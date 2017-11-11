إسرائيل وأمن الشرق الأوسط – طالب قاسم الشمري

عقد المؤتمر الثاني لأمن الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن، بقيادة التحالف الدولي المعني بالحرب على داعش الارهابي.

الغريب المثير في عقد هذا المؤتمر مشاركة إسرائيل برئيس هيئة أركان جيشها غادي ازنكوت في أعماله، والى جانبه وزير الأمن الإسرائيلي افغيدور لبرمن وبحضور قادة هيئة أركان دول التحالف والعديد من قادة هيئة أركان جيوش دول عربية ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، علماً إن إسرائيل ليست عضواً في التحالف الدولي وغير مشاركة فيه ولم نتلق دعوة، لحضور المؤتمر الأول الذي عقد في ظل أشرس المعارك التي كانت تدور مع داعش الذي كان يحتل اراضي شاسعة في العراق وسوريا.

ما جرى هذا العام قيام الجنرال الأمريكي دانفورد بإجراء تعديلات على هيكلية المؤتمر تمكن إسرائيل وتتيح لها الحضور والمشاركة في المؤتمر بقوة وفعالية حيث قام ازنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي ومرافقوه والملحق الإسرائيلي في واشنطن بإجراء العديد من اللقاءات والاجتماعات مع رؤساء أركان الجيوش السعودي والإماراتي والمصري والأردني بالإضافة إلى الجهات الأمنية الأمريكية.

ويعلق المحللون السياسيون على حضور إسرائيل المؤتمر من اجل أحكام الحصار على إيران وحلفائها في المنطقة وبرعاية ومخطط منهجي أمريكي إسرائيلي سعودي للإعلان عن انطلاق قطار التطبيع والمقاربة مع إسرائيل والانتقال من السلام البارد إلى السلام الدافئ، ولتكون العلاقة طبيعية رسمية معها وإسرائيل تحاول من خلال حضورها ارتداء ثوب السلام ومكافـــــحة الارهاب وهي الارهاب بعينه وأخطر بؤرة في المنطقة.

والحقيقة أن حضور إسرائيل ومشاركتها في أعمال المؤتمر بجانب السعودية ومصر والأردن والإمارات يراد لها أن يصبح واقعاً عسكرياً وسياسياً معترفا به علنياً في المنطقة، من خلال مؤتمر دولي كبير واسع، مقدمة للتطبيع المجاني.

أمريكا تضغط على السعودية وبشتى الطرق لجعلها تسير ضمن مخططاتها لتعميق الخلافات الطائفية المذهبية العنصرية في الإقليم ، والأمريكان والإسرائيليون يجدون استعداداً لدى العديد من حلفائهم في المنطقة لتطبيق مخططاتهم خاصة السعودية بسبب عدائها لإيران.

عقد مؤتمر

ومن مفارقات عقد المؤتمر هذا العام وداعش الارهابي يتقهقر ويخسر جميع مواقعه والأراضي التي استحوذ عليها في العراق وسوريا وهو ينهار ويستسلم، وإسرائيل تحضر هذا المؤتمر لتكون على رأس مصممي الخارطة الجديدة للمنطقة فضلاً عن التطبيع معها باسم السلام ومكافحة الارهاب، وقد أعلن ناتانياهو، أن السلام الدائم بالمنطقة لا يمر إلا عبر السيطرة الأمنية الإسرائيلية، عاداً التمركز الإيراني في سوريا من ابرز التحديات التي تواجه إسرائيل وتشكل خطر على أمنها ولابد من محاصرتها وتفكيك قوتها العسكرية بكل الطرق.

إسرائيل وواشنطن وحلفاؤهم من الأنظمة العربية يدركون، أن الانتصار على الارهاب وتراجع داعش وهروبه في الميدان وخسارته مواقعه في سوريا والعراق، مستجدات تركت فراغاً كبيراً يضر بمصالحهم فبادروا محاولين ملأه ، فكان الاستفتاء شمالي العراق.

ومثل ذلك كان الدعم الأمريكي لسيطرة الأكراد على الرقة وكوباني عين العرب ومحاولتهم الوصول إلى البحر في سوريا ليكون منفذاً لهم أضف لذلك إسناد عمليات حزب العمال الكردستاني الداعم للانفصال، هكذا حاولوا تحقيق نقلة إلى الأمام تقترن بالتطبيع مع إسرائيل بشكل هادئ دون إحداث صدمة كبيرة للرأي العام العربي.

