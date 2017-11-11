الجبوري يطالب بإستمرار الدعم الدولي للقضاء على داعش

بغداد – داليا احمد

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان العراق اوشك على انهاء وجود عصابات داعش على ارضه، مثمنا دور ايطاليا ضمن التحالف الدولي لدعم أمن واستقرار العراق .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري بحث مع السفير الايطالي ماركو كارنيلوس الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة، وسبل استمرار التعاون ودعم المجتمع الدولي للعراق في مكافحة الارهاب وملاحقة عصابات داعش الارهابية)، واضاف ان (الجبوري شدد على ان العراق بذل قصارى جهده وقدم تضحيات سخية ضد الارهاب من اجل الحفاظ على امن المنطقة وسلامة شعوبها، وانه وبفضل تلك التضحيات وتعاون التحالف الدولي اوشك العراق على انهاء وجود داعش على ارضه)، مطالبا (باستمرار الدعم لملاحقة فلوله وعصاباته في كل مكان)، مثمنا (دور ايطاليا صاحبة ثاني أكبر بعثة ضمن التحالف الدولي وجهودها لدعم العراق)، معربا عن (أمله ان يتسع دورها ليشمل مجال اعادة الاعمار وان يستغل البلدان الفرص كافة من اجل تطوير العلاقات الثنائية الى اعلى المستويات)، من جانبه اعرب كارنيلوس عن (حرص بلاده على مواصلة دعم العراق في مواجهة الارهاب، وتطوير سبل التعاون بين البلدين على الصعد كافة). وعلى صعيد اخر أكد الجبوري حرص العراق على الانفتاح مع جميع الدول العربية .وتابع البيان ان (الجبوري بحث مع سفير مملكة البحرين في العراق صلاح المالكي العلاقات التي تربط بين العراق والدول العربية ومنها البحرين، وضرورة تطويرها في سائر الميادين على النحو الذي يضمن المصالح المشتركة بين البلدين)، واضاف ان (الجبوري اكد خلال اللقاء حرص العراق على الانفتاح مع جميع الدول العربية والاقليمية وبما يعزز مكانة البلد بين دول المنطقة والعالم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة)، واوضح البيان ان (المالكي أكد سعيه الحثيث لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العمل المشترك الذي يهدف الى استقرار المنطقة العربية).