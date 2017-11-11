لعنة الرباط الصليبي تضرب الملاعب الإيطالية

الحصص الجنونية والضغط على اللاعبين وراء الإصابات

{ روما – وكالات: تعد إصابة الرباط الصليبي بالركبة، لعنة تهدد مسيرة لاعبي كرة القدم، خاصة وأن الإصابة بها قد تحدث سواء في مباريات ودية أم رسمية وربما خلال حصص تدريبية، بل وتفقدهم الكثير من مستوياتهم بعد العودة، وقد تحرمهم من جائزة فردية أو جماعية. وفي السنوات الأخيرة، ضربت إصابة الرباط الصليبي بالركبة ملاعب كرة القدم الإيطالية، ليتعرض أكثر من 8 لاعبين لتلك الإصابة، ويبقى السبب غير معلوم، فالبعض قال إن ذلك بسبب الحمل التدريبي القوي في الكالتشيو، وهناك من أرجع السبب لعدم تطبيق سياسة المداورة بين اللاعبين بشكلٍ صحيح. وتعرض الجزائري الدولي، فوزي غلام، الظهير الأيسر لنابولي لإصابة بالرباط الصليبي أمام مانشستر سيتي، ليبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر، ومن حسن حظه عدم مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، ويفتقد فقراء الجنوب سلاحًا مهمًا في مشوار الفوز باللقب الدوري الذي يتصدره. ولم تعد إصابة غلام أول حالة هذا الموسم، هناك أيضًا حالتين بقطع في الرباط الصليبي حيث تعرض لها صفقة ميلان الجديدة أندريا كونتي، والهولندي ريك كارسدورب في أول ظهور له مع روما. وإذا عدنا بالذاكرة للوراء قليلًا، وبالتحديد في الموسم الماضي، عندما تعرض أليساندرو فلورينزي، لقطع في الرباط الصليبي في عز تألقه مع روما، ومن قبله لاعب وسط ميلان، ريكاردو مونتوليفو، وفي بداية عام 2017 تعرض حارس جنوى والمنتخب الإيطالي، ماتيا بيرين، لقطع في الرباط الصليبي وانتهى موسمه وقتها، ومن قبلهم لاعب وسط يوفنتوس، كلاوديو ماركيزيو. ولا يمكن نسيان مأساة البولندي الدولي، أركاديوش ميليك، الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي مرتين، بعد تألقه في كأس الأمم الأوربية بفرنسا 2016، وانضمامه لنابولي وفشل في استعادة مستواه حتى الآن. ويبقى هنا السؤال المحير حول أسباب هذا العدد الكبير من الإصابات بالرباط الصليبي خلال السنوات الأخيرة؟ وكشف جراح إيطالي في حوار سابق مع صحيفة كوريري ديللو سبورت، أن الحصص التدريبية الجنونية والضغط على اللاعبين أحد أهم عوامل إصابتهم بالرباط الصليبي، مؤكدًا أن اللاعبين ليسوا آليين. بينما طالب طبيب نادي إنتر ميلان، مدربي الأندية الإيطالية بإجراء تغيرات كثيرة في التشكيل (سياسة المداورة)، وإجراء حصص تدريبية خفيفة للاعبين بين المباريات التي تلعب في أسبوع واحد، من أجل الحفاظ عليهم من لعنة الرباط الصليبي.