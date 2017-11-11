مصدر لـ (الزمان): كوسرت رسول في حالة صحية حرجة

اربيل – فريد حسن

كشف مصدر في وزارة صحة اقليم كردستان عن تدهور الحالة الصحية لنائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول بعد اجراء عملية جراحية في الجهاز الهضمي . وقال المصدر لـ (الزمان) امس ان (رسول خضع لعملية جراحية في الجهاز الهضمي بسبب انسداد في الامعاء)، واضاف ان (حالته الصحية حرجة حتى بعد اجراء العملية)، مشيرا الى (اشراف فريق طبي على حالة رسول والتطورات المستقبلية). وكان الوزير ريكوت حمة رشيد قد اعلن عن نجاح العملية الجراحية التي اجريت لرسول في مستشفى فاروق بمحافظة السليمانية.وقال رشيد في تصريح امس إن (صحة رسول تدهورت بسبب إنسداد في الأوعية الإمعائية وتم نقله الى مستشفى الفاروق في السليمانية)، واضاف أنه (تم إجراء عملية له من قبل فريق طبي تكللت بالنجاح وحاليا يخضع لعناية طبية مشددة وان صحته تتجه نحو الإستقرار)، لافتا الى ان (رسول سيبقى خلال 72 ساعة المقبلة تحت العناية الطبية). من جهة اخرى نفت وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم أنباء هروب وزيرها آشتي هورامي . وقالت الوزارة في بيان امس (ننفي أنباء مغادرة هورامي قبل إغلاق مطارات إلاقليم)، مؤكدا أن (تلك الأنباء عارية عن الصحة)، وأضاف أن (هورامي حاليا في زيارة رسمية إلى الخارج كممثل عن حكومة إلاقليم بهدف خدمة الشعب الكردي لتجاوز الأزمة الحالية).