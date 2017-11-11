وحشي .. مزّق

كل شيء ممنوع سوى الفساد فإنّ شرعهم أوجد لهم ألف وسيلة وحيلة لينفذوا منه الى قلب العراق .

لم يكتفوا… وحشيّ مزّق… يريدون كبده وفي سرّهم يتضاحكون على الجسد الطريح ،كم يبدو أبله هذا الأشعث المُغبَر من هولِ مصائبهم .

عمّا قليل ستبدأ طقوسهم البكائية ،ووراء الستار هند بنت عتبة تُدير صالات قمارهم ،وتحمل بين يديها كبد سيد الشهداء (العراق) … أيّها المصروع من حافة الخليج حتى منتجع مسرور في أقصى الشمال ،قلوبهم معك وسيوفهم عليك. إنّها المقولة الأغرب التي تضاحك التأريخ وهو يترنم بها على لسان المتسعكين في جوف الليل بعد أن يخرجوا لتجتث طرقاتهم أمنيات من يهجعون في الخرائب بانتظار أنْ ينبلج الصبح… يبايعونك في العلن ويبيعونك اقطاعيات توزعت على أمراء حربهم..

وحشيّ مَزّق ..وهند بنت عتبة تراقب المشهد وتوزع الأدوار وتعطي نتائج التصويت تحت القبة قبل أن تنعقد الجلسة ، يَكْبُر الجرح ،لكنّ قلوبهم معك وسيوفهم أتاوات على شاحنات البضائع ليمعنوا في قتلك.

وحشي مَزّق ، ترمق هند بنت عتبة رؤساء الكتل بنظرة متوعدة ، تأخذ مطرقة الخشب وتهوي بها على مقاعد الرئاسات الثلاث (فلا عاصم لهم اليوم) الاّ من جدد للمحاصصة بمفوضية إنتخابات لاتعبر الطوائف قيد شعرة. ثم تلتفت الى فائق الشيخ علي بضحكة صفراء قبل ان تبصق على ربطة عنقه المدنية.

وحشيّ مزق… في الجنوب السومري يدلهم گلگامش على طرقٍ جديدة للإستثمار… الشركات المتحدة لحماية السيارات من ( التشخيط)،،، شركات مساهمة يَتشكّل مجلس إدارتها من صبيان يحملون مسامير تحفر اخاديها على جذوع السيارات المركونة في الطرقات العامة .. كل شيء يسير على مايُرام ومُؤشر نمو الطفيليات والأمراض المستوطنة سَجل أعلى معدل منذ آدم حتى الساعة في هذه الأرض الخراب.

مصطفى داود كاظم