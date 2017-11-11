الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان): نستبعد زيارة نيجيرفان إلى بغداد قريباً

الصدر يبحث مع العبادي سبل إنهاء أزمة أربيل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كربلاء – الزمان

ناقش زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في محافظة كربلاء امس الازمة بين بغداد وأربيل غداة تلقي الصدر دعوة من قيادات كردية للتوسط بين الجانبين ، فيما اكد العبادي خلال مؤتمر صحفي سبق اللقاء انه ليس هناك من حاجة للوساطة مع ابناء شعبنا الكردي، في وقت استبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني قيام رئيس حكومة إقليم كردستان بزيارة لبغداد في وقت قريب. والتقى العبادي والصدر بدار الضيافة في كربلاء التي جاء اليها الصدر بعد وصول العبادي اليها بقليل حيث التقى ممثلي المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي وادى فريضة الزيارة لمرقدي الامامين الحسين والعباس عليهما السلام كما عقد لقاءات مع المسؤولين المحليين ومحافظ كربلاء عقيل الطريحي. وبحث العبادي والصدر، بحسب مصدر الاوضاع السياسية بين بغداد واربيل والانتصارات على تنظيم داعش.وكان الصدر قد تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني طلب خلاله منه أداء دور الوسيط لحل الأزمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والعودة إلى الالتزام بالدستور.، بحسب بيان نقل عن الصدر قوله ردًا على الطلب إن (إجراء الاستفتاء لم يكن دستوريا من الأصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم إلغاء الاستفتاء).وتابع البيان أنه جرى التطرق أيضا إلى موضوع الموازنة الاتحادية، حيث شدد الصدر على أن (الدولة تمر بظرف اقتصادي صعب وأن الشعب العراقي في الجنوب والوسط لا يختلف حالا عن الإقليم من هذه الناحية إنْ لم يكن حالهم أصعب)، مشددًا على (ضرورة عدم زج الشعب وحياة المواطنين واستقرار معيشتهم في الصراعات السياسية). وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني قد وجد دعوة مماثلة للصدر.بدوره، أشاد العبادي بدور البيشمركة في مواجهة الارهاب وقال خلال مؤتمر صحفي حضرته (الزمان) في كربلاء امس أن (البيشمركة عناصر أبطال وقاتلوا الإرهاب واتّهموا بالإساءة لأنهم لم يحملوا السلاح ضد الجيش)، داعيًا الإقليم الى(الصبر قليلا)، متعهداً بإطلاق مخصصات للبيشمركة.واردف (لانحتاج لوساطة مع شعبنا الكردي). وبخصوص الانتخابات المقبلة، أكد أنها ستجرى في وقتها المحدد، وأشار إلى أن (المفوضية تعمل وفق القانون ووفق النظام ولا نسمح لأي فصيل مسلح بالمشاركة في الانتخابات). وأكد أن (هناك عدم رضا عن العملية السياسية وعلينا التصحيح)، مشيراً الى أن (هناك جماعات سياسية تنتظر حدوث عمل ارهابي لتحقيق مكاسب)، داعيا الاجهزة الامنية الى أن (تكون على اهبه الاستعداد لحدوث هكذا مواقف). وأوضح ان (خسارة العراق في حربه ضد داعش بلغت 100 مليار دولار).واضاف (نجحنا في ثلاثة المعارك وهي تحرير الأرض، وحدة العراق، والمهمة الثالثة محاولة تهديد البلاد وتقسيمها). الى ذلك، اعلن العبادي عن أن (رواتب الحشد ستكون متساوية مع نظرائهم من القوات الأمنية). وترددت انباء امس عن زيادة في رواتب الحـشد تبلغ 500 ألف دينار بدءاً من السنة المقبلة. واتهم العبادي من وصفهم بـ(أشخاص مدفوعي الثمن) بالترويج للفتنة للطائفية وقال انهم (لم يستطيعوا التفرقة لأنهم كانوا ينشرون من خلال بعض المواقع التواصل الاجتماعي وقد وجهنا بعدم السماح للترويج للفتنة الطائفية).وكانت مصادر أمنية قد أفادت بإعتقال 22 شخصاً من مروجي النعرات الطائفية خلال الزيارة الاربعينية . وحذر العبادي من (التصعيد من بعض الجهات التي لا يروق لها النجاح في العراق)، مضيفاً( كما نحذر من أية دولة تحاول التصعيد). وبشأن التوتر في المنطقة، اكد العبادي أن (التصعيد في المنطقة يؤدي الى تنشئة جماعات ارهابية، ويتسبب في تهجير المواطنين)، داعيا الى (التهدئة سواء في لبنان او اليمن او مصر او سوريا وانهاء الخلافات). وعن زيارته الى السعودية، قال انها لم تكن زيارة مجاملة (وانما للبدء بعمل حقيقي، سيما اننا نعمل علاقات من اجل سيادة العراق)، مشيراً الى أن (السعودية بعثت للمرة الاولى طائرات لزائريها بشكل مباشر الى العراق). وعن الزيارة الاربعينية، اشاد بـ(نجاح الزيارة المليونية لاربعينية الامام الحسين عليه السلام من حيث الامن وتوفير الخدمات رغم التهديدات الارهابية الكبيرة ، وقد باءت جميع محاولات الارهابيين بالفشل)، منوهاً الى دور المتطوعين خلال الزيارة ، داعياً الى (نشر ثقافة العمل الطوعي).

