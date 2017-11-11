4 وديات في القاهرة ترفع من سقف طموحات بغداد

الأمانة تكمل استعداداتها للمنافسة على المراكز المتقدمة

بغداد – محسن التميمي

شهد المعسكر التدريبي لفريق امانة بغداد بكرة القدم في جمهورية مصر العربية العديد من المباريات الودية التي اوصلت الفريق الى الاستعدادات المطلوبة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد، واستثمر الجهاز الفني مدة المعسكر التدريبي البالغة 14 يوما لاقامة عدة مباريات ودية مع فرق النخبة المصرية التي تمثل فرق المقدمة في الدوري المصري القوي .

اليـوم الأول للمعسكر

وصل الوفد الى القاهرة صباح يوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي وفيه وضع الجهاز الفني تدريبات فريقه على شكل وحدتين صباحية والاخرى مسائية . رئيس الوفد والمشرف على فريق الكرة محمد فرحان تحدث مع اعضاء الوفد قبيل الشروع بأولى الوحدات التدريبية وحثهم على الالتزام بالمنهاج الذي وضعه الجهاز الفني فضلا عن الالتزام بقواعد المعسكر وكذلك ان يكونوا خير ممثلين للعراق في جمهورية مصر العربية وذلك لأن كل عضو من اعضاء الوفد الكروي سوف يعكس صورة واسم العراق وبالتالي الالتزام والانضباط كان شعار معسكر بغداد .

الجهاز الفني والمساعدين مدرب الفريق احمد خلف وطاقمه المؤلف من المدرب المساعد وسام طالب ومدرب الحراس هيثم خليل ومدرب اللياقة البدنية الدكتور اسماعيل سليم قد وضعوا منهاجا متكاملا لهذا المعسكر حيث شهد اقامة اربع مباريات ودية كانت وفق اختيارات الجهاز الفني الذي رأى بأن خوض اربع مباريات كافية لهذا المعسكر خاصة وان الفريق تنتظره عدة مباريات ودية اخرى في الوطن ولهذا فان الرضا كان حاضر لدى عيون او قناعة المدربين بعد اختتام المعسكر التدريبي الذي وصف بالناجح نظراً للقيمة الفنية التي حصل عليها لاعبي امانة بغداد .

لقاءات بـارزة

رئيس الوفد المهندس محمد فرحان كانت له عدة لقاءات مع شخصيات مهمة سواء بالمشهد السياسي او الرياضي ، وكان ابرزها لقائه بالسفير العراقي بجمهورية مصر حبيب الصدر وكانت هذه الزيارة ذات هدف نبيل عندما تباحث الجانبان حول اهمية هذه المعسكرات في مصر وكيفية تقديم يد العون للفرق العراقية المعسكرة هنا بالقاهرة عبر تقديم التسهيلات لها من سمة الدخول وغيرها من قبل اللجنة الاولمبية ووزارة الخارجية .

فرحان واصل لقاءاته وهذه المرة الشخصية كانت مصرية والا هي نائب رئيس نادي المقاولون العرب المهندس محمد عادل وكانت هذه الزيارة عربون محبة وتعاون ما بين الناديين خاصة وان الفريقين قد خاضا اكثر من مباراة ودية طيلة المعسكرات السابقة وهذا دليل على التعاون الجدي الذي وأسسته ادارة نادي بغداد .

مبـاريات وديـة مهمة

خاص فريق امانة بغداد اربع مباريات ودية والهدف من هذه المباريات هي لزرع روح الثقة و التجانس ما بين اللاعبين وايضاً رفع الجانب البدني و اللياقة البدنية فضلا عن الفائدة الفنية عند الاحتكاك بالمدرسة المصرية وهي تنتمي الى كرة قارة افريقيا حيث القوة والسرعة والمهارة .

اولى المباريات كانت مع فريق الاسيوطي المصري حيث لم تكن النتيجة ذات اهمية لفريق نادي امانة بغداد كونها اول محطة تجريبية وفيها دخل الجهاز الفني بتشكيل تجريبي لوضع الاسس الصحيحة للفريق .

اما ثاني المباريات كانت مع متصدر الدوري المصري فريق المقاولون العرب وهذه المباراة كانت الاختبار الحقيقي للفريق وفيها استطاع لاعبي بغداد من الظفر بالمباراة بنتيجة هدفين دون رد . المباراة الثالثة كانت امام حرس الحدود ونتيجتها واداءها كانت قريب جداً خاصة وان التعادل الايجابي بهدف لكل فريق انهى هذا اللقاء ، واخيراً ختم الفريق رحلته بلقاء اخير كان امام نجوم المستقبل الذي استقبلت شباكه هدفين بغداديين وفيها ختم الفريق مبارياته الودية .

معسكر ناجح

مشرف الفريق محمد فرحان وصف معسكر فريقه بالناجح والمرضي لطموحات ادارته حيث بين ان اختيار مصر لم يكن بالمصادقة انما جاء وفق معطيات عديدة ابرزها اجواء مصر قريبة عن الاجواء العراقية ناهيك عن قوة فرقها الكروية وتوفر البنى التحتية المتطورة بقطاع الرياضة . وبين فرحان أن الفائدة الفنية التي جناها الفريق كبيرة نسبة للمباريات الودية التي زادت من خبرة لاعبيه واكيد قد تحققت النتائج المرجوة من هدف هذا المعسكر الذي اوصل فريقنا للاستعداد بالشروع بمنافسات الدوري العراقي الممتاز .