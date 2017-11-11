أحاديث الشارع الكروي: تحضيرات داخلية وخارجية تجريها الأندية

الجوية تثبت جدارتها آسيوياً وتستعد للسوبر المحلي أمام الزوراء

الناصرية – باسم الركابي

مهم ان نتوقف اليوم عند الانجاز الكروي المهم لفريق القوة الجوية بعدما أحرز اللقب الثاني لبطولة كاس الاتحاد الأسيوي بكرة القدم تواليا في سابقة مهمة انفرد فيها من ين الفرق المحلية من يوم المشاركة الاولى لها في بداية السبعينات اثر فوزه في المباراة النهائية على استقلال دوشنبيه بهدف اللاعب عماد محسن في اللقاء الذي جرى في الر ابع من الشهر الحالي، ومهم جدا ان تسلط الأضواء على الحدث والانجاز المذكور الذي مر بعيدا عن عيون الإعلام لتزامن الانجاز مع المشاركة الجماهيرية الكبيرة والواسعة في إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام حيث توقف الصحف المحلية عن الصدور ولزاما علينا ان نركز الحديث ولو بشكل سريع عن منجز كروي مهم بعدما نجح الجوية بامتياز في الحفاظ على اللقب في أجواء كروية وفرحة جمهوره.

احتفال بالفريق

ويامل ان يقام احتفال للفريق من قبل قيادة القوة الجوية ووزارة الدفاع والحال لوزارة الشباب وكذلك للجنة الاولمبية واتحاد الكرة لانه منجز يستحق الاهتمام من كل الإطراف، ولايختلف على ان الحدث غير عادي وجاء بوقته ومن اهم انجازت الفريق في العام الحالي بعد مواجهة الفريق العديد من التحديات ممثلة بعملية نقله وعودته بسبب مشاكل الطيران حيث أجواء الطيران من بغداد والعودة بعد انتهاء المباراة والتوقف المفاجيء لهبوط الطائرة اثر خلل فني وهي على ارتفاع شاهق قبل ان تصل الى بغداد ومعها كاس البطولة الذي خطط له المدرب حسام السيد واللاعبين الذين نجحوا بالكثير من الاهتمام بخطفه في ظروف لعب لم تكن سهلة لان المباراة جرت في ملعب الفريق المنافس على لقب البطولة وبين جمهوره الذي خرج مع جمهوره من الباب الضيق بعدما خسر كل شيء، وفشل للمرة الثانية في تحقيق اللقب رغم أجواء اللعب التي كانت مدخلا لحسم المهمة التي نجح فيها الجوية على مستوى اللعب بعدما تملك الكل الخوف في ان يذهب الكاس لصاحب الضيافة الذي كان يلعب في أجواء أكثر من مناسبة منها التواجد الجماهيري ودعمه للفريق الذي فشلت محاولات السيطرة وخطف اللقب الذي ذهب للصقور الذي استحقه بعدما قدم المستوى الفني والمهاري لابرز اللاعبين الذين كانوا بيومهم وقدموا واحدة من المباريات المهمة والانجاز الذي سيبقى حديث الوسط الكروي وجمهور الجوية الذي عكس أفراحه الكبيرة التي لايمكن وصفها في اثناء وقت استقبال الفريق في المطار والاحتفالية البسيطة لكنها كانت معبرة بوضوح عن رغبتهم في ان تأتي الأمور كما كانوا ينتظرون عندما وصل الفريق الى أفضل مستواه رغم فترة التحضير الفقيرة التي اقتصرت على خوض مباراتين او ثلاث مع الفرق المحلية كما فشلت جهود إقامة معسكر تد ريبي خارج الوطن.

اللقب الثاني

علينا ان نتحدث عن الأهم حيث اللقب الثاني الذي تحقق والرد على المتشائمين بجهود الفريق الذي نجح في توظيفها على اكمال وجه في مهمة لم تكن سهلة في كل شيء بعدما ظهر الجوية الفريق الكبير والمنظم قبل ان تسير الأمور على ما يرام بعد ان عاد الجوية باللقب الأسيوي وسط فرح جماهيري كبير بعد تحقيق هدف المشاركة وقهر أصحاب الأرض بين جمهورهم بعدن ظهر الجوية في مستوى متباين في الشوط الأول وربما يكون الامر كذلك إمام ظروف اللعب ورغبة أصحاب الأرض في تعويض نكسة النهائي الاول قبل ان يعود لاعبو الجوية ويقدموا المستوى المطلوب والمنتظر منهم وتقديم الشوط الثاني بشكل متكامل من حيث السيطرة على الأمور والتحكم على مجريات المباراة والسيطرة العالية التي أثمرت عن احتساب الحكم لضربة جزاء فشل في تسديدها هداف الفريق والبطولة الماضية حمادي احمد مازاد من الضغط على اللاعبين في كيفية حل الأمور رغم السيطرة الواضحة للفريق واللعب في منطقة الخصم والتسابق على ضياع لفرص قبل ان يحسم اللاعب عماد محسن المهمة بتسجيل هدف فريقه والمباراة والحسم واللقب والعودة به.

