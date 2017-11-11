تأهب إنكليزي فرنسي للإنقضاض على أسينسيو

3 مدرّبين يهدّدون منصب إيمري وأرسنال يغازل سان جيرمان

{ مدن – وكالات: تراقب عدة أندية أوربية كبرى، موقف ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الصاعد، لمحاولة التعاقد معه مستقبلًا، بعد تألقه مع الفريق الملكي. وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، اول امس الجمعة، أنّ قطبي مانشستر، اليونايتد والسيتي، يتنافسان مع باريس سان جيرمان، على استقطاب أسينسيو (21 عامًا)، خاصةً أن زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، يفضل الاعتماد على جاريث بيل أساسيًا. وأشارت الصحيفة إلى أنّ إصابة بيل، هي التي منحت أسينسيو فرصة للمشاركة باستمرار، خلال الموسم الجاري. أما بعد عودة الويلزي، وفي حال جاهزية بنزيمة، وكريستيانو رونالدو، فإن مشاركة أسينسيو بصفة أساسية، ستكون محل شك، بحسب الصحيفة. ولفتت إكسبريس إلى أنّ زيدان، يجهز خطة خلال مدة التوقف الدولي، للعمل مع ثلاثي الـBBC، ليكون جاهزًا أمام أتلتيكو مدريد، في أول ديربي للعاصمة على ملعب واندا ميتروبوليتانو. وقال زيدان في هذا الصدد: من الجيد للغاية ألا يسافر أحد الثلاثة، إلى معسكر المنتخب الوطني، في أسبوع التوقف الدولي، لأن هذا الأمر يمنحني فرصة للعمل معهم، ومحاولة تطوير مستواهم، خلال المدة المقبلة. وتابع: لدي خطة للتعامل مع ثلاثي الهجوم (BBC)، لكني بالطبع لن أكشف عنها، وأتمنى أن نرى انعكاس ذلك، في مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة.

منصب إيمري

على صعيد اخر كشفت تقارير إخبارية اول امس الجمعة أن باريس سان جيرمان سيستغني عن مدربه أوناي إيمري، حال عدم تأهله إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم هذا الموسم. وأشارت صحيف (لو باريزيان) إلى أن عقد الإسباني إيمري ينتهي الصيف المقبل ولن يتم تجديده إلا في حالة التتويج بلقب التشامبيونز ليج. ورغم النتائج الجيدة لبي إس جي في كافة البطولات التي يخوضها، إلا أن كل يوم تظهر مشكلات في الفريق الباريسي تجعل من الملحوظ وجود انعدام استقرار في باريس. وظهرت تكهنات خلال المدة الماضية حول وجود مرشحين لخلافة إيمري لأنه غير قادر على قيادة لاعبيه، فالموسم الماضي واجه صعوبات في التعامل مع لاعبين مثل حاتم بن عرفة وخيسي روردريجز، وهذا الموسم يبدو أنه لا يمكنه التعامل مع نيمار، الذي دفع النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه من برشلونة الإسباني. وتقول (لو باريزيان) إن هناك ثلاثة مدربين قد يخلفون إيمري أولهم الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي لم يتوصل لاتفاق حتى الآن حول تجديد عقده مع ناديه تشيلسي الذي يدفع له حاليا راتبا قدره 7.3 ملايين يورو سنويا. أما الثاني فهو البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، والذي تدور تكهنات حول وجود اتصالات بالفعل بينه وبين باريس سان جيرمان. وتطرقت الصحيفة إلى أن مورينيو داعب باريس سان جيرمان بتصريحات أدلى بها مؤخرا، وقال فيها إن ابنه فضّل مشاهدة مباراة للفريق الباريسي على مشاهدة الشياطين الحمر نظرا لأن الفريق الفرنسي به شيء مميز من السحر والجودة والشباب على حد تعبيره. وأضافت أن وكيل مورينيو، خورخي مينديز، تربطه علاقة جيدة بمالك نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، ولكنها ذكرت أن كل هذه التكهنات تمثل عناصر ضغط لكي يرضخ مان يونايتد لمطالب الشبشيال وان لكي يزيد راتبه. أما الخيار الثالث فهو الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، رغم أنه لا يواجه أفضل مواسمه مع الروخيبلانكوس. وذكرت الصحيفة بأن الخليفي كان قد أجرى اتصالات مع سيميوني لخلافة لوران بلان قبيل التعاقد مع إيمري.

رفض عرض سان جيرمان

من جهة ثانية طلب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، من إدارة فريقه رفض أي عرض مقدم من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وشدد على وكيل أعماله تجاهلهم بالكلية. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنّ كوتينيو يرفض تمامًا الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان، رغم محاولات مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الباريسي، إقناعه بالقدوم إليهم. وأكدت الصحيفة أنّ كوتينيو يسعى لمغادرة قلعة أنفيلد في أقرب فرصة ممكنة، ولكنّه يرفض اللعب لصالح أي فريق آخر سوى برشلونة الإسباني، ولذلك يحاول الضغط على الإدارة للموافقة على العرض المقدم إليه. وتحدثت تقارير صحفية أنّ برشلونة قدّم عرضًا مقابل 120 مليون يورو بصورة رسمية إلى ليفربول وذلك بعد مطالب إيرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، الحصول على خدمات اللاعب في أسرع وقت ممكن. وأكدت التقارير أنّ إدارة ليفربول لن توافق على 120 مليون يورو وترى أن المبلغ منخفض مقارنة بمستوى اللاعب، ولذلك يرغبون في زيادته إلى 150 مليون يورو. وكان فيليب كوتينيو، قد طلب من إدارة ليفربول، السماح برحيله، خلال المريكاتو الصيفي الماضي، وقدم برشلونة أكثر من عرض، لكن الريدز أكد وقتها أن البرازيلي ليس للبيع.

سعر أوزيل

في موضوع اخر حدَّد آرسنال، سعر لاعبه الألماني مسعود أوزيل، الذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل، ويرفض التجديد مع النادي اللندني. وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، إنَّ أوزيل لن يستمر مع آرسنال بعد الموسم الجاري، لذلك يرغب المدفعجية في الحصول على مكسب مالي منه. وأشارت إلى أنَّ النادي حدَّد 30 مليون جنيه إسترليني لبيعه في سوق الانتقالات الشتوية. وأوضحت الصحيفة، أنَّ البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، يترقَّب موقف اللاعب، وقد يتعاقد معه في يناير/كانون ثان، خاصة وأنَّه قادر على إدراج اللاعب في قائمة مانشستر يونايتد الأوربية. وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ آرسنال حدد السعر ذاته للتشيلي أليكسيس سانشيز، لكن الفرنسي آرسين فينجر، مدرب الجانرز، لا يرغب في بيعه لمانشستر سيتي. وأكَّدت الصحيفة، أنَّ آرسنال قد يوافق على بيع اللاعب لباريس سان جيرمان، في صفقة تبادلية يحصل بموجبها على الألماني جوليان دراكسلر. وانضم سانشيز لصفوف آرسنال في 2014 قادمًا من برشلونة، وساهم في فوز فريقه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مرتين والدرع الخيرية 3 مرات. وعرض آرسنال، على سانشيز زيادة راتبه إلى 250 ألف جنيه إسترليني بالأسبوع للموافقة على تجديد عقده، لكن اللاعب رفض.