ووجه العبادي الشكر للقوات المسلحة والاجهزة الامنية والاستخبارية التي اسهمت بتوفير الحماية لملايين الزائرين .ونقل بيان لمكتب العبادي عنه قوله ان (نجاح الخطة الامنية لحماية ملايين الزائرين يضاف الى انتصارات قواتنا ضد عصابات داعش الارهابية وتحريرها الاراضي والمدن العراقية كافة)، مشيداً بجهود الجهات الرسمية وتقديمها الخدمات ، منوهًا الى (التزام الزائرين والمتطوعين والمواكب بالنظام وتعاونهم مع الاجهزة الامنية الى جانب ماتميزوا به من كرم الضيافة)، خاصًا بالشكر (العتبات المقدسة ومحافظة كربلاء لجهودها في استقبال وخدمة ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه). وبالعودة الى الازمة بين بغداد واربيل، دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني العبادي إلى العودة للمحادثات لحل النزاعات بين الجانبين ، مخاطباً اياه بأنه لولا البيشمركة لما تمكن من تحرير الموصل. وتحدث البارزاني عن نية مبيتة لدى بغداد لتحريك قوات امنية نحو المناطق المتنازع عليها ، وقال في مقابلة إن (الاستفتاء كان عذرا فقط، وخطة بغداد هذه كانت حتى قبل الاستفتاء) .

وتابع ان المسؤولين في بغداد (استعدوا لذلك منذ وقت طويل وما قامت به القوات العراقية حيال كردستان لم يكن مفاجئا لي).وأضاف أن (ما فاجأني هو أن من يصفهم الأمريكيون بالإرهابيين هاجمونا باستخدام أسلحة أمريكية تحت أعين مسؤولين أميركيين).واضاف أن (الكرد لا يستطيعون انتظار موافقة الجميع على الاستقلال لذا قمنا بالاستفتاء بعملية ديمقراطية وسلمية، وهذا حقنا وما قمنا به كان صحيحا).

ووجه البارزاني رسالة شفهية إلى العبادي قائلا (ساعدناك كثيرا العام الماضي في الموصل ولولا البيشمركة لما تمكنت من تحريرها)، مضيفا (عد إلى المحادثات لحل النزاعات فالحرب تعني الدمار فقط).

واستبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني اسلام حسين زيارة نجيرفان البارزاني لبغداد في وقت قريب.وقال حسين لـ(الزمان) امس ان (زيارة نيجيرفان الى بغداد غير متوقعة خلال هذه المدة بسبب استمرار التشنجات بين الاقليم والمركز والتي لا تسمح بالنقاشات)، من دون ان يدلي بالمزيد.

وتحدثت صحيفة عربية عن وضع الحكومة العراقية شروطاً جديدة على الزيارة التي ينوي البارزاني إجراءها إلى بغداد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي وآخر كردي إن (العاصمة العراقية تنتظر زيارة أو زيارات من نوع آخر خلال هذا الأسبوع لكنها مرهونة بضوء أخضر من العبادي)، مشيرة إلى أن (زيارة البارزاني قائمة لكن طائرته تنتظر موافقة العبادي للإقلاع)، وأضافت أن (البارزاني أبلغ بعض الكتل السياسية الكردية بأن ملفات كركوك والمناطق المتنازع عليها ورواتب البيشمركة والموظفين الأكراد، فضلاً عن الموازنة التي أخذت موقعاً متقدماً في الأزمة، خلال الأيام الماضية، ستكون في صدارة الملفات التي سيبحثها مع المسؤولين في بغداد).

واشارت إلى أن (بغداد وضعت شروطا جديدة غير مُعلنة على زيارته أبرزها أن يحظى الوفد الذي سيترأسه بمقبولية من جميع الأطراف الكردية، وأن يقدم ضمانات لبغداد تتعلق بوحدة العراق وسيادته)، لافتة إلى (رفض العبادي استدراج قضية الحوار مع أربيل وتحويلها إلى صفقة سياسية، سواء أكان ذلك بضغط وتدخل خارجي أم داخلي) في إشارة ضمنية إلى طلب نيجيرفان وقوباد من الصدر التوسط.