حرب الشائعات على العراق (1) – جاسم محمد شبيب العيسى

تعد الشائعات من اكثر اسلحة الحرب النفسية تأثيرا وخراباً للإنسان والمجتمع كونها تستهدف منظومته القيمية والمجتمعية وتحاول زرع الحقد والفتنة والتفرقة بين صفوف الناس لغايات عديدة يهدف لها صانعو الشائعات، ويذهب بعض الباحثين والدارسين الى ان حرب الشائعات ضد العراق في القرن الماضي وخاصة فترة الثمانينات التي شهدت حرب الخليج الاولى مع ايران التي استمرت 8 سنوات وبعد عام 2003م اتخذت اشكالاً واساليب متعددة وكانت حرب الشائعات تشن ضد العراق للأسباب الاتية :

11- ان الحرب على العراق لا تزال مستمرة ولم تحسم حتى باعتراف الجانب الأمريكي فالحرب على العراق ليست الأولى التي تستفيد منها الإدارة الامريكية في تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة على الحرب النفسية والشائعات والصدمات وايهام الشعب العراقي بحياة فضلى وحسنى واستثمار اكثر لطاقاته ، وبالرغم من ان ملامح صفحات هذه الحرب لا يتم الكشف عنها الا ان التجارب اثبتت أهميتها لدى الجانب الأمريكي (1).

جنسيات مختلفة

22- تأكيد المحللين السياسيين والإعلاميين والعسكرين ومن الجنسيات المختلفة ان الحرب على العراق هي حرب نفسية إعلامية بالدرجة الأولى للنيل من معنويات الشعب والجيش العراقي وزعزعة ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم عن طريق نشر المعلومات الكاذبة والمضللة

33- موقع العراق الجغرافي والسيطرة على منابع النفط ونوافذ الاقتصاد العراقي لاسيما وهو يمثل الرقم الثاني في احتياط النفط عالميا فضلا عن ثرواته الاخرى.

44- تأليف ما يسمى بالتحالف الدولي ضد العراق وهذا يعني ان هناك دولاً لها وزنها السياسي والعسكري ولها مصالحها الاقتصادية التحقت في صفوف هذا التحالف مما يشير ذلك الى التعاون ليس في مجاله العسكري فقط بل يمتد الى الحرب الإعلامية وحرب الشائعات ضد العراق (2).

55- كان الترويع والتخويف احد اهم الإضافات الى تلك الحرب أو ما يسميه المسؤولون الامريكيون مصطلح ( الصدمة والترويع ) في اعتراف ضمني بقذارة هذه الحرب على المدنيين العزل وعدم مراعاتها لقدرتهم الإنسانية على التحمل وهذا التجاوز المعلن لمبدأ الحرب النظيفة (3).

لقد قامت الولايات المتحدة الامريكية بتهيئة الرأي العام العالمي ضد العراق والتعبئة النفسية عن طريق وسائل الاعلام بشكل خاص بسبب عدم انتشار الانترنت والمواقع الالكترونية كما هي حالها اليوم ومن خلال اظهار العراق بأنه يسبب الفوضى العالمية ويمتلك أسلحة الدمار الشامل مما يهدد به السلام العالمي ، ثم انتقلت الى مرحلة أخرى وهي التبرير وفيها تصاعد عدد الاخبار عن العراق مع توضيح الحاجة الملحة للتدخل العسكري لإعادة الأمور الى نصابها السابق وطبيعتها بصورة سريعة (4) وكانت اهم الشائعات المرتبطة بتبرير الحرب على العراق مثل أسلحة الدمار الشامل والتحالف مع القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى وتهديد الأمن الأميركي والجيران الإقليميين …الخ من المعلومات التي عجزت اميركا عن تقديم الأدلة على صحتها، وهذه شائعات واجبة التحليل والمتابعة لأنها أصبحت نمطاً مميزاً لذرائع الحروب الأميركية حيث استعداد اميركا لخوض الحروب استناداً الى شائعات من صنع مخابراتها .

ان جذور العمليات النفسية في حرب الخليج الثالثة تعود الى ما قبل حرب الخليج الثانية التي اشتدت بعد الدخول العراقي الى الكويت والتي تمثلت بإقناع العالم بخطورة العراق على السلم العالمي وتهديده لجيرانه واحلامه في التوسع وغيرها من المبررات الأخرى التي عصفت بها الاخبار والتقارير في وسائل الاعلام العالمية مثل أحلام التوسع العراقي وتضخيم حجم القوات العسكرية العراقية وتجسيد صورة الشر العراقي (5) الذي يهدد الحرية والديمقراطية والإنسانية، وإذا أخذنا العراق في مرحلة الاحتلال الأمريكي تأكد لنا خطورة الشائعات على المجتمع وأثرها النفسي ليس في تقرير نتائج الحروب فقط بل انعكاساتها على المجتمعات ، فقد افرزت حالة الاحتلال الأمريكي انتشار الشائعات في المجتمع العراقي بديلاً عن الحقيقة الضائعة التي وجد الناس انهم خدعوا بها من اجل السيطرة والتلاعب بهم وتحويلهم إلى بيئة خصبة تقبل وتنشر اخباراً ومعلومات لا يعرف مصدرها أو كيف تنمو لكنها تفعل فعلها الأكبر في التفكيك والفرقة والانقسام العام.

