صحة ديالى تتلف طنا من الأغذية منتهية الصلاحية

الرصافة تعلن نجاح حملة شبه الوطنية ضد شلل الأطفال

بغداد – داليا احمد

ديالى – سلام عبد الشمري

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن نجاح حملة شبه الوطنية ضد شلل الاطفال ضمن قواطع مراكزها الصحية , فيما تستمر فرق الرقابة الصحية بتفيذ حملات رقابية وصحية على المحال العامة في جانب الرصافة ببغداد . وقال مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق الصحية قامت بتلقيح 745 الفا و901 طفل دون سن الخامسة), واضاف ان (عدد الفرق التلقيحية بلغت الفا و595 فرقة توزعت بين 933 راجلة و117 ثابتة أما الفرق الآلية فقد بلغت 545 فريقا فيما بلغ عدد المشرفين المحليين 229).

لافتا الى ان (اللقاحات التي تم استخدامها مستوردة من مناشئ عالمية رصينة), واكد الساعدي ان (نجاح تلك الحملة والحملات الماضية يسهم في تلقيح جميع الأطفال في العراق وجعله من البلدان الخالية من المرض بشكل نهائي).

انجاح حملة

مشيدا بـ (الجهود التي بذلت من مؤسسات المجتمع المدني والاهالي في تعاونهم من اجل انجاح الحملة).

فيما شهدت مستشفى فاطمة الزهراء للنسائية والاطفال التابعة للدائرة ذاتها ثلاثة الاف ولادة خلال شهر .

وقال البيان ان (المستشفى صنف الاول في العراق والشرق الاوسط في معدل الولادات لكل شهر بنحو الفي و500 الى 3 الاف ولادة برغم كثرة المراجعين من مناطق بغداد حيث تستقبل نحو 650 مراجعا يومياً وتعمل الملاكات الطبية والصحية والخدمية والادارية بكامل طاقاتها لاستيعاب المراجعين ولتيسير العمل لمنع الزخم الحاصل في المستشفى).

من جهة اخرى قامت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الرعاية الصحية الاولية في الرصافة بحملة ميدانية لزيارة وتفتيش محطات الماء بواقع زيارتين يوميا لكل محطة .

واوضح البيان ان (الحملة تضمنت زيارة وتفتيش محطات الماء بواقع زيارتين يوميا لكل محطة حيث تراوحت نسب الكلور في المحطات الخمسة بين 2.0 الى 4.00 جزء بالمليون وبلغ عدد قراءات الكلور 46 قراءة فضلا عن زيارة المحلات العامة والأسواق حيث تم سحب نماذج غذائية بواقع 18 نموذج غذائي وزيارة المحلات العامة بواقع 134 زيارة لمختلف الأصناف و غلق لثلاث محلات وفرض غرامة مالية لسبعة محلات واحالة الى المحاكم واحد فقط بإلاضافة الى متابعة وإتلاف المقبلات في المطاعم الشعبية). كما اجرت شعبة الرقابة الصحية في منطقة بغداد الجديدة حملات صحية لمحطات المياه والمحلات الغذائية في المنطقة . وتابع البيان ان (الشعبة قامت بزيارة محطة ماء زيونة لمتابعة عملية استلام مياه الاسالة وطريقة حفظها في الخزانات وضخها الى الشقق السكنية في المنطقة وقياس نسبة الكلور في ماء الاسالة), واضاف ان (الحملة تضمنت منع تحضير وتقديم السلطات والخضروات والمقبلات واتلافها حيث بلغت كميتها بما يقدر 9 كيلوغرام فضلا عن زيارة محلات عامة لمتابعة الشروط الصحية المطلوبة واتخاذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين). الى ذلك اعلنت شعبة الرقابة الصحية التابعة لقطاع الاعظمية عن متابعة محطات المياه والمحلات. واوضح البيان ان (الحملة تضمنت زيارة المطاعم ضمن الرقعة الجغرافية وتوجيه اصحابها بعدم تقديم السلطات والخضراوات واتلافها ضمن الخطة الخاصة بالسيطرة على مرض الإسهال الوبائي الكوليرا واتخاذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين). مشيرا الى (زيارة الافران والمخابز لأخذ وفحص الملح المستعمل واحتوائه على اليود كما تمت متابعت الشروط الصحية فيها ومتابعة توفر الشروط الصحية اللازمة لأجل مامونية الماء والغذاء للمحلات العامة والاسواق ومتابعة محلات بيع العصائر والمرطبات).

مواد غذائية

من جهة اخرى اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى ، انه تم اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، مؤكدة استمرار وحداتها الرقابية بحملاتها الصحية في مراقبة المخازن والمحال التجارية .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (الزمان) امس ان (فريقا من شعبة الرقابة الصحية نفذ حملة مشتركة مع مكتب الامن الوطني في بعقوبة على المجمع التجاري الحديث لخزن المواد الغذائية ، حيث تم العثور على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية). واضاف العزاوي ، ان (المواد المتلفة شملت ” جكليت ، فستق سوداني ، فستق عراقي ، حب الصقر ، جكليت توفي ” تقدر كميتها بـطن و350 كغم تم اتلافها بموجب محاضر اتلاف اصولية وحضور اصحابها) ، مشيرا الى انه (تم فرض غرامات مالية عليهم). واكد مدير اعلام صحة ديالى ، ان (الوحدات الرقابية مستمرة بحملاتها الصحية في مراقبة المخازن والمحال التجارية ومتابعة تواريخ الصلاحية والنفاذ فيها حفاظا على صحة المستهلك وللحد من تسلط واستغلال ضعاف النفوس) .

الى ذلك أعلنت نائب رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي ، عن معالجة مشكلة كانت تعانيها 400 مدرسة في المحافظة.

تسوية ملاك

وقالت الطائي لــ (الزمان) امس إن (لجنة التربية في مجلس ديالى بالتنسيق مع مديرية تربية المحافظة نجحت وبجهود استثنائية في تسوية الملاك التدريسي في عموم مدارس الأقضية والنواحي داخل ديالى) .

وأضافت الطائي ، أن (تسوية الملاك التدريسي أسهمت في معالجة مشكلة تعانيها 400 مدرسة من خلال توفير المدرسين والمعلمين وسد الشواغر والاختصاصات الدراسية وفق خطة مدروسة) ، مؤكدةً أن (الاف الطلبة كان مستقبلهم الدراسي على المحك وتسوية الملاك أسهمت بحل المشكلة بشكل نهائي) .