ولنعد إلى المؤتمر، ورمزيته في حضور ومشاركة دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل ويراد لها أن تقيم تحت إشراف واشنطن وبدعم ومشاركة من دول عربية لها علاقات دبلوماسية وعمليات تطبيع مع إسرائيل، مما يعني أن المؤتمر في هذا العام لصالح إسرائيل وداعش يحتضر اذا لابد من ايجاد ما يثير قلق ومخاوف شعوب المنطقة يعني خلق خطر جديد وبتخطيط امريكي إسرائيلي، وهذا هو الخطر الايراني المزعوم ولابد من العمل على مواجهته مستغلين حضورهم في هذا المؤتمر للتنسيق بشكل مباشر ومن خلال اجتماعات ساخنة على هامشه في السر والعلن لتحقيق هدف محاصرة ايران برؤى ونهج امريكي إسرائيلي سعودي يحقق في نفس الوقت يحقق الانتقال من السلام البارد الذي صنعه الرئيس السادات مع إسرائيل الى السلام الدافئ الذي تشارك في صناعته اليوم السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي بحماسة.

هنا تعددت لقاءات رئيس الأركان الإسرائيلي والوفد المرافق له مع رئيس الاركان السعودي والمصري والاماراتي والاردني وهي اجتماعات ولقاءات تعني الاقبال على تحولات كبرى خطيرة في منطقة الشرق الاوسط من خلال التعبئة ضد ايران والمقاومة ومحاصرتهما. وتؤدي تل أبيب وواشنطن، دورا كبيرا في انحراف هذا المؤتمر عن مهامه الحقيقية لملئ فراغ هزيمتهما في العراق وسوريا، ويتضح من تحركات واشنطن وإسرائيل وحلفائهم في المنطقة محاولة إحداث انقسامات وتحالفات جديدة وكبيرة بعيدة كل البعد عن مكافحة الارهاب وحضور إسرائيل المؤتمر ومن اجل تحـــــقيق هذه الاهداف يعني استبــدال داعش بشيء اخر كما عملت في العراق باستبدال القاعدة بداعش الارهابي.

