مذكرات تحسين قدري 1894- 1986 المرافق العسكري الأقدم للملك فيصل الأول 5

جمال باشا يعدم قافلة شهداء العروبة ببيروت سنة 1916

تقديم وتحقيق: أ.د. سيّار الجميل

كندا

تقديم

هذه هي مذكرات الاستاذ تحسين قدري (1894 -1986) المرافق العسكري الاقدم للملك فيصل الاول منذ التحاقه في عمليات الثورة العربية الكبرى عام 1916، و مرافقته له في الحكومة الفيصلية في سوريا، وبقائه تحت ظله على امتداد عهد فيصل في العراق ووصوله الى رئاسة دائرة التشريفات في البلاط الملكي العراقي واستمرار وجوده مرافقا وأمينا وسفيرا دبلوماسيا للعراق على عهد الملك غازي الاول 1933- 1939م، وعهد الوصاية 1939- 1953م وعهد ابنه الملك فيصل الثاني 1953- 1958م وبقي يعيش في سويسرا حتى رحيله في شهر آب / اغسطس عام 1986، وهو من اصل سوري، ولكنه تربى ودرس في العراق وشهد تاريخ العهد الملكي في العراق بطوله، فهو ذاكرة تاريخية لحياته الطويلة في القرن العشرين.

لم يظهر على جمال باشا في بادئ الأمر ما ينم عن العداوة تجاه العرب وشعورهم القومي، فقد ألقى خطاباْ في دمشق يدعو فيه للتآخي بين العرب والأتراك، مما شجع العرب الحاضرين على إنشاد الأناشيد القومية في حضوره، ولكن ما حصل بعد ذلك بدّد الآمال العربية، فقد كانت الاستعدادات على أشدها للتحضير للهجوم على قناة السويس التي كانت تحت السيطرة البريطانية، وبدل أن يستعين بالفصائل العربية في حربه ضد الإنكليز، ّحل جمال السفاح كتيبة ضباط الاحتياط العرب، وكانت هذه من أوائل أعماله التعسفية ضد العرب، قررت عندها طلب الانتقال إلى سوريا، لأقوم بواجبي تجاه الوطن والقومية العربية، فطلبت الإجازة للذهاب إلى دمشق لزيارة الأهل، وبعد الوصول طلبت الانتقال إلى الجيش الرابع الذي يقوده جمال باشا.

مررنا عند العودة إلى دمشق من سيواس إلى اسطنبول، وهنالك رافقت زوجة أخي زكي (أم منذر) وأخذنا القطار العسكري من محطة حيدر باشا، وبما أني كنت ضابطاْ فقد كنت في عربة الدرجة الأولى في القطار. وصلنا (بوزانتي) وذهبت إلى مقر المنزل لزيارة الضباط الذين كانوا زملائي في المدرسة الحربية، احتفلوا بي وشربنا الشاي، وكان الجو شديد البرودة، وهناك في القطار وجدت رجل الحقوق الذي سكت على مذابح الأرمن، وتواطأ مع فخري باشا، وهو ” “فالح رفقي ” في عربة الحمل والحيوانات، وهو يرتجف من شدة البرد، وكان نائب ضابط احتياط، فخلعت عليه (اليامش) الذي أحمله، وذكرت له أن هذا الرداء عزيز علي لأنه ذكرى من جبهة أرضروم، وأريده حين وصوله دمشق، وهكذا حميته من البرد وأنقذته من المرض المحتم، وهو بدوره شكرني كثيراْ ودعا لي وما إلى ذلك، أخذت عنوانه في الجيش الرابع والقطعة العسكرية المرسل إليها، وانتظرته لفترة تزيد على الأسبوعين في دمشق، لكنه لم يرجع لي (اليامش)، فكتبت له رسالة شديدة اللهجة، وطلبت منه إعادة (اليامش) فوراْ والذي اشتريته من أرضروم بثلاثة جنيهات ذهبية.. وذكرت له إني سوف اشتكيه لقائد الفوج إذا لم يرسله لي. وبعدها ذهبت إلى مقر قيادة جمال السفاح بالقدس في الطور (السناتوريوم الألماني) لكي أنهي معاملة نقلي إلى دمشق، وأيضاْ لكي أقابل زملاء الدراسة، وهنالك فوجئت بما رأيت.. النائب الضابط فالح رفقي معززاْ مكرماْ بالدائرة الحقوقية، وسكرتيراْ خاصاْ لدى جمال باشا السفاح، نظرا لأنه يجيد اللغة التركية ويتحدث فيها بطلاقه، وعندما رآني نظر إلي نظرة لؤم، وطبعاْ لم أطلب منه اليامش…!

