الأُسرةَ تشكل المرتكز الأساس الَّذِي تقوم عَلَيه سلامة ألمجتمع ما يعني حاجة المجتمعات الإنسانية إلى ضوابطٍ ناظمة بوسعِها المساهمة فِي إنجاح فعاليةِ ألزواج لأجلِ ضمانِ تأهيل الزوجين لمهمةِ بناءٍ أُسرة بمقدورِها تحمل اعباء الحياة وعدم الإخفاق برعايةِ أبناؤها ولا يخفى عَلَى أحد أَنَّ بلوغ هذا المستوى مرتهن بارتباطِ رجل وامرأة يمتلكان نضجاً وتفكيراً متوازناً يعكس قدرتهما عَلَى التعاملِ بوعي وَلاسيَّما الزوجة بفعلِ أهمية دورها فِي عمليةِ تنظيم الأسرة وأعداد الأجيال القادرة عَلَى النهوضِ بالبلاد. بالاستنادِ إلى مَا تقدم ، ظهر فِي أدبياتِ علمي الاجتماع والنفس اصطلاح (زواج القاصرات) او ما يشار إليه أحياناً باسمِ (زواج الصغيرات)؛ بغية الإلمام بالوظائف المفترضة للزواج, إلى جانبِ التحذير مِنْ سلبياتِ هذا النوع مِنْ الزواج الَّذِي يترتب عَلَيه قتل براءة الأطفال الصِغار وإجبارهم عَلَى التحولِ قسراً مِنْ فضاءاتِ الجمال إلى آفاقِ الكِبار، وربما الانجراف بفعلِ نقص الوعي إلى عتبةِ الخطيئة!!.

مَن يظنُ أَنَّ بوسعَ طفلة صغيرة التحسس بمسؤوليةِ الزواج، فضلاً عَما تحمله حياتها الجديدة فِي بيت الزوجية مِنْ أعباء، وَلاسيَّما خصوصية العائلة العراقية الَّتِي تحتم عَلَى الزوجةِ تحمل واجبات إضافية تشمل العائلة وليس الزوج بمفرده، عَلَيه أَنْ يعود إلى السجلاتِ الخاصة بالطلاق فِي المحاكم الشرعية العراقية.

نعيمة مجيدة / ناشطة نسوية

نحن كنساء في رابطة المرأة العراقية لم نفاجئ في تعديل قانون الاحوال الشخصية …

وتمريره .وكل مرة عندما يحاولون اقراره .

نقف لهم بالمرصاد بتظاهرات ووقفات احتجاجية معارضة لتنفيذه .وخصوصا انه يتقاطع مع المواثيق الدولية المناصرة للمرأة ومنها معاهدة سيداو .

علما ان العراق من ضمن الدول الموقعة عليها وكذلك تقاطعه مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تنص على مساواة المواطنين العراقيين بغض النظر على اديانهم وقومياتهم وطوائفهم ….حيث ان قانون الاحوال الشخصية رقم188 المعدل سنة 1959 اخذ بنظر الاعتبار افضل الاحكام الشرعية للمذاهب وأحكام الاسلام وبما يحقق مصالح المواطنين عموما والضامن لحياة الناس في الرقي والتقدم العلمي واذا مرر هذا القانون بتعديلاته الحالية وفق المذهب الجعفري سوف يتحمل البرلمان ورجالاتها المسؤولية الاخلاقية والتاريخية للأجيال القادمة لما فيه من تكريس للطائفية وتقسيم وتفريق اللحمة العراقية

حنان تركي الشمري / اعلامية

يتحدثون عن الزواج المبكر للصبايا والقاصرات ويصفوه بالسترة والعفة لهن .. عن أي سترة يتحدثون … وعن اية عفه. يزوجون صبية لم تبلغ سن الرشد..بل لم تكمل فطامها من حنان وأحضان امها بعد .. ولم تبارح يداها الناعمتين دميتها ألصغيرة ولازالت ضفائرها تلف حول عنقها وفي ليلة وضحاها جاءوا ليلبسوها ثوب الزفاف ألأبيض ووضعوا المساحيق على وجهها.. فرحت وهي تنظر لما حولها.. الكل تصورها انها حفلة لا تلبث أن تنتهي لتعود بين أحضان امها عند الانتهاء .. لكن الذي جرى إنهم اخذوها إلى بيت آخر وعينها ترنو حول بيتها وأخيرا ادخلوها لغرفه شعرت بالغربة حست برغبة لأن تأتي امها لا تجدها.. ولكن وبعد لحظات.. دخل عليها شخص غريب عليها.. تقرب منها وهي تصرخ ولكن صرخاتها تجمعت بين آلام اقتحام انوثة لم تتهيأ بعد لأن تغدو زوجة وصرخات الخوف من الذي يحصل لها… هل هذه السترة والعفة التي تتحدثون عنها.. صبية لا تفقه عن الزواج ولا متطلباته شيء… ماذا تفهمون عن الزواج حين قررتوا إيداع طفلة لمثل هذا المعترك الحياتي العظيم الخطير… أي متطلبات تلبي لزوجها.. أي أفكار تحاور زوجها بها.. أي أعمال منزلية ممكن أن تقدم لها…

وأي شراكة زوجية ستكون… وبعد أشهر ستعلوا بطنها فماذا تعني لها تلك التغيرات ؟هل أفهموها؟ وإن أنجبت ماذا تفعل لصغيرها ؟فهي نفسها بحاجة للرعاية والاحتضان… أي جريمة اقترفوا بحق هذه المسكينة..أي اجحاف قمتم به بحق طفولتها.. كان هذا الإجراء ماشي ايام زمان حينما كانت القبائل تغزوا بعضها بعضا وخوفا على البنات من السبي يزوجوها لتكون في كنف رجل يحافظ عليها ويستر عليها هذا من جانب ومن جانب آخر فإن البنت كان بلوغها للأنوثة أقرب وقتا من بلوغ البنات لهذه الفترة الأمر الذي يسمح بعض الشيء بتزويجها..

كذلك وجود المرأة في حياة الزوج مهم جدا لمعاونتها له على أعمال الفلاحة والزرع وغير ذلك فهو لزاما يجعل من الزواج البكر مشاع لديهم..

أما الآن فكل شيء أختلف، فالبنت يجب أن تنال حضها من التعليم كي على الأقل تكون أما مثقفة كي تكون مدركة للمتغيرات الحاصلة في هذا العصر كي تواكبها وتراعي زوجها وفق ذلك كما وتربي أولادها طبقا لمتغيرات التربية ألحديثة أما زواجها وهي قاصر فإنه إصدار أمر إعدام مع وقف التنفيذ بحق الطفولة والأمومة وبحق الحياة والإنسانية.