توجيهات واهداف

وهنا يطرح السؤال نفسه، لماذا لم تحضر إسرائيل المؤتمر في العام الماضي عندما كان داعش الارهابي قويا؟ ولماذا حدث كل هذه التطور في توجهات واهداف المؤتمر الذي حُرف عن مساراته الحقيقية لاشعال الحرائق والخلافات في المنطقة والعمل على تقسيم الدول العربية، فامريكا وإسرائيل داعمتين لاخراج قطر من مجلس التعاون بعيدا عن دور قطر في دعم الارهاب ومدة بكل الوسائل بدعم واسناد ومباركة امريكية لجميع ما قامت به قطر ولعبته في ما يسمى بالربيع العربي المشؤوم وداعش الارهابي وهنا لابد من التاكيد على نقطة اساسيه ومهمه ان الارهاب بشكل عام وداعش الارهبي بشكل خاض يمثل الاجنحة السنية المتطرفة التي صنعتها واشنطن باموال عربية اذا ما هي ما علاقة الشيعه وايران وحزب الله والحشد الشعبي ليضعوهم في سلة الارهاب وداعش الارهابي وهذا يتضح من حضور إسرائيل المؤتمر بعد انتقال الجهود من الحرب على داعش الى جهود مواجهة المقاومه والحشد الشعبي وايران ، وإسرائيل عنصر قيادي وفاعل في هذا الاصطفاف لتغير سياسات المنطقة والتطبيع المجاني مع إسرائيل دون ان ننسى نقطة مهمة جدا هي ان اي عدوان إسرائيل ا وحرب مع اي دولة عربية سيؤجج ويحول الرأي العام العربي والإسلامي ضد إسرائيل وهي تعرف ذالك جيدا وتعلم ان الرأي العام العربي والإسلامي لم يدجن بشكل كامل كما تريد وتخطط اي إسرائيل وان كل ما حصل مع مصر في اتفاقية السلام التي وقعها السادات لم يغير الرأي العام المصري وما زال سواد المصريين يعتبرون إسرائيل عدوه وليست بالدولة الصديقة والرأي العام المصري ضد التطبيع لان المصرين والشعوب العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني بشكل خاص لا تقبل التطبيع مع إسرائيل بلا ثمن وبدون ارجاع حقوق الفلسطينيين وجزء منها على الاقل كاظهار حسن النية الاسرائيلية للفلسطينيين والشعوب العربية والاسلامية التي ترفض هذا التطبيع القسري المجاني لان ما تقوم به إسرائيل من كذب ونفاق واتباع الطرق الملتويه وبث الفتن والعداوات بين شعوب الدول العربية والاسلامية من اجل الوصول لاهدافها لا تجدي نفعا على الرغم مما حققته من تجاوزات على حقوق الشعب العربي الفلسطيني واحتلالها لاراضي عربية بالحروب والدم بمشاركة حلفائها في المنطقة القيام باحداث الكوارث باسم الربيع العربي هذا الربيع الذي قسم وشتت واشغل الشعوب العربيه بصراعات وفتن داخلية وبلقمة عيشها وشغلها عن التصدي للمخاططات الاسرائلية والوقوف بوجهها اي بوجه إسرائيل وهي تدرك جيدا ان صحوة الشعوب العربية والاسلامية ونزولها للشارع لرفض التطبيع وافشال مخططاتها سوف يدمر احلامها كما دمرت احلام مسعود البارزاني ودفعت به للاصرار على الانفصال وتقسيم العراق علما ان الاسرائلين والامريكان وحلفائهم في المنطقة يعملون بحماسه ونشاط ويصرفون المليارات من الدولارات ويسخرون ماكنتهم الاعلاميه بقوة لاسكات صوت الشعوب العربية والاسلامية وتغيبها بالكذب عليها باسم الدمقراطية وحقوق الانسان والتحرر يساعدهم في ذلك العديد من الانظمة العربية التي ركبت قطار التطبيع المجاني، والاسرائلين والامريكان يعملون بقوة لتمزيق العرب والمسلمين وتقسيمهم في المنطقة والعالم وهم يعملون بقوة لمحاصرة ايران وحزب الله ووضعهم في سلة ارهاب داعش ومستمرين باتهاماتهم الباطلة للحشد الشعبي وهم بذالك يعملون على تعقيد الاوضاع في العالم العربي والاسلامي والاقليمي بمنهجية واضحة ومعروفة ومكشوفة للجميع من اجل تغير مسار الصراع العربي الإسرائيلي وكل ما تشهده المنطقة العربية من انهيارات ومشاكل وشغب وارهاب وسيناريو سيطرة إسرائيل وهيمنتها واطلاق ذراعها في المنطقة، لانهاء حلم الفلسطنين في تحقيق دولتهم المستقله على ترابهم الوطني وانهاء الصراع وتحقيق التطبيع بلا ثمن والمنطقة امام مخاطر سيناريو وتقسيم سوريا والعراق ومحاولت تفتيت البلدين والدخول علينا بسناري وجديد بعد انهيار وهروب داعش سناري والخطر الايراني وحزب الله والحشد الشعبي وواشنطن تعمل بقـــــوة لصالح إسرائيل لان سقوط مشروع داعش وازالته وانهــــائه يضر بإسرائيل وواشنطن في نفس الوقت ولا يقبلان به بعد ان اصبح العراق وايران اقوى من قبل.