عماد محسن

ويظهر عماد محسن لاعبا متمكنا من حيث الأداء والتهديف ويفرض نفسه لاعبا ضمن صفوف المنتخب الوطني ومؤكد انه تحت أنظار المدرب باسم قاسم الذي رفع من قدراته عندما كان يشرف على الجوية وصاحب اللقب الأول عام 2016 ، والحديث لا يتوقف عن هدف محسن بل عن كل من أسهم في تحقيق الانجاز حيث الإدارة التي لم يهدا لها بال في تجهيز الفريق للمبارة المذكورة واهتمت بالكثير من التفاصيل عبر التنسيق مع قيادة القوة الجوية ووزارة الدفاع من خلال تهياة وإعداد الفريق وفي جهود معنوية واستنفار كل الجهود وتوفير اجواء اللعب رغم ظروف الإعداد المتعلقة بتوفير المباريات التي اقتصرت مع الفرق المحلية لكن الاهم هنا تواصل الادراة وقربها من اللاعبين ما امن أجواء مناسبة نفسية ومعنوية قبل الذهاب لخوض المباراة التي حسمت بجهود اللاعبين الذين قدموا ما عليهم وكانوا على الموعد وهذا هو المهم.

دور المدرب

وظهر دور المدرب الذي كان قد عبر بالفريق الى المباراة النهائية وحقق منجزا شخصيا وللفريق رغم استلامه المهمة قبل فترة قصيرة واخضع الأمور لخبرته التدريبية المتراكمة وسبق وان تولى مهمة الإشراف على الجوية وكان له ما راد خصوصا في المباراة الشبه لنهائية بالفوز على فريقه السابق الوحدة السوري بهدف امجد راضي في الوقت البدل الضائع

تعامل اللاعبين

تعامل اللاعبين مع سير اللعب بشكل عملي مع وقوعهم في أخطاء خلال الشوط الأول لكنهم لعبوا بصورة جيدة في الشوط الثاني ونجحوا بشكل واضح في تغير مسار اللعب وعبور بوابة فريق الاستقلال في مهمة لم تكن سهلة ووصلوا الى مبتغاهم في تحقيق الفوز وحسم اللقب والعودة بكاس البطولة للمرة الثانية تواليا ليؤكد اللاعبين قدراتهم وتمثيلهم لأحد أقطاب الكرة العراقية انسجاما مع تاريخه وهو يزهو بنجومه الكبار أجيالا بعد أجيال قبل ان ينهي العام الجاري بلقبين مهمين وربما يضيف الثالث حيث لقب السوبر الأسبوع الحالي عندما يلتقي بالغريم الزوراء الخميس المقبل في نهائي السوبر

ويأمل الانصار ان تنعكس نتيجة حصد اللقب الثاني على مسار الامور ويظهر الفريق مرشحا قويا لحسم المهمة المقبلة لانه في افضل حالاته من حيث اللياقة البدنية وموجود اللاعبين وحالة الانسجام ونشوة الحصول على اللقب الأسيوي ولأنه سيعود مرة اخرى للعب بين جمهوره الذي يرى المهمة المقبلة بمثابة التحدي الاكبر عندما يلاعب الزوراء في المواجهة المتوقع حضورها جمهور كبير كما حصل في لقاءيهما في الدوري الأخير ولان الجوية اليوم في أفضل أيامه ولاينقصه شيء

كما تظهر عناصره والأسماء المؤثرة في خوض المباراة القادمة والتركيز عليها التي تشكل تحديا اكبر بوجه المدرب ولاعبي الفريق ولجمهوره الذي ربما يراها أصعب واهم من نهائي الاتحاد الأسيوي لطبيعة المهمة وانعكاسها على مسار الفريق وأهمية استهلال الموسم في تحقيق انجاز جديد يختتم به الموسم الكروي المحلي بعدما نجح في الحصول على لقب الدوري وكاس الاتحاد الاسيوي ويظهر الفريق في وضع متجدد ومستقر وفي الجاهزية المطلوبة.

