الزوار يعودون إلى الديار بسلام وسط الإشادة بكرم الأهالي وأصحاب المواكب الخدمية

كربلاء تعلن نجاح الأربعينية بمشاركة نحو 14مليون وافد

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن قيس خلف المحمداوي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين الذين أحيوا ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام، فيما افادت تقديرات بأداء نحو 14 مليون شخص من داخل العراق وخارجه مراسيم الزيارة. وقدّم المحمداوي خلال مؤتمر صحفي حضرته (الزمان) امس (الشكر والتقدير والثناء لجميع افراد القوات الامنية التي اشتركت بالخطة والصنوف الاختصاصية مثل طيران الجيش والقوة الجوية والاستخبارات وقطعات الحشد الشعبي البطلة ودور المتطوعين الكبير وبمهنية وجهد الإعلاميين، وتقدم ايضا بالشكر الجزيل للعتبات المقدسة لدورها الكبير والفعال في إسناد ونجاح الخطة، وكذلك حكومات محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ومجالس المحافظات وعمل دوائرها الخدمية على جهدها الكبير جدا)، مشيراً الى (القيام بعمليات استباقية جرى خلالها القاء القبض على مطلوبين بجرائم ارهاب ومخدرات وجنائية فضلاً على اعتقال من ارادوا اثارة النعرات الطائفية).

وافاد المحمداوي بأن (عدد الزوار العرب والاجانب بلغ نحو3 ملايين شخص). من جانبه، اكد المتحدث الرسمي باسم شرطة كربلاء العقيد علاء عباس الغانمي نجاح الخطة الامنية من دون حدوث خروقات مع تأمين نقل الزائرين بشكل جيد بالتعاون مع الوزارات الخدمية.واشار مدير اعلام بلدية كربلاء الى ان الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة ستنتهي بعد مضي 4 أيام من الزيارة. واوضح الجبوري ل ـ(الزمان) امس ان (الجهد الخدمي رفع نحو 23 ألف طن من مخلفات الزيارة الى مناطق الطمر الصحي )، لافتاً الى(تخصيص وزارة الاسكان والبلديات العامة 280 مليون دينار بمثابة اجور للعمال ). وابلغ مدير الاعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة توفيق الحيالي (الزمان) بـ(مشاركة اكثر من 5 آلاف متطوع في الزيارة من بينهم عرب واجانب بالاضافة الى اكثر من 15 ألف عجلة لنقل الزائرين من مختلف الوزارات )، مشيراً الى(اشتراك 4 آلاف مركبة نقل خاص).ونجحت دائرة صحة كربلاء بتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالزيارة.وقال مدير عام صحة المحافظة الدكتور صباح الموسوي لـ (الزمان) امس ان (المستشفيات والمراكز الصحية والمفارز الطبية كانت قد باشرت بأعمالها قبل ايام عدة من موعد الزيارة حيث تديرها غرفة عمليات الدائرة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومة المحلية والامانتين العامتين الحسينية والعباسية والدوائر الصحية في المحافظات وقيادة عمليات الفرات الاوسط (الطبابة العسكرية) بالاضافة الى قيادة شرطة المحافظة والدوائر الخدمية الساندة لها) . واضاف الموسوي أن (الخطة تضمنت توزيع اكثر من 7 عجلات اسعاف و30 مفرزة طبية على المحاور الثلاثة ومركز المدينة بالاضافة الى وجود 7 مستشفيات حكومية فضلاً عن وجود 25 فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والاغذية المقدمة للزائرين وفتح عدد من مراكز الطوارئ في مركز المدينة القديمة). وأكد مدير شركة المنتجات النفطية – فرع كربلاء حسين الخرسان تأمين احتياجات المواكب الحسينية والزائرين من المشتقات النفطية لزيارة الاربعينية.

