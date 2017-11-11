إستنزاف الفوائض وراء إرتفاع الخام وخبير لـ (الزمان): أسعار النفط بتوقّعات النقد الدولي وسيلة تحفيز لسد عجز الموازنة

بغداد – شيماء عادل

رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري ان الهدف من توقعات صندوق النقد الدولي لاسعار الخام لبعض الدول هو وسيلة للتحفيز من اجل سد عجز الموازنة، مشيرا الى ان ارتفاع سعر الخام الى النصف الاول من العام المقبل سيغطي العجز.

وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (توقعات النقد الدولي لاسعار الخام لبعض الدول يعد وسيلة تحفيز لسد العجز في الموازنة العامة), مشيرا الى ان (سعر برميل النفط العراقي وصل حاليا الى 61 دولارا وما يقدر في الموازنة يكون حسب توقعات النقد الدولي نحو 56 للبرميل الواحد مما سيسهم في سد العجز), واضاف ان (خطة اوبك استنزفت كميات الفوائض في الاسواق التي يمتلكها المضاربون والمصافي التي لديها خزانات عملاقة). مبينا ان (تلك الكميات من الفوائض لم يبق منها الا نحو 30 مليون او ربما اقل). مؤكدا ان (تلك التوقعات مهم جدا بالنسبة الى الدول لوضع حساباتها), لافتا الى ان (الدول المنتجة للنفط تحاول بذل جهود اضافية من اجل رفع اسعار الخام الى اكثر من 61 دولارا حتى يسهم بسد عجز الموازنات العامة لبلدانها).

وتوقع الجواهري (عدم هبوط الخام الى اقل من 60 دولارا لان اوبك لا تريد تشجع النفط غير التقليدي في اخذ مكان واسع في السوق النفطية).

واصدر النقد الدولي توقعاته المتعلقة بأسعار النفط للعام المقبل التي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة عجز موازناتها.

اكبر مصدر

وقال الصندوق في تقرير امس إن (السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم وتحتاج الى أن يصل سعر برميل الخام إلى 70 دولارا لسد العجز في الموازنة بينما تحتاج إيران إلى أن يصل السعر إلى 57.2 دولار أما بالنسبة لبعض الدول العربية الأخرى العراق 56.2 دولارا و الجزائر 54.9 دولارا والبحرين 59 دولارا وقطر 47.1 دولارا وليبيا 78.1 دولارا ).

لافتا الى ان (البلدان المصدرة للنفط استطاعت ان تتكيف مع ألاسعار المنخفضة التي أضعفت النمو واسهمت بحدوث عجز كبير في الموازنة).

الى ذلك اعلنت منظمة اوبك عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي الى اكثر من 58 دولارا للبرميل. وقالت المنظمة في بيان امس ان (سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل الخام ارتفع ليصل الى 58.27 دولارا للبرميل).

واضاف ان (السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 57.55 دولار وفقا لحسابات أمانة المنظمة). وارتفعت أسعار النفط مع تحسن مستوى التزام المنظمة بخفض الإمدادات في الوقت الذي تبدو فيه روسيا ملتزمة بالاتفاق. وذكر بيان امس ان (العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفعت 38 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة عن التسوية السابقة إلى 61.32 دولارا للبرميل ليقترب السعر من أعلى مستوى في عامين الذي سجله خلال تعاملات الثلاثاء الماضي عندما بلغ 61.41 دولارا للبرميل).

واضاف ان (خام غرب تكساس ارتفع بأكثر من نصف دولار أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 54.95 دولار للبرميل ليسجل مستوى جديدا).

جهود عاملين

على صعيد اخر ثمن وزير النفط جبار علي اللعيبي جهود العاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية في حماية ثروات البلاد.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللعيبي اشاد بجهود العاملين في الشركة وحرصهم على نقل عدد كبير من الانابيب النفطية في محافظة نينوى الى مستودعات آمنة بعدالعثور عليها في الجانب الأيسر من المحافظة مما سيوفر مبالغ كبيرة للخزينة الاتحادية ويساعد الوزارة على تنفيذ المشاريع).

ومن جهة اخرى (افتتح اللعيبي مستودعا للمنتجات النفطية بمحافظة كربلاء بطاقة 64 مليون لتر الذي سيوفر خزينا استراتيجيا للمحافظة).

وعن اتفاق الوزارة مع تركيا بشأن تصدير النفط اكد اللعيبي انه (لم يتم التوصل مع تركيا بشأن تصدير النفط من حقول محافظة كركوك , ولكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين لحين التوصل الى اتفاق بين الطرفين).