الكهرباء تزيل التجاوزات عن الشبكات في البصرة وميسان وذي قار

بغداد – قصي منذر

اكدت وزارة الكهرباء ان الملاكات الفنية والهندسية في مديريات توزيع الطاقة التابعة للوزارة نفذت عددا من اعمال الصيانة وإزالة التجاوزات الحاصلة على الطاقة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية الفنية في مديرية توزيع كهرباء شمال البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب انجزت أعمال الصيانة الوقائية على المحولات الكهربائية وخطوط 11 . كي . في. في المحافظة بالاضافة الى استبدال الجنابر والعوازل وسحب الأسلاك المتدلية على المغذيات ضمن الرقعة الجغرافية لناحية الإمام الصادق الى جانب ازالة الأشجار القريبة من الخطوط الهوائية للشبكة الكهربائية وتشذيبها).

حالات تجاوز

واضاف البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء المحافظة تمكنت من إزالة 614 حالة تجاوز مختلفة على الشبكة الكهربائية حيث ان التجاوزات التي تم رفعها كانت 471 منزلي متجاوز بسحب خط واحد و 75 منزلي متجاوز بسحب أكثر من خط و45 منزلي نظامي متجاوز فضلاً عن 23 حالة تضمنت الاصناف التجارية والصناعية والحكومية والزراعية المتجاوزة المخالفة للتعليمات)، وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة ميسان التابعة للمديرية العامة تمكنت من إزالة 510 حالة تجاوز على الشبكة وتمكنت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة ذي قار من تحقيق نسبة انجاز متقدمة في مشروع استحداث مغذيات 11 كي .في . من محطة الحي العسكري الثانويّة)، واضاف البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع الكرخ الجنوبي التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ تواصل حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة والتي تضمنت رفع مصابيح الإنارة الهيلوجين لما لها من تأثيرات على استقرار التيار الكهربائي حيث ان بعض ضعاف النفوس استغلوا الأهالي بنصب مصابيح هيلوجين لغرض الإنارة ما يؤثر على انتظام الشبكة وعطب المحولات لذا نهيب بالمواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء كونهم سيحرمونهم من خدمة الكهرباء واستقرارها كما تضمنت الاعمال تحسين مغذي تل اسود من محطه اليوسفية الثانوية من خلال تشذيب أشجار واستبدال الجنابر).