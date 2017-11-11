النموذج للقيادة الحقيقية – حيدر حاشوش العقابي

الجميع يدرك حجم التحديات والمصاعب التي تواجه البلد في هذا الوقت ذاته ،وهذا الحجم في التحديات يحتم علينا ان نحمل مسؤولية كبيرة جدا كي تستمر عملية الخلق الامني البناء ،ان عملية حياكة هذا النسيج تحتاج لفعل تراكمي حقيقي من خلال التعاون المطلق وهو الكفيل بنتاج امني رائع ،وهذا ما نراه بواقع ملموس فقط اكدته التجارب السابقة ودونت هذا العطاء الفعلي الذي لم ينبض ولم يتوقف للحظة واحدة ،،ان القيادة الحقيقة تعني ان تستخدم كل الاساليب والامكانيات المتوفرة لديك خدمة للشعب ولأبنائه ولكي تكون مؤتم عليه ان تكون واشق ان عطاءك سيكون واضح للملأ ليشعر به الجميع ..الحقيقة اليوم ارى هذه الهمة الوطنية الحقيقة والجهود الاستثنائية التي تقدم هنا وهناك من قبل شرطة واسط ومتابعة ميدانية من قبل قائدها الذي اضاف الكثير من مقومات النجاح الامني فعلا وهذا الذي يتابعه المواطن الواسطي عن كثب ،فمن هذا البناء الحقيقي للقوات الامنية التي توزعت جهودها ليس بارض واسط فقط وانما عبرت لمكان ابعد من خريطة واسط ..فهناك تشكيلات تعمل في محافظات اخرى وهي بادرة جديدة تقوم بها هذه المديرية حقاً …

وكما نلاحظ هذا الاهتمام بزيادة القوة القتالية من تعدد الافواج العاملة التي امتلكت خبرة عالية من خلال تدريب حقيقي راق جدا .نجد التواصل المثمر والعطاء المستمر في ترميم العديد من المدارس العديدة في مركز المحافظة .

وليس المحافظة وحدها ولكن ذهبت جهود القيادة لأبعد من المركز حيث اتجهت الجهود الحثيثة لقضية اخرى كانت ايضا ضمن اهتمام هذه المديرية التي قدمت الخدمات الفعلية في المحافظة دائما …

ان سمة القيادة تتجلى في اسم هذا الرجل اللواء قاسم راشد ،الذي لا يحب الجلوس خلف مكتبه فدائما هو بتماس مع الجميع وللجميع ..

وحتى من خلال تواصله الاجتماعي الدائم مع المواطنين وفي كافة المناسبات .. سواء المناسبات الدينية ام المناسبات الاخرى ،ان عطاءه لا ينضب وهمه متواصل ولن يكل ولايمل ابدا .انه انسان قل نظيره فعلا .بالأمس شاهدته مع جموع الزائرين ..

وقد وفر كل امكانيات المديرية بتوفير الامان والسلامة لهم مرورا حتى لأبعد نقطة ممكنة .هذا هو الذي يطلبه المواطن العراقي تواصل مستمر ..شحذ للهمم اصرار على مواصلة الانتصار والبقاء دائما في ذروته ..انها حالة عراقية نتمنى ان تجد الصدى الحقيقي لها وان يكون مثالا حقيقيا للقيادة الناجحة لكل المحافظات الباقية ..

لتنعم كل مدننا بالسلام والامان دائما …