في أربعينية مام جلال – ئالا طالباني

مام جلال…

ايها الخال العزيز…

مام جلال يا قائد ثورة الجبال ضد الدكتاتورية في عز تسلطها من اجل الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان…

احببت بقلب مفعم بالإيمان سيدنا الإمام الحسين وكل آل البيت، وها هي اربعينية سيدنا الحسين سيد الشهداء وزينة شباب أهل الجنة تحل في مصادفة لا تخلو من مغزى مع حلول اربعينية رحيلك…

العراقيون يفتقدونك، وشعب كردستان يفتقد شجاعتك في مواجهة التسلط، يفتقدون الكلمة الشجاعة التي طالما عودتهم عليها…

عسى يظل حبك لآل البيت ومنهجك جامعاً لكل العراقيين، والكرد ضمنهم… عسى ان يستنير بعون الله ساسة العراق، ضمنهم الكرد، بحرصك على وحدة العراق، مثلما هو حرصك على حقوق الكرد، النابعة من قناعتك بان كل فرص شعب كردستان مرهونة بالديمقراطية في العراق واستقراره وتقدمه…

اربعينية رحيلك، مثل مسيرتك، تلهمنا الأصرار على الدرب الموحد لكل العراقيين… ويظل استشهاد الإمام الحسين هادياً لكل المناضلين…وعزاؤنا انتصار الشهادة على الظلم…

{ نائبة وحدة العراقيين ضمانة حقوق كردستان