الجيش يطارد فلول داعش في ديالى ويدّمر مضافات عدة

الحشد يحرّر ناحية الرمانة بعد ساعات من إنطلاق العمليات

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت قيادة الحشد الشعبي تحرير ناحية الرمانة بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد ساعا من انطلاق العمليات العسكرية لاستعادتها من تنظيم داعش، فيما أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي عن انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتعقب عناصر التنظيم في ديالى. وقال قائد حشد القاطع الغربي للانبار العقيد جمال المحلاوي في تصريح امس ان (القوات الامنية تمكنت من تحرير منطقة ناحية الرمانة شمال قضاء القائم بالكامل من سيطرة داعش). مبينا أن (المقاومة كانت ضعيفة جدا بعد انسحاب عناصر التنظيم).

وضع علم

وأضاف أن (القوات الامنية رفعت العلم العراقي فوق مباني المنطقة المحررة، فيما ابطلت فرقة معالجة المتفجرات مفعول العديد من المباني المفخخة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية). واوضح أن (القوات الامنية استولت على اسلحة مختلفة تركها عناصر داعش في ارض المعركة وان عمليات الدهم والتفتيش والتقدم باتجاه معاقل مجرمي داعش مازالت مستمرة). ومن جانبه قال القيادي في حشد الانبار قطري السمرمد في تصريح امس ان (القوات الامنية رفعت العلم العراقي فوق مباني منطقة مرتفعات ناحية الرمانة جنوب ناحية الرمانة بعد تحريرها بالكامل من قبل القوات الامنية على الرغم من قيام ارهابيي داعش بتفخيخ كافة المباني والطرق الرئيسية والفرعية). اشار إلى أن (خطوط صد ارهابيي داعش انهارت امام تقدم القوات الامنية). موضحا أن (القوات الامنية تواصل تقدمها نحو معاقل التنظيم وبمساندة مدفعية وطيران الجيش). وقال قائد عمليات الجزيرة وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة الفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري، شرعت بعملية واسعة لتحرير ناحية الرمانة وناحية راوة). أضاف يار الله أن العملية تأتي (ضمن المرحلة الأولى من عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات). الى ذلك قال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان الدليمي في تصريح امس ان (القوات الامنية فرضت سيطرتها بالكامل على تحرير ثلاث مناطق هي البو عبيد والبو فراج والبو حردان في راوة ، بعد ان مني داعش بخسائر فادحة بالأرواح والمعدات). واضاف أن (القوات الامنية تتأهب لتحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة عناصر عصابات داعش بالتزامن مع قصف عنيف على معاقل التنظيم الاجرامي من قبل مدفعية وطيران الجيش).واوضح الدليمي أن (القوات الامنية تمكنت من قتل العشرات من داعش فضلا عن اعطاب العديد من الاليات والمعدات الحربية التابعة للتنظيم في الحملة الامنية التي تشهدها المناطق الغربية).

عمليات أمنية

وفي ديالى قال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء 24 واللواء 110 في الحشد وقوات أمنية من قيادة عمليات دجلة أنطلقت بعملية أمنية مشتركة لتمشيط مناطق قاطع نفط خانة من عناصر داعش). مشيرا الى أن (القوات انطلقت من محورين نحو اهدافها المرسومة).وأضاف أن (القوات المشتركة تمكنت من تدمير ست مضافات لداعش وعثرت على مواد لوجستية وأسلحة وعتاد في مناطق زلو وثلاب والوادي الحديدي في قاطع نفط خانة).وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي وبغطاء من قبل طيران الجيش انطلقت في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش الارهابي في المناطق المحصورة بين نفط خانة وخانقين وخاصة ضمن وادي ثلاب). وأضاف أن (العملية تهدف لإنهاء اي وجود لخلايا داعش وتدمير مضافاته من اجل تامين المناطق المحررة). وفي الموصل قال مصدر امس ان (معلومات استخبارية قادت إلى وجود شبكة مكونة من اربعة شباب وبحوزتهم كتب تثقف لفكر تنظيم داعش). مبينا ان (المعلومات التي قادت إلى وجودهم كانت من قبل الجهد الاستخباري وبمساعدة سكان حي الزهور بأيسر الموصل ومعهم أجهزة اتصالات وطابعات بطبع المنشورات وغيرها). وأشار الى انه (بعد تحرير الموصل برزت المئات من شبكات داعشية مختبئة مع سكان الموصل والبحث جار عنهم).