وقال لـ (الزمان) امس انه (تم توفير احتياجات المواكب الحسينية والافران والمخابز والمولدات والآليات المشاركة خلال هذه الزيارة من الوقود اللازم والغاز السائل)، مشيراً الى (إشراك اكثر من 370 وكيلا جوالا لتوزيع الغاز السائل بالاضافة الى اكثر من 30 سيارة حوضية متنقلة لتوزيع منتوجي النفط الابيض وزيت الغاز لسد احتياجات المواكب والافران والهيئات). مبيناً انه (تم تقسيم المحافظة الى اكثر من 11 قطاعا من اجل السيطرة على التجهيز خلال مدة الزيارة ونصب 6 محطات متنقلة في الكراجات لتجهيز المركبات التي تنقل الزائرين بالوقود بالاضافة الى توفير حوضيات ساندة فضلاً عن توفير خزين جيد في المحطات الحكومية والاهلية على الطرق الخارجية المؤدية الى كربلاء والعمل على مدار 24 ساعة). واكد مسؤول ملف الزيارات المليوينية في كربلاء عادل الموسوي حرص الحكومة المحلية على إيواء الزوار الاجانب خلال الزيارة واوضح الموسوي لـ (الزمان) امس انه (تمت تهيئة اكثر من 155 موقعاً لإيواء الزوار الايرانيين القادمين الى المحافظة خلال مدة الزيارة معتمدين في ذلك على الساحات والملاعب والقاعات الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة).

وقال الموسوي (اتوقع ان يصل عدد الزوار الايرانيين الى 3 ملايين زائر خلال زيارة الاربعين)، مشيراً الى (فتح مركز اعلامي تابع للادارة المحلية في كربلاء وبإشراك عدد من وسائل الاعلام المتمثلة بالصحف والقنوات الفضائية لما لهم من دور مهم خلال هذه الزيارة). وكان ممثل المرجعية الدينية احمد الصافي قد اكد مشاركة اكثر من 13 مليون زائر في المناسبة ووصف الخدمات بأنها تفوق الخيال. وعاد الملايين من الزوار القادمين من محافظات عدة من كربلاء الى مدنهم بعد ان قدموا الى المحافظة سيراً على الاقدام لاداء مراسيم الزيارة مشيدين بكرم الاهالي واصحاب المواكب الخدمية . وقال الزائر كاظم علي من محافظة البصرة – حي الجمهورية لـ(الزمان) امس (سرت على الاقدام 8 ايام متوجهاً الى كربلاء على الرغم من ظروفي الصحية ولكن بالارادة والعزم واصلت المسير قاطعاً مئات الكيلومترات الى ان وصلت قضاء الحمزة الغربي بمحافظة بابل لاداء الزيارة والعودة مسرعاً الى محافظتي لارتباطي بظروف عمل فيها). واوضح الزائر فراس محمد من محافظة الديوانية – الحي العسكري لـ (الزمان) امس ان (الاجراءات الامنية كانت سهلة ولمست حالة التعاون من قبل القوات الامنية عند مروري بالمداخل المؤدية الى كربلاء ولم اواجه معوقات بهذا الشأن). وشكر الزائران حسين راضي من محافظة ميسان – حي المهندسين ومحسن عواد من محافظة بابل الاهالي لفتح بيوتهم لإيواء الزائرين وتقديم الماكولات لهم ما لذ وطاب من المأكولات بالاضافة الى تأمين المبيت كما اشادوا بمستوى الخدمات التي قدمها اصحاب المواكب الخدمية للزوار على طول الطرق. وقدمت مئات المواكب خدماتها للزوار خلال الزيارة.

وقال حايش البديري (صاحب موكب ) لـ (الزمان) امس ان (هذا الموكب يقدم الخدمة للزوار وكل ما يحتاجه خلال المناسبات والزيارات الدينية كما يقدم خدماته خلال يومي الخميس والجمعة خصوصاً وهناك زوار يأتون مشياً على الاقدام من الاقضية والنواحي)، مضيفاً ان (ثمرة خدمتنا هو ما نقدمه للزوار من خدمات خلال هذه الزيارة). في المقابل، شكا عشرات الزوار من ارتفاع أجور النقل في (الستوتات) مستغربين من جشع اصحابها .وقال الزائر ابراهيم عبد المنعم من محافظة بابل ناحية القاسم لـ (الزمان) امس (عادة وعند قرب موعد الزيارة نجد من يستغل هذه المناسبة ويسعى الى طلب اجرة نقل مرتفعة وهذا ما حصل معي عندما اردت الصعود في الستوتة من منطقة قنطرة السلام بإتجاه مجسر باب طويريج)، مضيفاً (لقد طلب منا سائق الستوتة 500 دينار للراكب الواحد علماً ان المسافة موزعة بين عدد الركاب الذين تم نقلهم الى المنطقة المذكورة حيث وصلت الاجرة للجميع الى 3 آلاف و 500 دينار). وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي امس السبت عن عودة مليون و600 ألف زائر إلى بلادهم عبر المنافذ الحدودية مع العراق بعد ادائهم الزيارة الأربعينية، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية التي نقلت عن فضلي تأكيده أنه(ليست هناك أية مشكلة بهذا الشأن).