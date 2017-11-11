الحكيم يبحث مع العيداني أوضاع البصرة

البنك الدولي يمنح العراق 400مليون دولار لبناء المناطق المحرّرة

بغداد- قصي منذر

وافق البنك الدولي اليوم على حزمة مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار لمساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار والتأهيل لمرافق البنية التحتية ذات الأولوية من أجل استعادة تقديم الخدمات العامة في المناطق المحررة حديثاً من قبضة داعش.وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها في بيان امس ان (المجتمع الدولي عبر عن التزامه بمساندة الجهود الملحة التي تقودها الحكومة لإعادة إعمار الموصل والمدن الأخرى التي تحرَّرت في الآونة الأخيرة وإن البنك الدولي ملتزم بالعمل مع السلطات العراقية حتى يتحقَّق هذا الإعمار الذي تشتد الحاجة إليه على نحو يتسم بالاستدامة والشمول والإنصاف من أجل النهوض بالتنمية على المدى الطويل وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع).

مشروع راهن

واضاف ان ( (أنشطة المشروع الحالي ستغطي خمسة قطاعات رئيسية هي المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والنقل والخدمات البلدية وسيستمر التمويل الإضافي في مساندة هذه القطاعات وكذلك في تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية في المناطق المُحرَّرة في مجالات التعليم والزراعة والري وتقديم الخدمات الحضرية)، متابعا ان (المشروع سيساند أيضاً حفظ وترميم الموروثات الثقافية المهمة ولاسيما في مدينة الموصل القديمة ولكن فضلاً عن الإصلاحات المادية، سيجري التركيز على تحسين نوعية التعليم للفتيان والفتيات وزيادة فرص التوظيف للنساء والشباب وكذلك الفقراء في المناطق الحضرية والريفية على السواءوتُمثِّل هذه الحزمة تمويلاً إضافياً لمشروع العملية الطارئة للتنمية في العراق 350 مليون دولارالذي تمت الموافقة عليه في تموز 2015ويجري تنفيذه في سبع مدن في محافظتي ديالى وصلاح الدين اضافة الى ان التمويل الإضافي سيتيح ايضا توسيع النطاق الجغرافي لأنشطة المشروع الحالي لتشمل مدناً أخرى تحرَّرت من سيطرة تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين وديالى وكذلك في محافظات الأنبار بما فيها الرمادي وكركوك ونينوى بما فيها الموصل ومحافظة دهوك التابعة لاقليم كردستان وبالمثل سيجري أيضاً توسيع نطاق مسؤوليات التنفيذ لتشمل حكومات على المستوى دون الوطني بالإضافة إلى مؤسسات الحكومة المركزية)، مشيرا الى ان (التمويل الإضافي سيساند أيضاً الحكومة في اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، ولهذه الغاية سيجري إعداد دراسات لتقييم جدوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات إعادة الإعمار والتشغيل والصيانة لمطار الموصل الذي لحقت به أضرارا شديدة أثناء تحرير الموصل وستشمل جهود مماثلة أيضاً إصلاح محطات النقل العام التي تخدم حركة النقل بين المدن وإعادة إعمار أجزاء رئيسية من شبكة السكك الحديدية).