تحسين قدري عضو في جمعية العربية الفتاة

وجدت الكثيرين من زملائي السابقين في المدرسة الحربية قد عينوا ضباطاْ في المقرات، مما ساعدني على إيجاد التنسيب، ضابط أركان في مركز قيادة فخر الدين باشا المعروف ببطل المدينة المنورة، اعتقد فخري باشا بأنني كنت مندوباْ من جمال باشا، لذلك فقد جاملني كثيراْ لدرجة كنت أشعر بأنه يخشاني، ويعتبرني محسوباْ من محاسيبه، وقد يكون السبب الرئيسي لهذا الظن هو تعييني بموجب أمر مباشر وارد من القيادة، وبكتاب خاص من جمال نفسه، وساعد على خلق جو من الثقة إجادتي التامة للغة التركية، وبسبب الثقة التي كنت أتمتع فيها، فقد استطعت الإطلاع على تفاصيل ما كانت السلطات تعلمه من تشكيل تنظيمات جمعية العربية الفتاة، ومن

ناحية أخرى، فقد أدخلني أخي أحمد في الجمعية حسب النظام السري، وأنيط بي أخطر واجب آنذاك، وهو التخفي والإطلاع على نوايا حزب جمعية الاتحاد والترقي وقيادة جمال السفاح وغيره من المهام السرية ّ .

كان من جملة استعدادات حملة القنال، التحضير لمجابهة هجوم فجائي متوقع للحلفاء على شمال سوريا من البحر، حيث وصل الشريف فيصل بن الحسين إلى دمشق في أبريل من عام 1915 م، وهو في طريقه إلى اسطنبول، وحّل ضيفاْ في منزل عطا البكري في دمشق، وعطا البكري هو والد نسيب البكري، العضو القيادي في جمعية العربية الفتاة. وأذكر أول اتصال لي بالشريف فيصل بن الحسين في منزل نسيب البكري هذا، حيث وجدت فيه تعاطفاْ واستعدادا للمساندة في القضايا التي تخص القومية العربية،، وشجعنا هذا التجاوب على طلب التوسط لدى جمال السفاح لإطلاق سراح الموقوفين القوميين العرب في عاليه، بعدها ذهبنا عند الشيخ بدر الدين العالم الشهير، والذي كان هو أيضاْ من المجندين في جمعيتنا الثورية، ثم أجتمع بياسين باشا الهاشمي الذي كان رئيس أركان وكالة قيادة الجيش الرابع ذو الغالبية العربية، فأبلغ ياسين الهاشمي الشريف فيصل بن الحسين، استعداده لإتباع قيادته إذا ما ترأس قيادة الثورة العربية، فقام الشريف فيصل بن الحسين بإرسال جميع ما توصل إليه من معلومات إلى والده أمير مكة الشريف الحسين بن علي .

لم يؤدي توسط الشريف فيصل بن الحسين لدى جمال باشا السفاح إلى إطلاق سراح أحد، أو إلى تحسين التعامل مع العرب، فأطلعت الجمعية الشريف فيصل بن الحسين على تفاصيل المطالب العربية، والخرائط المقترحة للمنطقة العربية في آسيا، ثم توجه الشريف فيصل إلى اسطنبول، حيث أجتمع بالصدر الأعظم وأنور باشا وطلعت باشا، واحتج ضد سياسة القمع التي يتبعها جمال باشا ضد العرب، وأوضح لهم بأن المصلحة المشتركة في الحرب تتطلب التعاون، وإذا رغب الأتراك في مساهمة فعالة من العرب، فعليهم تغيير مواقفهم، وكانت لهذه المحادثات بعض النتائج مثل تنحية وهيب باشا عن ولاية الحجاز، بعد أن اتضحت نواياه في إلغاء إمارة الحسين بن علي على الحجاز، وتعيين غالب باشا المتدين المعتدل، وتبعها الوعود بالتعاون والتوصية لجمال باشا، الذي جامل الشريف فيصل بن الحسين لدى عودته إلى دمشق، وطلب منه أن يترأس فرقة من المقاتلين بعد أن يأتي بهم من الحجاز، ويرافقه في حملته الثانية على القناة، لكن جمال باشا لم يوقف أعمال القمع، واعتقل دفعة جديدة من المنادين بالقومية العربية، وأودعهم السجن في عاليه، تمهيداْ لمحاكمتهم صورياْ وإعدامهم.