وقد مهد النظام العراقي السابق لهذه البيئة السائدة حاليا وأسس لها عن طريق اعتماده على الشائعات والهمسات والقيل والقال إلى أبعد الحدود لينشر هيمنته الكلية على المجتمع العراقي ويخفي الكثير من الحقائق أو يحاول تغطيتها أو تحويرها أو تجزئتها، ولجأ الشعب العراقي الى الشائعات أيضا بعدَها بديلاً عن الحقيقة الغائبة منذ عقود واليوم يبدو أن القوى جميعها المؤثرة في الواقع السياسي العراقي الراهن وبضمنهم الإدارة الأمريكية تعلم علم اليقين تماماً أهمية الشائعات وغيرها من أساليب الحرب النفسية كبدائل عن الحقائق للسيطرة والتلاعب بالشعب العراقي.

وبالعودة الى نماذج الشائعات في الحروب انفة الذكر تبرز امثلة أطلقها الجانب الأمريكي مثل الاتي:

الشائعات التعبوية مثل التي أطلقها الامريكان في حرب الخليج الثانية بشأن استسلام القوات الموجودة في ميناء ام قصر واستسلام الفرقة 51 مشاة وان القوات الامريكية استولت على الميناء والقرية في ام قصر وكذلك قتل نائبي الرئيس العراقي وهروب اعداد كثيرة من القادة والجنود بل هروب صدام واسرته الى فرنسا (6).

شائعة امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل والقنابل النووية التي تهدد امن الخليج العربي والعالم.

اعلان إطلاق العراق 40 صاروخاً باتجاه إسرائيل.

شائعة مقتل صدام وهي شائعة استمرت بضعة أيام تمكن الإعلام الأميركي خلالها من الإبقاء على غموض الخبر ونظراً لكفاءة هذه الشائعة وفعاليتها فقد أعيد وضعها في التداول خلال الأيام الأخيرة للحرب عقب قصف مقر اجتماع القيادة في منطقة المنصور، فقد كان لتكرار الشائعة فعالية مضاعفة لحدوث التكرار في ظروف القصف الأميركي المكثف لمدينة بغداد وكذلك في ظروف معاناة العراقيين الصحية والغذائية.

الشائعات التي اطلقت بشأن التمرد الشعبي في عدد من المدن الوسطى والجنوبية (الانتفاضة الشعبانية ) ورغبة عدد كبير من الجنود العراقيين بالاستسلام للقوات الامريكية في حينها.

قتل واصابة عدد من رموز الحكم في النظام العراقي.

اكتشاف مخابئ مواد تستخدم في تصنيع أسلحة الدمار الشامل.

العراقيون يستخدمون أجهزة تؤثر على الصواريخ والطائرات.

شائعة الحرب الطويلة فقد أعلن بوش أن هذه الحرب سوف تطول (وهي شائعة متعددة الوظائف. إذ تسمح بالتشدد مع معارضي الحرب داخل أميركا مع حرية أكبر للمخابرات الأميركية وأيضاً استرداد بعض ملامح عنصر المفاجأة والظهور بمظهر المرونة والرغبة في تجنب الحرب القذرة التي بدأت مباشرة بعد هذا الإعلان فضلا عن كسب الوقت لإيجاد تسويات مع روسيا خاصة)(7)

تنوع شائعات

أما في حرب الخليج الثالثة فقد تنوعت الشائعات ومن امثلتها ما يأتي :

الشائعة التي أطلقها الامريكان حول القاء القبض على رئيس النظام السابق فقبل إلقاء القبض على صدام كان الناس واثقين تماما أنه لن يلقَ القبض عليه إلا في مدة الانتخابات الأمريكية ولكن ما أن القى القبض عليه حتى قالوا إنه كان تحت يد الأمريكان منذ مدة إلى حد الآن.

شائعة تأخير الهجوم على بغداد وجاء الهجوم على المطار في اليوم التالي لانطلاقها.

شائعة انتظار وصول قوات اميركية اضافية.

– شائعة مقتل برزان التكريتي في مزرعته.

– شائعة تدمير الحرس الجمهوري.

– شائعة انقلاب مرتقب على صدام.

شائعة النيران الصديقة تخفي أخطاء ناجمة عن ادمان الجنود الأميركيين وفساد قادتهم وتنافس بينهم وبين الجنود البريطانيين.