تنمية مستدامة

فيما أكد مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في دائرة المشرق في البنك الدولي ومنسق برنامج إعادة إعمار العراق إبراهيم دجاني (لقد أعاد مشروع العملية الطارئة للتنمية إلى مليوني شخص إمكانية الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والكهرباء كما وأعاد ربط 2- 5 مليون شخص من خلال إعادة إعمار مرافق البنية التحتية لقطاع النقل وخلقت عملية إعادة الإعمار هذه آلافاً من فرص العمل للشعب واضاف انه (تم توفير ما يزيد على 100 شاحنة صهريجية لنقل المياه وشاحنة جمع القمامة وغيرها من معدات الخدمات البلدية وتم أيضاً تسليم وتركيب عدد مماثل من مُولِّدات ومُحوِّلات الكهرباء وحتى الآن أُعيد بناء 11 جسراً ويجري تنفيذ 13 جسراً آخر وتم إصلاح أكثر من200 كيلومتر من وصلات الطرق الرئيسية لقد أتاح مشروع العملية الطارئة للتنمية فرصاً للتعاون مع شركاء التنمية الذين سيقومون بدور تكميلي لتحقيق أهداف عملية التمويل الإضافي. وفضلا عن وكالات الأمم المتحدة يضم هؤلاء الشركاء عدة حكومات تعهَّدت بتقديم مساهمات مالية، منها حكومتا ألمانيا والكويت، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ولتعزيز نهج العمل الشامل في جهود إعادة الإعمار سيعزز مشروع التمويل الإضافي تركيزه على آليات مشاركة المواطنين.وستُشجِّع هذه الآليات على المشاركة المجتمعية وتعزيز الإحساس بالمسؤولية من جانب المستفيدين والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالمشاريع الفرعية وسيُرسي إطاراً لرصد عملية إعادة الإعمار يتسم بالشفافية والمساءلة من شأنه أن يُساعد على تحسين توافر معلومات شاملة في الوقت المناسب بحيث يساعد الجمهور على المساهمة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل إعادة الإعمار والتنمية).

وتابع البيان ان (عملية التمويل الإضافي تتسق مع أولويات عمل مجموعة البنك الدولي في العراق ومع خطة الحكومة لاستغلال تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وبطء انتعاش أسعار النفط لاستعادة الثقة لدى المواطنين وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات حيوية في مجالات الاقتصاد ونظم الإدارة الرشيدة والحوكمة وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة وإنصاف والحرص على بذل جهود تتسم بالشمول والاستدامة للتعافي وإعادة الإعمار).

الى ذلك بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع محافظ البصرة اسعد العيداني الواقع الخدمي والامني للمدينة والازمة المالية التي تعانيها، فيما رجح مجلس المحافظة أن تصل ديون البصرة مع نهاية العام الجاري الى 120 مليار دينار.

ونقل بيان لمكتب الحكيم تلقته(الزمان) امس عنه دعوته خلال استقباله العيداني في مكتبه ببغداد الى (مواصلة الجهود والتواصل الحثيث مع الوزارات والحكومة الاتحادية لتذليل العقبات التي تقف امام الخدمات).

اعباء مضاعفة

وشدد على وجوب تقديم الخدمات للمواطنين خاصة المواطن البصري الذي يتحمل اعباء مضاعفة. وجدد الحكيم تاكيده ان تحدي الخدمات يعد الانتصار الثالث الذي يتطلبه العراق في المرحلة المقبلة .

وأوضح ان (الانتصار في ملف الخدمات يتطلب بعض الاستعدادات والضرورات منها المبادرة وتعظيم موارد الدولة والتخطيط السليم والاخذ بالاولويات). من جانبه، رجح عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي بلوغ الديون التي بذمة البصرة مع نهاية العام الجاري 120 مليار دينار.

واضاف السليطي الذي يرأس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس أن (ما يدعو الى القلق هو أن تذهب أموال البصرة من الموازنة العامة للعام المقبل لتسديد الديون فقط، وذلك يعني بقاء المشاكل واستمرار المعاناة). بدوره، ألقى عضو مجلس المحافظة كريم شواك باللائمة على الحكومة الاتحادية . وقال في تصريح أن(الموازنات الانفجارية التي خصصت للبصرة قبل انخفاض أسعار النفط كانت أكثر أموالها ترجع الى الخزينة العامة لعدم صرفها، وبعد ظهور الأزمة المالية بدأت الحكومة تعتذر عن صرف الأموال للمحافظة بحجة التقشف)، مضيفاً ان(عدم حصول البصرة على حقوقها المالية يتعلق بجوانب عديدة، منها أن البصرة ليست منها قيادات سياسية قريبة من مراكز صنع القرار في بغداد، إذ ليس منها رئيس حزب أو كتلة). وتابع أنه(ليس من المعقول أو المقبول أن تهب البصرة الدماء والنفط ولا تحصل على شيء، وكيف لا يمتعض الناس وهم يشاهدون الخدمات سيئة للغاية، حتى صارت المستشفيات بلا أدوية وتطلب تبرعات من الناس).