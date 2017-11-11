الدوحة تبدي رغبتها في إعمار المدن المحررة

العراق وقطر يتّفقان على تبني الحوار لمواجهة التحديات

بغداد – قصي منذر

اتفق وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على تبني الحوار لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية ، موجها الدعوة الى ال ثاني لزيارة بغداد في إطار فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك.

وقال بيان امس ان (الجعفري بحث خلال زيارته الى قطر مع آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين)، لافتا الى ان (الجانبين اكدا أهمية تبني الحوار في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية)، ونقل البيان عن الجعفري قوله ان (الإرهاب أخذ صفة عالمية وارتكب الجرائم ولم يستثنِ منها بلدا أو مدينة أو دينا)، مشيرا الى ان (قوة العراق هي قوة لكل العرب وهو يبذل قصارى جهوده الدبلوماسية في حل الأزمات التي تواجه المنطقة)، واضاف ان (العراق يتطلـع الى اقامة فضلى العلاقات مع الدول العربية ودول الجوار، كما يتطلع الى استمرار دعم الدول الشقيقة والصديقة له في مجال إعادة بناء المدن المحررة)، موجهاً الدعوة لـ (ال ثاني لزيارة بغداد في إطار فتح المزيد من آفاق التعـــاون المشترك). من جانبه اشاد آل ثاني بـ (الانتصارات الكبيرة التي حقـقها العراقيون في حربهم ضد داعش)، مؤكدا (دعم بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب وكذلك المساهمة في إعادة إعمار البنى التحتـية لمدنه)، عادا أن (استقرار العراق هو استقرار للمنطقة ، ويجب التعاون والتنسيق في المجالات كافة ولاسيما المجال الأمني والاستخباري للقضاء على الإرهاب ومنع انتشاره)، داعيا الى (تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدوحة وبغداد خصوصاً مع توافر الكثير من الفرص للدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام، اضافة الى أهمـية الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة القطرية-العراقية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلِف المجالات).

من جهة اخرى اكد الجعفري وقوف العراق بوجه اية محاولة لتطويق او حصار دولة عربية . وقال الجعفري خلال محاضرة في المعهد الدبلوماسي القطري إن (العراق يقف بوجه أية محاولة لتطويق أو حصار دولة عربية)، مشيرا إلى أن (ما يجمع الدول العربية أكثر ممّا يفرقها)، واضاف انه (لا ينبغي لأي دولة أن تطوق أو تحاصر دولة أخرى)، مضيفا (سنقف مع أي بلد مظلوم بعد معاناة الحصار التي عانيناها)، وتابع أن (الأزمة الخليجية كانت خافتة في وقت ما، قبل أن تطفو على السطح ووصلت إلى ما وصلت إليه)، لافتا إلى أن (العراق لا يفرق بين دولة وأخرى ويبذل أقصى جهوده ليكون عامل إرساء للأمن السياسي والاقتصادي بين الأشقاء في الدول العربية)، مبينا ان (الدبلوماسية العراقية ترمي إلى تنمية العلاقات، وإقامة علاقات على أساس المصالح المشتركة وإخماد الحرائق في المنطقة)، واوضح الجعفري ان (المنطقة تغرق في النزاعات، ونحن بأمس الحاجة لتحريك المفاعلات الدبلوماسية لحل الأزمات).

ووصل الجعفري الى الدوحة الثلاثاء الماضي في زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين القطريين بينهم امير قطر تميم بن حمد في إطار مساعي العراق لتطوير علاقاته الخارجية مع دول المنطقة والعالم.