مشهد مشرق

وابتعد الجوية عن المشاهد السابقة عندما نرى نفر من المتفرجين يعملون على دس أنوفهم في كل صغيرة قبل ان تسيطر إدارة لنادي وجهاز الفريق وكل الوضع الحالي الذي يمر به الصقور تحسب للنتائج التي هي من تحقق الاستقرار والحالة المعنوية المطلوبة التي يحرص اللاعبين على دعمها في مهمة الموسم إمام الزوراء في كلاسيكو العراق التي ينتظرها الشارع الرياضي لاعتبارات معروفة حيث الجوية الذي يمر في افضل ايامه ومتكامل الصفوف وفي الحالة الفنية العالية وما زاد الامور اهتماما هو حصد اللقب الثاني والسيطرة على الأجواء الأسيوية والعمل من اجل تعزيز الحضور المحلي في مهمة الحصول على لقب السوبر بعدما ألغيت مباراة الموسم الماضي بين نفس الفريقين إمام تطلعات فريق الزوراء في استعادة نغمة الانتصارات في المواجهات الحاسمة وهو الأخر العائد للتو من معسكر من تركيا يكون قد جهز من حيث وجود اللاعبين وانتدابات الجهاز الفني مع ان الفريق يفتقد الى عدد من العناصر المؤثرة التي مؤكد يكون المدرب قد عمل على إيجاد البدائل وهو الذي يعمل هذه المرة صاحب الألقاب والقاعدة الجماهيرية وتطلعات العمل الى موسم مختلف عن الأخير والمنافسة المبكرة في خطف اللقب الأول والسيطرة على الحدث الكروي الذي يستهل به الموسم الكروي الذي لم يقرر بعد إليته وسط تصاعد اعتراضات الفرق الجماهيرية واحتجا جها على نظام والية الدوري والاراء المتعددة من خلال موقف الفرق التي دعت اليوم الى لقاء بينها الى دعم توجهاتها حول تحديد إلية الدوري المقر ان يفتتح في العشرين من الشهر الجاري.

استعدادات فرق الدوري

تتصاعد استعدادات فرق الدوري الممتاز للمشاركة بالدوري الممتاز المقبل عبر إقامة المعسكرات داخل وخارج البلد من اجل اكتمال فترة الإعداد وتحقيق المشاركة المطلوبة والمنافسة وتطلعات الصراع على لقب الدوري الذي للان يلفه الخلاف الواسع من خلال عدم اتفاق الاتحاد نفسه على الإلية الذي بدا يؤثر على واقع العلاقة بين الأعضاء كما يظهر من خلال وسائل الإعلام وما زاد الخلاف هو زيادة الفرق الي فتح رغبة اغلب فرق المحافظات في المشاركة التي خرجت عن تطبيق لوائح الاتحاد التي يبدو تريد لجنة المسابقات العودة إليها كما أعلن رئيسها علي جبار والمتوقع ان يحدد نوع الإلية الأسبوع الحالي ومن خلالها عدد الفرق وقد يصار إلى إقامة الدوري بنفس طريقة الموسم الأخير كما يبدو

وتواصل اغلب الفرق معسكراته في تركيا وتونس في الوقت الذي تصاعد إقامة المباريات التجريبية هنا في العاصمة والمحافظات.

فريق الشرطة

ففريق الشرطة اشد الفرق المعترضة على إلية الدوري كما اعلن رئيس النادي اياد بنيان الذي هدد بالانسحاب بالاتفاق مع فرق أخرى متوقع ان تلتقي اليوم لتوحيد توجهاتها وما تحمله من مقترحات في المقدمة الإبقاء على نفس الإلية ومسؤولية الاتحاد في إقامتها في الضغط على الاتحاد لإقامة الدوري بالطريقة الأخيرة التي أكثر ما تريدها الفرق الجماهيرية ومن تمتلك إمكانات مناسبة تؤمن لها مشاركة ومنافسة مقبولتين وفي كل الأحوال ان الاتحاد متجه الى تحديد الإلية المطلوبة الأسبوع الحالي والتي تتفق عليها الفرق إمام انطلاقة الموسم الخميس المقبل بلقاء السوبر بين الجوية والزوراء

واستمر الشرطة الذي يقوده المدرب البرازيلي في إقامة مبارياته التجريبية عندما تغلب على فريق الحسين بهدفين دون رد والعمل على الوصول بالفريق إلى أفضل مستوياته والسعي الى احراز اللقب في ظل الإمكانات التي يتمتع بها الذي يضم نخبة من اللاعبين المعروفين والأسماء المهمة التي عززت خلال فترة الانتقالات من اجل عيون اللقب وبعد مشاركتين مخيبتين.

فريق الحسين

في وقت يريد الحسين تجاوز فترة الإعداد كلما امكن من خلال مبارياته التجريبية عندما خسر من الشرطة وتعادل مع الطلاب وتقدر ادارته صعوبة الامور وكيف جرت في الموسم الأخير والبقاء الصعب في البطولة التي قد لاتاتي هذه المرة الا من خلال فريق قادر على صنع الفرص والنتائج.

