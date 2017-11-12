اللامجدي في سردية البحث – جاسم مراد

لم يعد ممكناً البحث ، عن حلول منطقية عــــــقلانية لازمة دولة منهكة ، في ظل الوضع الراهن ، فالكيانات والكتل استمرأت وصفة الاحتلال في توزيع السلطة ، ووجدت في السلطة ضالتها لانهاك الدولة ومؤسساتها ، فصار العراق موزعاً بين الطـــــوائف والعرقيات ، تحت مسميات متعددة مصنوعة لهذا الغرض ، مرة باسم الشراكة ، واخرى تحت مسمى التوافقات ، وثالثة باسم المكونات ، وجميعها لاتخرج عن عباءة وعمامة المحاصصة ، لكون كل هذه الاطراف المسيطرة على السلطة كمواقع واموال ، لها ماتتكأ عليه في الدستور الذي فصل لهذا الغرض .

لقد خاطر السيد حيدر العبادي بعلاقاته الـــــتاريخية مع حزب الدعوة ، وتصدى بجسارة لحلفاءه في الحكم ، وطرح مشروع التغيير لنظام تكنوقراطي ، كبديل لنظام المحاصصة الذي نخر البلاد ، واسقط هيبة الدولة ، ووضع العراق تحت امرين لاثالث لهما ، أما البقاء على شروط المحاصصة ونهب المال العام وتدمير العلاقات المجتمعية والانتماء الوطني ، او الذهاب نحو التقسيم الجغرافي للبلاد تحت مسميات الفدرلة والاقلمة ، وبالفعل تمكنت هذه الكيانات المهيمنة على السلطة والبرلمان من تعطيل مشروع السيد رئيس الوزراء التغييري ، وطرح مشاريع مقابلة له لاتخرج عن هيمنتها على مؤسسات وموارد السلطة ، فمثلاً مشروع السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى التغييري التدريجي على مدى 90 يوما والذي لايخرج عن هيكلية الكيانات ذاتها بدعوى إنها تمتلك من الكفاءات التكنوقراطية مايكفي لسد حاجة العبادي ، لايختلف عن مشروع الجبهة الكردستانية التي تعتمد بالاساس على حصتها في السلطة كقومية كردية لاشأن لها بالاخرين وبما يجري في البلاد من ضعف وهوان ونهب للمال العام وسيادة الفاسدين ، وإلا ستخرج عن الجميع وتذهب صوب الانفصال ، مادرت هذه الجبهة انها جزء من ازمة البلاد وتبديد مواردها، وذهابها للانفصال بمحافظاتها الثلاث ضمن حدودها المعروفة يريده العراقيون ويرتاحون اليه ، أما كتلة النجيفي فهي بالاساس تصتع الازمات وتعمل على نخر الدولة وسقوط من سبقها في الحكم ، وهي تبحث عن الاقليم الذي تنام على وسادته بما يريح الحلفاء .

في كل الحالات ، يتبين انه ليس من المجدي في سردية بحث العبادي عن حكومة التكنوقراط المهنية المستقلة خارج كيانات الاحزاب والكيانات الحاكمة ، فهي متمسكة بمواقع السلطة ولها اسنان مشط الصوف ، في حين لايمتلك العبادي قوة التصدي لها ، ولم يستخدم التكتيك السياسي الفــــــعال في توظيف الطاقات الشعبية وقوة المرجعية في مواجهة هذه الاطراف والمضي بمشروعه التغييري .

لقد تبين بما لايدع مجالا للشك إن الكيانات السياسية المسيطرة على السلطة طوال السنوات الـ (14) الماضية لم تنتج من حكمها سوى المزيد من التخريب لكيان الدولة التي بنيت حجراً حجر منذ تاسيسها في بدايات القرن العشرين ، ولم تؤسس لما يمكن أن يسجل لها ايجابيا مثلما تفعل حكومات البلدان المحترمة خلال عمليات التغيير ، وظلت هذه الكيانات متمسكة بنظام حكم فاشل بامتياز ، معتمدة في بلوغها لمواقع الحكم على الطائفية والعرقية المقيتتان المرفوضتان في المنهج الديمقراطي والدولة العصرية .

على وفق مجريات الاحداث والمواقف الكتلوية داخل البرلمان ، إن السيد العبادي لايمكنه ان يحقق برنامج التغيير في حكومة مهنية وطنية امينة ، وإنما سيــــــعود لتلك الكيـــــــانات والكـــــــتل والاحزاب الفاشلة ، وبهذا سيـــــبقى العراق رهينة لافكار وادوات جّل همها هو الاستحواذ بما لا حق لها به من مال عام ومشاريع ودوائر دولة .

إن الحل لازمة العراق هو بتعديل الدستور وتغيير في النظام الانتخابي واصلاح وتغيير نظام الحكم من محاصصي إلى نظام وطني قوي متين مهاب ، وهذا الامر يحتاج إلى فعل شعبي جماهيري مثلما حدث في مصر .