جوفين يكشف خطته في مواجهة نادال

{ بروكسل – وكالات: قال البلجيكي ديفيد جوفين، إنه ليس لديه أي شيء ليخسره أمام الإسباني رافائيل نادال، خصمه الأول في بطولة لندن الختامية للتنس. وقال جوفين، الذي سيواجه نادال، يوم غدا الاثنين في البطولة: هو أكثر الخصوم صعوبة لبدء بطولة. ويلعب جوفين في المجموعة الأولى التي تضم نادال والبلغاري جريجور ديميتروف والنمساوي دومينيك ثيم. وأضاف البلجيكي: رافا هو أكثر الخصوم صعوبة لبدء البطولة، لن يكون الأمر سهلا بالمرة، سبق وخضنا مواجهات جيدة، مثل التي لعبتها في بطولة مدريد على الأراضي الرملية. وتابع: سأحاول تقديم مباراة طيبة، وأنا متأكد من قدرتي على تقديم أداء طيب، يجب أن ألعب بأسلوب هجومي لأجعله يركض لأعرف ما الذي يمكنني فعله.