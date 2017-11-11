كردستان أم شمال العراق ؟

لماذا لا نسميها موصل ستان ونحن نعرف ان الموصل هي ثاني محافظة في العراق لماذا لا نسميها تركمانستان ونحن نعرف حجم كركوك وعدد التركمان لماذا لا نسميها اشور ستان وهو الموطن التاريخي للشعب الاشوري لماذا لا نسميها يزيدينستان وهو الوطن الذي يعيش عليه الاف اليزيديين ومنذ مئات السنين لماذا لا نسميها ككاكيستان نسبة للمكون الكاكائي لماذا لا نسميها شبك ستان نسبة للشبك.

انهيت دراستي الابتدائية في عهد الدولة المدنية وعلمونا بان المحافظات الشمالية هي الموصل والسليمانية التي تتصدر اربيل واربيل وكركوك فافضل تسمية هي شمال العراق اما كردستان فهو الوطن القومي الكبيرالذي يضم ثلاثة ملايين كردي وله تاريخ مشترك ولغة واحدة ودين واحد وعادات وتقاليد مشتركة موزع بين العراق وايران وتركيا وسوريا ذاك الوطن الذي اضاعته عليهم الامبراطورية العثمانية ثم الامبراطورية البريطانية لسوء حظهم وليعلم الاخوة الاكراد ان ترسيم الحدود بيد الامبراطوريات المتعاقبة على حكم العالم والتاريخ خير شاهد على ما اقول فلا يمكن ترسيم الحدود بالدم ونحن في القرن الحادي والعشرين فعندما نقلب التاريخ ونتابع وجود الاخوة الاكراد. في كل من ايران وتركيا وسوريا نجد اكراد العراق هم الافر حظا من بين جميع البقع الجغرافية التي يعيش عليها الشعب الكردي فالعراق قد اعترف بوجودهم مكونا ثانيا منذ انقلاب 1958 لكن القيادات الكردية هي من تثير الحروب لقتل الشباب وتدمير البنى التحتية في المحافظات الكردية باسم القومية وتقرير المصير والمصطلحات التي تنتزع العواطف.

موسى جاسب شنين