سرت شائعات حول عدم مقتل عدى وقصي حتى بعد أن نعاهما صدام في رسالة صوتية إذ يقال إنهما في احدى جزر البحر الكاريبي تحت رعاية أمريكية.

شائعة نفي اعدام رئيس النظام السابق صدام، وقد وجد وسجل الباحث ان هناك شائعات ما زالت الى الان تقول وتعتقد بأن صدام لا يزال حراً طليقا وما شاهده الناس على الشاشات في أنحاء العالم يعدم فهو (الشبيه) ليس إلا.

الشائعات التي ترافق التفجيرات الإرهابية في انحاء العراق كافة كانت من ضمن أهداف الجهة التي تصنعها وتبثها بها، ففي البداية كانت الشائعات تشير الى ان معظم هذه التفجيرات هي من صنع الأمريكان فقط وهي لزرع الفتنة الطائفية بين العراقيين، ثم سرعان ما تحولت أصابع الاتهام الى التنظيمات الإرهابية والأحزاب السياسية والتكتلات والتيارات ولا بأس أيضا ان تكون الحكومة مشتركة ثم توجهت شائعات أخرى لإلصاق التهم بمليشيات وتنظيمات الجماعات الأخرى التي تدعمها دول الجوار.

الشائعات التي انطلقت بشأن دخول مئات الألوف من الإيرانيين الى العراق لتغيير التوزيع السكاني لصالح الشيعة.

الشائعات التي انطلقت بشأن اليهود الذين يغزون العراق ويشترون العقارات بأسعار فاحشة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.

شائعات أخرى تقول إن معظم البضائع الجديدة الرخيصة الثمن هي من منشأ إسرائيلي.

الشائعة التي انطلقت حول الأحزاب والحركات المؤتلفة في مجلس الحكم في وقتها اتفقت على التخلص من السيدة عقيلة الهاشمي لأنها بعثية سابقة.

الشائعة التي ان مفادها الشيعة يريدون استعجال الانتخابات للهيمنة على الحكومة المقبلة.

الشائعة التي ارادت تأكيد ان السنة لا يريدون الانتخابات ويعملون على تفجير الوضع الأمني.

الشائعات التي كانت تمجد ما يسمى بالمجاهدين وان عملياتهم كانت تجبر القوات الأمريكية ان تترك قتلاها في العراء وتتخلى عنهم.

شائعات بشأن النفط العراقي وكيف انه يهرب مباشرة إلى أميركا وإســرائيل وكذلك (الزئبق الأحمر) الذي ربطت آباره في العمارة بشبكة أنابيب مبـاشرة إلى الأراضي الامريكية .

الملاحظ أنه عندما تغيب الحقيقة أو تحجب عن الاخرين تصبح كل ما يتداول من كلمات ومعلومات امر واقعي فمثلا نرى الشارع العراقي يتحدث عن أمور يعدَها وقائع لا شائعات كما أن بعض الناس العاديين والجماعات والمؤسسات يتبادلون الأقاويل والاتهامات عن بعضهم البعض بالسرقة والنهب دون وجود ادلة قاطعة، ومع وجود مؤسسات إعلامية تابعة الى جهات مختلفة ومواقع الكترونية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات الاعلام الجديد ينشط صانعو الشائعات وهم يرون الجو اكثر من مناسب لهم لأداء مهامهم على اكمل وجه، ولعل من الأهمية هنا ان نذكر ان جو الغموض الذي يكتنف الشائعات هو المناخ الملائم جدا لزراعتها ومن ثم صناعتها وبثها فمثلا ان هناك وسائل اعلام او صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تنقل خبرا ما او حدثا فتعلن جهة أخرى قد تكون ( مسؤولة او فاعلة في الدولة او المجتمع ) انها سمعت به لكن ليس لديها معلومات مفصلة عنه او غير متأكدة منه وهنا يتسرب ذلك الخبر او الحدث كشائعة فيها غموض كثير مما يجعل الاهتمام بها اكبر من قبل الاخرين.

المراجع

(1) محمد منير حجاب، الحرب النفسية ، ط1 القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، 2005 ص67

(2) محمد احمد، الغزو الامريكي- البريطاني للعراق عام 2003م الاسباب والنتائج، مجلة جامعة دمشق، المجلد 20 العدد3+4 -2004 ص124

(3) عبد الحليم حمود ، حرب الشائعات ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2010

(4) حسن نافعة ونادية محمد مصطفى، دور الاعلام في الحرب على العراق “خريطة ازمة- مستـقبل امة”، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2003 ص30

(5) حميدة سميسم ، الحرب النفسية، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، 2005

(6) رمزي الميناوي، الحرب النفسية والطابور الخامس ، دمشق ، دار الكتاب العربي ، 2000

(7) محمد منير حجاب، الحرب النفسية ، القاهرة، دار للنشر والتوزيع،.2000