تواصل الميناء

ويواصل الميناء البصري معسكره في تونس بقيادة المدرب فجر ابراهيم عندما خسر اللقاء التالي امام القلعة الرياضية بهدفين قبل ان يفوز على خرزوته بهدفين دون رد سجلهما صالح سدير واسامة علي ومتوقع ان يعود الفريق خلال الأسبوع الحالي والتهيؤ للدخول في مباريات الدوري التي ينتظرها جمهوره الكبير في ان يكون قد استفاد من المعسكر وان يكون منافسا قويا بعد التغيرات التي شهدها الفريق خلال فترة الإعداد من خلال انتداب عدد من اللاعبين والعمل على ان يكون احد الفرق المهمة بعد ان حل في الموقع السادس في سلم الترتيب الفرق الأخير.

فريق الوسط

وتعادل نفط الوسط المتواجد حاليا في تونس مع اتحاد ليبيا بهدفين ومع امل حمامات تونس بثلاثة أهداف لكل منهما بإشراف المدرب عماد نعمة الذي يعتمد على مجموعة لاعبين من الوجوه الشابة التي اختارها بنفسه من خلال الثقة التي منحتها الإدارة لتي تسابق الوقت من اجل تحقيق فريق متكامل ومشاركة مقبولة وان يستمر في المنافسة كما كان عليه الحال في المناسبات الثلاث الأخيرة التي تظهر مقبولة جدا بما في ذلك الأخيرة عندما احتل الموقع الخامس خلف فرق العاصمة مباشرة أي انه أفضل فرق المحافظات مشاركة في الموسم الماضي.

عودة الزوراء

ويواصل الزوراء خوض مبارياته المحلية بعد العودة من معسكر تركيا حيث خسر الفريق إمام النفط بهدف فيما تغلب على الصناعات الكهربائية الوافد الجديد للدوري بهدفين لواحد، ويسعى الفريق الذي يقوده أيوب اوديشيو الى تكامل صفوفه قبل خوض لقاء السوبر الخميس المقبل لتكون البداية الحقيقية للموسم الجديد إمام تطلعات المنافسة على لقب الدوري يعد ترتيب اوراق الفريق الذي فقد عددا من عناصره المهمة لكنه يبقى المعطاء خلال الدفع باللاعبين الشباب الذين يعول عليهم في المهمة المقبلة.

وضع النفط

ويظهر النفط في الوضع المقبول من خلال نتائج مبارياته التجريبية رغم ما فقده من اللاعبين المهمين وانتقالهم الى فرق اخرى، لكن يبدو ان المدرب حسن احمد رتب الاوراق من خلال الاعتماد على لاعبين شباب كما ظهر في تلك الصورة المشرقة الموسم الاخير الذي لفت الأنظار إليه، وتغلب النفط على الزوراء بهدف كما نجح بالفوز على الطلاب بنفس النتيجة ومهم ان يحافظ النفط على مستوى المشاركة القادمة وان يعكس نفسه الفريق المنافسة بعد ان بقي على بعد امتار من احراز اللقب بفضل أسلحته الشبابية التي قدمت موسما يحسب للفريق منذ اول مشاركة له والحال للمدرب الذي دفع بمجموعة من اللاعبين الواعدين الذين حققوا النتائج الطيبة، ومؤكد ان إدارة النفط بقيادة كاظم محمد سلطان تسعى الى تكرار نسخة الفريق الأخيرة.

فريق الكهرباء

ويواصل الكهرباء مبارياته التجريبية بقيادة علي عطية الذي استمر مع لفريق للموسم التالي وبعد العودة من معسكره الخارجي، لعب الفريق العديد من المباريات التجريبية لاكتمال صفوفه التي يريدها عطية ان تعمل بعيدا عن البرمجة والبحث عن مشاركة مقبولة من اجل البقاء وكان الفريق قد تغلب على غاز الشمال بهدف وتغلب على الحدود بهدفين.

مباريات النجف

ويواصل النجف بقياد ناظم شاكر مبارياته التحضيرية قبل الدخول في منافسات الدوري بعد الانتهاء من معسكره الخارجي الذي تمكن خلاله من الفوز على بورت يوناتيد بهدف وسيلاعب نفط الجنوب وكان الفريق قد ضم عددا من اللاعبين من خلال انتدابات المدرب الذي يامل ان يقود الفريق الى ما يتطلع اليه جمهوره والامل في ان تسير الامور على ما يرام.

الطلاب في العاصمة

ولازال الطلاب يواصلون المباريات التجريبية بعد اقتصار التحضيرات في العاصمة عندما خسر من النفط بهدف كما تعادل مع فريق الحسين من دون أهداف وتسعى إدارة الفريق الى الدفع بالأمور بالاتجاه الصحيح وتعديل الصفوف وفي ان تعمل كما يجب بعد نكسة المواسم المتعاقبة لاكثر من عقد من الزمن والفريق مثقل بالمشاركات المخيبة، وأول ظهور لزاخو الذي خسر إمام دهوك بهدف لهدفين فيما تعادل الصناعة وغاز الشمال.