أمانة بغداد تنفّذ خط طوارئ مساعد لزبلن في الرصافة

بغداد ــ داليـا أحمـد

أعلنت امانة بغداد عن تنفيذ خط طواريء مساعد لخط زبلن الرئيس لخدمة مناطق جانب الرصافة من العاصمة في موسم الامطار.

وقالت الامانة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الامانة اطلعت على اعمال تنفيذ خط الطوارئ أن .تي .7 المساعد بمنطقة الرستمية الذي سيسهم في تقليل الضغط الحاصل على خط زبلن الرئيس الناقل لمياه الصرف الصحي والامطار وتسريع عملية تصريف المياه في أثناء هطول الامطار الغزيرة).

واضاف ان (الخط يتضمن انشاء قفل لربطه مع الخط الناقل واستعماله في أثناء هطول الامطار فقط).

واشار الى ان (التوجيهات جاءت الى دائرة مجاري بغداد بتكثيف استعداداتها لموسم الامطار ومعالجة بعض المشكلات التي طرأت في المواسم الماضية وتهيئة جميع المشاريع ومحطات المجاري الحاكمة لتكون جاهزة لتصريف اكبر كميات ممكنة من مياه الامطار). واعدت الامانة خطة متكاملة لتقديم الخدمات في الشوارع التي يسلكها الزائرون المتوجهون صوب مدينة كربلاء لأداء زيارة اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

اماكن مواكب

واوضح البيان ان (دوائر الامانة البلدية والفنية استنفرت ملاكاتها الخدمية وآلياتها لتهيئة وتحديد اماكن المواكب الحسينية على الشوارع التي يسلكها الزائرون اذ نفذت حملات كبرى لتنظيف ورفع النفايات ونصب الحاويات المترية) وأضافت أن (الامانة خصصت فرقا لتجهيز ودعم المواكب الحسينية بالمياه عبر آلياتها الحوضية ومواصلة اعمال التنظيف ورفع النفايات وتوزيع اكياس جمعها على المواكب وستواصل هذه الفرق اعمالها حتى نهاية الزيارة).

وتابع ان (الامانة دعت اصحاب المواكب الحسينية والزائرين الى الحفاظ على نظافة الطريق والحدائق العامة لاسيما الشوارع التي قامت الامانة بتطويرها مؤخرا بعد ازالة التجاوزات وانشاء ظلل لتكثير النباتات وتطوير مداخل العاصمة كونها البوابة التي يطل منها الوافدون إليها من المحافظات الوسطى والجنوبية).

ونفذت الامانة حملة جديدة لازالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع والساحات بجانبي الكرخ والرصافة حفاظا على جمالية العاصمة بغداد.

واوضح البيان ان (دائرة بلدية الدورة نفذت حملة لازالة التجاوزات في شارع المصافي والمتمثلة بمواقع بيع الاغنام والجزر العشوائي وعدد من الاكشاك ومسقفات المحال التجارية وعربات الباعة الجوالين وايقاف بناء وهدم عدد من الدور السكنية المتجاوزة في مراحل بنائها الاولي) , واضاف ان (ملاكات دائرة بلدية الشعب بالتعاون مع مديرية الحراسات والأمن قامت بإزالة عدد من الاكشاك في شارع ابو القاسم الشابي و 3 مواقع لغسل السيارات في منطقة البنوك و 4 مواقع لبيع المواد الإنشائية وعدد من اللوحات الاعلانية المنصوبة من دون استحصال الموافقات الرسمية).

واشار البيان الى ان (ملاكات دائرة بلدية الصدر الاولى نفذت حملة شملت تنظيف الازقة الداخلية والشوارع الستينية في شارع الداخل تم خلالها رفع النفايات وغسل الارصفة وتنظيف شارع السدة بإستعمال الجهد الآلي ومدخل حي طارق وشوارع زين القوس والقدس وميسان).

تصريف مياه

وأضاف أن (قسم المجاري قام بتنظيف مشبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار في شارعي الجوادر والفلاح واجراء حملات وتنظيف سواقي نفق بور سعيد وخط الحبيبية الانسيابي).

واضاف ان (قسم الطرق قام بصيانة وردم عدد كبير من الحفر والمطبات لتأمين انسيابية حركة السير والمرور وترقيع الاجزاء المتضررة من الشوارع وطلاء القالب الجانبي في عدد آخر منها).

وتابع أن (ملاكات قسم الزراعة قامت بإدامة الحدائق والمتنزهات عبر تشذيب الاشجار وترقيع الثيل وفتح السواقي وادامة الجزرات الوسطية للشوارع الستينية وصيانة منظومات الري وتكثير النباتات في مشاتل القسم).