وحاول الشريف فيصل بن الحسين ووالده الشريف الحسين بن علي، التوسط ثانية من أجل إطلاق سراح المعتقلين، لكن لم تبدو أي نتائج، فغادر فيصل دمشق في ديسمبر 1915 م، للتشاور مع والده في مكة المكرمة.

كان من بين المعتقلين أمين لطفي قائد حامية الاسكندرون، وقد عثر المحققون معه على نشرات أصدرها حقي العظم، وأوصلها عبد الكريم الخليل، وفيها تفاصيل خطة لقطع الاتصالات العسكرية التركية بين الأناضول والمواقع في سوريا والجنوب، إذا ما أعلنت الثورة العربية، وكان لهذه النشرات وهي في يد الأتراك الأثر الأكبر في اعتقال المزيد من العرب، وتشتيت قواهم وإبعادهم عن دمشق.

اعتقال الدكتور أحمد قدري ووفاة والده

تردد اسم أخي أحمد على ألسنة المعتقلين، ولكن لم يذكر أحدا تفاصيل تأسيسه وانتمائه لجمعية العربية الفتاة، ولم يكن لهم بد من استجوابه، فأرسل في طلبه رئيس لجنة التحقيق في عاليه، وأعتقل يوم 3 يناير 1916 م في دمشق، فحاول والدي مقابلة أخي قبل إرساله إلى عاليه، وذهب إلى سراي دمشق، لكن قائد الشرطة طاهر أفندي لم يسمح له بالمقابلة، و تمت معاملته بقسوة، ودفع من السلالم فوقع عنها، وهو كبير السن، مما أثر فيه نفسياْ وجسدياْ، حيث حصل عنده كسر في عظم الحوض، وفاضت روحه الطاهرة بعد مرضه في 15 فبراير عام 1916م، وهو الحادث الذي لا يمكنني أن أنساه ما حييت، ففقدنا الوالد في الوقت الذي كان فيه شقيقي أحمد معتقلا في عاليه.

ومن غريب الصدف أن يقع ملف المعتقلين في يدي، لأن فخري باشا الذي كنت منتسباْ لقيادته، كان يعتقد بأني محط اعتماد جمال باشا السفاح، وكان واضحاْ أن جميع أولئك المعتقلين ومنهم أخي في خطر من صدور أحكام الإعدام، وعليّ أن أوصل محتويات هذه الملفات إلى المعتقلين لكي يكونوا على علم ودراية بالتهم لتهيئة الأجوبة المناسبة، التي قد تنقذهم من حبل المشنقة، ووجب علّي أن أكرس اهتمامي وحياتي لهذه الغاية، ولكني وقعت في الحيرة لإيجاد الخطة المناسبة لمقابلة أخي، وهو في المعتقل.

ومن محاسن الصدف أن يطلب جمال باشا الذي كان في بيروت في فبراير 1916م، أن ينتقل مقّر الجيش الرابع مؤقتاْ من دمشق إلى بيروت، وذلك للتشاور مع فخري باشا وقيادته بخصوص الحركة العربية، والتهيؤ سراْ للذهاب إلى المدينة لاحتمال قيام الشريف حسين بالثورة ضد الأتراك، فقمت سراْ بجمع المستندات الخاصة بالمعتقلين، ووضعتها في بطن سلة لحمل الفواكه، ثم توجهت مع بقية قيادة الجيش الرابع إلى بيروت في قطار خاص. أبطأ القطار في منطقة انعطاف في الطريق قبل الدخول في محطة عاليه، فانتهزت الفرصة ورميت نفسي من القطار وهو يسير ببطء، وتوجهت إلى السجن، و قد وجدت موقع السجن بسهولة، حيث أن الملفات كانت تحتوي على جميع التفاصيل حتى الجغرافية منها. ولم يعترضني الحارس ولا ضابط المقر، لأني كنت في اللباس العسكري، وقلت للضابط المحافظ أنني جئت للتفتيش على الموقوفين، فأدى لي التحية ودخلت السجن. وقابلت أخي الدكتور أحمد، وأفهمته ما يلزم في الردود على المستجوبين وقت التحقيق، بعدها رجعت مسرعاْ للحاق بالقطار، واستطعت الركوب في آخر لحظة قبل قيامه من محطة عاليه. كانت هذه الواقعة السبب المباشر في إنقاذ حياة أخي من موت محقق، وتّم الإفراج عنه بعد الاستجواب في 14 مارس 1916 م.

