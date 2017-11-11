العثور على بقايا متفحّمة لمنسج نول شمال العراق

خبير لـ (الزمان) : أحداث الإستفتاء وراء إنسحاب فريق أثاري أجنبي

بغداد ــ داليـا أحمـد

عزا خبير في مجال الاثار سبب انسحاب فريق اثاري اجنبي من شمال العراق الى احداث اقليم كردستان، مشيرا الى ان التنقيب عن الاثار في تلك المناطق يمثل صعوبة كبيرة. وقال الخبير محمد جاسم العبيدي لـ (الزمان) امس ان (شمال البلاد لم يشهد اهتماما بقدر الاهتمام الكبير الذي وجه الى اثار الوسط والجنوب على الرغم وجود الكثير من الاثار التي استقطبت العلماء الالمان وبالتحديد طلبة معهد جوتة ضمن دراسة مختصة للتنقيب)، واضاف ان (الظروف الاخيرة التي مرت بها البلاد عقب استفتاء الاقليم من اجل الاستقلال حالت دون ذلك وتسببت بانسحاب الفريق لاعتقادهم بتدهور الاوضاع الامنية في البلاد)، لافتا الى ان (مديرية الاثار مهتمة بالكشف وكانت لها محاولات للتنقيب وقدمت دراسات وبحوثا وما زالت تحافظ عليها ، لكن يجب ان لانستهين بموضوع التنقيب في الاراضي الشمالية لانه ليس سهلا ويحتاج الى دلائل مادية من اجل تثبيت حضارتها).

علمان المان

من جهة اخرى قامت مجموعة من العلماء الألمان بالتنقيب عن الآثار في المناطق الكردية التي كانت محظوره قبل عام 2003. وقال مدير الفريق ديرك فيكه الذي عاد مع فريقه مؤخرا من محافظة السليمانية إن (هناك الكثير من الاستكشافات المفاجئة في المنطقة وبقايا متفحمة لمنسج نول يعود إلى مطلع الألفية الأولى بعد الميلاد)، واضاف انه (تم العثور على آثار خزفية تكشف بعض الجوانب التقنية التي كانت مستخدمة آنذاك في صناعة الأواني الفخارية في المنطقة الواقعة على أطراف مملكة بلاد الرافدين).

خبراء اثار

وأوضح فيكه أن (المناطق الكردية تعد من آخر المناطق التي من الممكن أن ينقب فيها خبراء الآثار بسبب الأزمات السياسية في المنطقة)، مشيرا الى ان (مساعي استقلال ألاكراد خيمت على أعمال الفريق الأثاري)، واوضح فيكه أنه (بالرغم من أن الأوضاع كانت هادئة خلال اجراء الاستفتاء الى انه اضطررنا للعودة الى بغداد بسبب الحظر المفروض على الطيران الدولي في كردستان) ، معربا عن امله بأن (تتوصل حكومتا المركز والاقليم الى حل سلمي من اجل الصالح العلمي)، وتابع (اخطط إلى حملة تنقيب جديدة نهاية العام المقبل حال استقرت الأوضاع السياسية في كردستان مثلما كان عليه قبل استفتاء الاستقلال وتوفر التمويل اللازم للحملة).

الى ذلك قرر المجلس الثقافي البريطاني في العراق إلغاء عدد من الامتحانات في اقليم كردستان بسبب القيود المفروضة على الرحلات التي منعت موظفي المجلس الذين يقومون بإجراء امتحانات المحادثة من السفر وأجراء الامتحانات، وكذلك سببت صعوبات شديدة في نقل اوراق الامتحانات في داخل العراق مما تسبب في نقص حاد في عدد الامتحانات التي نستطيع القيام بإجرائها. وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الامتحانات في المدة ما بين تشرين الاول و كانون الثاني جميعها محجوزة مسبقا ،ولذلك سيتم اعادة فتح موقع الحجز على الانترنت وسوف نعلمكم بإعادة الحجوزات الالكترونية في الوقت المناسب كما ان المجلس يعمل على حل هذه المشكلة بإسرع وقت ممكن والقيام بإمتحانات اضافية اذا ما توفرت الفرص اللازمة وسيقوم بتوفير تفاصيل اخرى عندما تكون هذه الامتحانات الاضافية متوفرة)، مشيرا الى ان (القيود المفروضة على المصارف تعني اننا لا نستطيع القيام باجراء الحوالات المالية واعادة المال كالسابق، وان المجلس حريص على التواصل مع الممتحنين الذين لديهم الحق في استعادة اموالهم المدفوعة للامتحانات الملغاة حالما نستطيع توضيح تفاصيل عملية المراجعة)، واوضح البيان ان (المجلس سيستمر في تهيئة الامتحانات ، ويمكنكم التواصل مع موظفينا على البريد الالكتروني كما ان المجلس يعبر عن أسفه على الازعاج الذي سيسببه هذا الامر، نرجو منكم ان تكونوا على ثقة تامة بإننا سنفعل ما بوسعنا لجعل الامتحان يجري في وقته المحدد ويتوافق مع ما عهدتموه من تقديم الخدمات من المجلس الثقافي البريطاني بالطريقة المثلى).

منظمة دولية

وتابع ان (المجلس هو المنظمة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية في المملكة المتحدة تعمل مع أكثر من 100 دولة في مجالات الفنون والثقافة، اللغة الإنكليزية، التعليم والمجتمع المدني. في العام الماضي وصلنا إلى أكثر من 65 مليون شخص مباشرة و731 مليون شخص عموما بما في ذلك عبر شبكة الانترنت، والبث والمنشورات)، وتابع ان (المجلس يسهم ايجابياً في الدول التي نعمل معها – وتغيير الحياة من خلال خلق الفرص، وبناء الروابط وتوليد الثقة)ويذكر ان المجلس تأسس عام 1934 وهو مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة، يحكمها الميثاق الملكي والهيئة العامة في المملكة المتحدة ونتلقى منحة تمويل أساسية بنسبة 15 في المئة من حكومة المملكة المتحدة.