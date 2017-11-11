اللعيبي: إتفاق على تصدير الخام من حقول كركوك إلى ايران

بغداد توزّع 30 مليون لتر نفط بين مدن كردستان

بغداد – شيماء عادل

قررت وزارة النفط تخصيص وتوزيع كمية 30 مليون لتر من النفط الابيض بين مواطني مدن السليمانية واربيل ودهوك.فيما اعلنت الوزارة عن الاتفاق مع طهران على تصدير الخام من حقول كركوك الى ايران.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أن (الوزير جبار اللعيبي وجه بتخصيص وتوزيع نحو 30 مليون لتر من النفط الابيض بين المواطنين في مدن السليمانية واربيل ودهوك)، ونقل البيان عن اللعيبي قوله ان (الوزارة ستباشر خلال الأسبوع المقبل بتوزيع النفط الأبيض بين مواطنينا في المناطق والمدن في الاقليم). واضاف انه (تم توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية على تخصيص وتوزيع كمية 30 مليون لتر تسهم في تلبية احتياجات مواطنينا في تلك المناطق والمدن وان الوزارة مستمرة في تجهيز وتوزيع النفط الأبيض بين مخيمات النازحين والعوائل المهجرة والمناطق المحررة في المحافظات الشمالية ولم تتوقف عمليات التجهيز حيــــــــث تتواصل جهود الوزارة وتواكب القوات الأمنية في جمـــــــيع المدن المحررة). واوضح البيان ان (اللعيبي اعلن عن التوقيع على اتفاق مبدئي بين العراق وإيران لقيام العراق بتصدير النفط من حقول كركوك الى ايران بمــــــعدل 60-30 الف برميل باليوم قابلة للزيادة)، وتابع اللعيبي ان (محضر الاجتماع الذي وقعته شركة تسويق النفط العراقية سومومع الجانب الإيراني في بغداد ينص على قيام الجانب العراقي بنقل الكميات المذكورة عبر الشاحنات الى النقطة الحدودية المشتركة بين البلدين قرب محافظة كرمنشاه فيما يقوم الجانب الإيراني بتسليم نفس الكميات والمواصفات عبر الحدود المشتركة في جنوب العراق)، وأضاف ان (هذا الاتفاق يسهم في اضافة منفذ تصديري جديد للعراق يسهم في تصريف نفط كركوك وتحقيق جدوى اقتصادية للعراق فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار)، مشيرا الى ان (الاتفاق الاولي سيعقبه التوقيع خلال المدة القريبة المقبلة على العقد النهائي مع الجانب الإيراني بعد الاتفاق على بعض القضايا الفنية والتنفيذية)، مؤكدا ان (العراق حريص على تعزيزالعلاقات مع دول الجوار)، واوضح البيان ان (الحكومة والوزارة تخططان لإقامة مشاريع نفطية ستراتيجية تعزز من افاق التعاون الثنائي مع كل من تركيا والأردن والكويت والسعودية وسوريا فضلا عن الدول العربية والصديقة).