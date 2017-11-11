كلام أبيض

في الطريق إلى صفاقس – جليل وادي

لم يكن الطريق الى مدينة صفاقس التونسية ممتعا، بل جاء معاكسا للصورة الجميلة المرسومة في ذهني عن تونس الخضراء التي ظننت ان العمران فيها شامخ والتنقل بين مدنها مريح، فالقطار الذي يوصل الى صفاقس متهالك ويستغرق مسيره أربع ساعات، ولا يملك التونسيون أجود منه، وبمثل حاله كان المترو الذي يجوب أحياء العاصمة، ومع ذلك أكد معارفي أن التنقل بالقطار أفضل من الباصات، فعملت بنصيحتهم وتحملت على مضض ملل الطريق وطول الوقت، فليس في الطريق من أشجار سوى أشجار الزيتون المترامية على مد البصر، وفي أي محطة تقف وكأنك في المحطة التي قبلها، مناطق متشابهة، والحال هذا لا سبيل أمامك الا النوم، فكيف لسائح يتعذر عليه النوم في السفر ؟ ورغبة عارمة في اكتشاف الجديد مع هاجس يراوده على الدوام بأن الفرص قد لا تكون سانحة لزيارة ثانية، فيحاول تخزين ما تستوعبه ذاكرة مكتظة بصور المآسي وكل ما يريد نسيانه في جولة لأيام معدودات.

تسلل الاحباط الى نفسي مع أول خطوة لصعودي في القطار، فما بالك عندما يجول بصرك بين ركاب بثياب رثة، وشباب من الجنسين بوجوه متعبة، وكبار سن دفعهم الحرص للف أجهزة الموبايل القديمة بمناديل من قماش؟ فأشحت بوجهي مقهورا، وكيف لا يُقهر من قَدِمَ من اسطنبول المفعمة بالحياة والالوان وهو يقارن بين حالين ؟ كبحت تداعياتي الصورية التي تداخلت معها صور بغداد التي ما ان ذكرتها في مكان الا وايماءات التبجيل ترتسم على المحيا، فأزداد ثقة بالنفس وبهجة في الروح.

لم يكن القطار سريعا، ما يتيح لراكبه قراءة الشعارات السياسية التي خطت بكثافة على جدران البنايات التي نمر بها بين الحين والآخر، وقد وجدت فيها ملهاة للتخلص من الملل والتطلع بوجوه الركاب، فالثورة التونسية التي استهل بها الربيع المشؤوم لم يمض عليها سوى أقل من سنة، وحرب الجدران على أشدها، وان جُلها تذهب باتجاه الدولة المدنية، وابعاد المؤسسة الدينية عن المجال السياسي، والحرص على الحريات، فأدركت ان للتونسيين وعيا سياسيا متبلورا، وتعزز ذلك عندما جمعتني الفسحة المكانية بين العربات التي يُسمح فيها للركاب بالتدخين، بشخص طلب قداحة ليشعل سيكارته، فاستثمرت ذلك لأتزود ببعض المعلومات عن صفاقس، فاكتشفت فيه ثقافة رصينة ومعلومات غزيرة حتى انه يعرف عن بلادنا ما لا يعرفه كثير من العراقيين، فسألته عن عمله وتحصيله الدراسي، فتبين انه خريج الدراسة المتوسطة ويعمل عريفا في الجيش، قلت لنفسي قد يكون أمره مصادفة، وللوقوف على ثقافة المجتمع صرت أتحين الفرص للقاء آخرين، ومن بينهم طالب جامعي أبهرني، هنا اتساءل : ماذا يعني ان يكون المضمون السياسي الذي تداوله التونسيون مبكرا لم ندرك فحواه في العراق الا بعد أكثر من عقد ؟ وصرنا نخاتل بالذي استوعبنا درسه بين الصمت والتلميح، بل والخنوع حتى للذي يعود بالمجتمع الى عصور الجاهلية، وبعد ان اكتوينا بالنيران، صرنا ننظم التظاهرات ونعقد الندوات، وتتعالى اصواتنا في الاعلام، ومع هذا الصراخ الصاخب لم نتجرأ على مس الموضوعات التي تثير حساسية بعض المؤسسات .لم يقتصر الجهل ببعض القضايا وفقدان الشجاعة واللامبالاة ازاء ماهو حاسم ومفصلي في حياتنا السياسية والاجتماعية على المجتمع فحسب، بل شمل الاحزاب والمؤسسات والمنظمات المختلفة، وهذا يعني : نجاح المدرسة التونسية وفشل العراقية في البناء السليم للمجتمع بالرغم من فقر بلادهم وثراء بلادنا، فضلا عن التخلف وقصر النظر الواضح وتغليب المصالح الضيقة وانعدام الخبرة للقوى المتصدية للعملية السياسية، وتراجع دور النخبة وبخاصة الاكاديمية منها والتي تدعي انها الأكثر تنورا، وطليعة الشرائح الاجتماعية التي تتمثل مسؤولياتها في نقل المجتمع الى المستقبل، ومحاربة تلك التي تريد العودة به الى الخلف، هذه الأسباب هي التي مكنت التونسيين من عبور المحنة، بينما وقعنا نحن كالعميان في شراكها.

ديالى