الهلال الشيعي

من هنا جاءت الاتهامات جاهزة ضد الحشد الشعبي وحزب الله وايران وبالعربي الفصيح يراد تقطيع ما يسمونه بالهلال الشيعي الذي يعتبرونه الخطر الكبير عليهم وعلى حلفائهم في الخليج والمنطقة ولم تات اتهامات وزير الخارجية الامريكي لابطال الحشد الشعبي الشجعان من فراغ هذه الاتهامات التي يستنكرها ويرفضها العراقييون بعد ان طالب قادة الحشد الشعبي وزير الخارجية الامريكية تلرسون بتقديم الاعتذار لمقاتلي الحشد الشعبي بسبب تصريحاته التي قال فيها على مقاتلي الحشد الشعبي الذين قاتلوا داعش العودة الى بلدانهم متناسيا ان الحشد الشعبي مقاتلين عراقيين شرفاء تابعين لمؤسسة عسكرية عراقية رسمية تخضع لقيادة للقائد العام للقوات المسلحة وتاتمر باوامره حصريا وان جميع مقاتلي الحشد الشعبي عراقيين من داخل الوطن العراقي والحقيق ان كل هذه الارهاصات الامريكية الاسرائلية وحلفائهم هي من اجل اثارت الازمات واستمرارها في المنطق وتعقيدها وهذا يتضح من ممارسات وتصريحات الوزير تلرسن الذي يعمل على تفعيل وتاجيج هذه الصراعات وهو يضغط على العراق بالتقارب مع السعودية والابتعاد عن ايران اما التقارب مع السعودية فهو نهج عراقي استراتجي مطروح من قبل القيادة السياسية العراقية والحكومة كون العراقيين حريصين على التقارب مع اشقائهم العرب لان العراق جزء مهم واساسي من امته العربية والاسلامية لكن الحلم الامريكي الإسرائيلي الارهابي في ابعاد العراق عن ايران حلم لم يتحقق ونفس الحلم راوده صدام حسين ولم يفلح وجره الى حرب مدمره مع الجارة ايران دامت ما يقارب عقدا من الزمن اعادت العراق الى الوراء واليوم يستبدلون اساليبهم ومخططاتهم بورقة الطائفية العنصرية المذهبية على امتداد الجغرافية العربية الاسلامية بالاضافة لاوراقهم المعمول بها بدون توقف وفي مقدمتها ورقة الحرب الناعمة المستمرة والدائمه المدعومه بامتياز مالي واعلامي وعسكري واستخبارتي امريكي إسرائيلي بدعم من انظمة عربية معروفة محاولين ادخال هذه الورقة عقول الناس بطرق وعوامل دبلماسية وعن طريق منظمات المجتمنع المدني المدعومة امريكيا واسرائليا وعربيا والحرب الناعمه هذه المراد بها تلميع صورة إسرائيل وجعلها دولة تحارب الارهاب وتحترم حقوق الانسان والانظمة والقوانين والتعهدات الدولية وعلى الرغم من كل هذه النشاطات والاموال المصروفة وعمل مؤسسات الاعلام الامريكية الاسرائلية وحلفائها تتعرض السياسات الامريكية الاسرائلية وحلفائهم في المنطقة الى الفشل والفضائح وهم يحاولون محاصرة ايران في العراق واليمــن ولبنان وبدعم من الدول الحليفة لهم في المنطقة.

ومن هنا جاءت جولة رئيس الوزراء حيدر العبادي للعديد من دول المنطقة وايران وهو بين الشد والجذب الامريكي و الاقليمي وعلى الرغم من ذلك نراه ينشط ويجتهد من اجل تحقيق شيئ من الاستقرار في المنطقة بالحوارات لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الاقليمية وصولا لتحقيق الامن والسلام والاستقرار في العراق وعودة فرض القانون وتفعيل الدستور والاحتكام اليه وها هي كركوك تعود بسلام وتطبق الانظمة والقوانين والدستور لاكمال المهام الوطنية في التوحد والبناء والاعمار وتفعيل ملف الخدمات ومعالجة البطالة والفقر والتفاوت الطبقي مهام اساسية كبرى تنتظر رئيس الوزراء العبادي الان والمرحلة المقبلة وهي بحاجه لدعم سياسي وشعبي لاعادة المسارات الوطنية الى طبيعتها من خلال مد جسور العلاقات مع دول المنطقة بشكل متبلور دون الخوض والانزلاق الى النزاعات الاقليمية والدولية من اعداء العراقيين الجادين في الدفاع عن وطنهم امام كل هذه المخططات والمؤامرات وهم ويعبرون عن موقفهم الرافض للتدخلات في شؤونهم الوطنية والسيادية من اجل تحقيق الاستقرار والسلام والعيش المشترك لجميع العراقيين من خلال تطبيق الانظمة والقوانين ومحاربة الفاسدين وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين بدون استثناء وهم امام امتحان عسير في اختيارهم برلمانهم وحكومتهم الجديدة في الاشهر المقبلة من خلال انتخابات حرة دمقراطية تمكنهم من العبور الى ضفة الامن والسلام والاستقرار بانتخاب ممثليهم الحقيقيين بعد كل هذا السفر والميراث الثقيل الذي تركته حكومات ما قبل و بعد الاحتلال.