ولم تكد تمضي بضعة أيام حتى تقرر إعدام الآخرين، وهكذا ساق جمال باشا القافلة الثانية من شهداء العروبة إلى بيروت في 6 مايو 1916 م، وهم ينشدون الأناشيد القومية، ومن الشهداء كان سعيد عقل، وبترو باولي، وجرجي حداد، ومن أعضاء العربية الفتاة عارف الشهابي، وعبد الغني العريسي، وعمر حامد، وأعدم أيضاْ الشيخ أحمد طبارة، ومحمد الشنقيطي، وتوفيق البساط، وسليم الجزائري، وأحمد لطفي، ومن الشهداء من أعدم في دمشق في نفس اليوم، وهم شفيق المؤيد، وعبد الوهاب الأنكليزي، وشكري العسلي، وعبد الحميد الزهراوي والأمير عمر الجزائري، ورفيق رزق سلوم.

كان لهذه المشانق التي صادرت حياة أصحاب الفكر والقلم من شباب بلاد الشام، أكبر الأثر في تيقن أصحاب الفكر والرأي والزعامات، بأن الساسة الأتراك ابتعدوا عن العرب بشكل نهائي، وأن الحل الأوحد هو الثورة وإعلان الاستقلال، وفي تلك الأيام تشكلت قيادة عسكرية لبعض وحدات الجيش العثماني في مدينة درعا، وذلك لكبح جماح سكان المنطقة من العرب، وعين حسني باشا المتدين الطيب الخلق قائداْ لها، وعينت أنا مرافقاْ له وضابط أركان القيادة،

فأعطاني حسني باشا كافة صلاحياته، ومنها ختم القيادة، وكنت على اتصال دائم بأخي أحمد الذي كان قد أطلق سراحه آنذاك، لكي أطلعه بالشيفرة على تحركات ونوايا هجوم الأتراك على عرب اللجا وجبل الدروز. وأذكر أنني أبلغت أخي بالهجوم قبل حصوله بيومين، وأبلغته بضرورة إبلاغ فلاناْ وفلان بالتوجه إلى شمال جبل الدروز، لتجنب فرق البحث وهذا ما تّم، فأنقذوا حياتهم دون أن يعرف مصدر المعلومات الموجهة لهم .

كان مقرنا العسكري في درعا، وبقينا فيها بضعة شهور، وقد جاء جمال باشا الصغير المعروف ب (مرسيفلي ) إلى درعا، وكان كثير التخوف مني، يراقبني ويضمر لي كّل الشر، ولكن حاله حال بقية الضباط، فقد كان يخشى إغضاب جمال باشا السفاح نفسه، ولأن رئيس أركانه جوبان أوغلي زكي كان زميلي في الكلية الحربية.

الفصل الثالث

إعلان الثورة العربية

بعد أن فشلت جميع وساطات الشريف حسين لدى أنور باشا لإطلاق سراح المعتقلين العرب، غادر الشريف فيصل بن الحسين دمشق في ديسمبر من عام 1915 م، ليطلع والده أمير الحجاز على نتائج اتصالاته مع الأتراك، ومع القوميين العرب في اسطنبول ودمشق، ثم عاد إلى دمشق في يناير عام 1916م، ومعه خمسون من طلائع المتطوعين الحجازيين، للمساهمة في الحملة الثانية على القنال، والتي كان يخطط لها أنور باشا. ونزل الشريف وفرقته في ضيافة عطا باشا البكري في القابون في ضواحي دمشق، وفي فبراير عاد الشريف برفقة جمال وأنور باشا إلى المدينة في رحلة تفقدية للمتطوعين الحجازيين، وكانت فكرة القضاء على جمال وأنور وهما تحت رحمة العرب قد طرحت، لكن الشريف فيصل بن الحسين أبى ذلك، التزاما بالتقاليد العربية في حماية الضيف، ثم عاد الجميع إلى دمشق.