باب السراي: ركن العطور أم عطوس القدامة ؟

الموصل في رؤية أخرى

رعد فاضل

لم يُصوَّر إلى أحدٍ ولكن قيلَ رؤيَ حقاًّ: يونسُ، جرجيسُ، شيثُ والأولياء والقدّيسونَ من قَطَنةِ قبورِ المَوصل ومراقدِها وتكاياها يفرّونَ ليلةَ العاشر من حزيران 2014 صحبةَ الخِضْرِ سرّاً غيرَ أنّهم لم يُعرّجوا على مخيّم الخازر لنازِحي الموصل من مسيحيين ويزيديينَ، ومسلمينَ: شِيعةً وسُنّة!.

شُيّدَ المرقد والجامعُ على ما يُعرف بتلّ التّوبةِ، متدرِّجاً من أسفلٍ إلى أعلى. كأنّكَ وأنت تصعدُ دَرجةً درجةً: عارج إلى السّماء. كلّ درجةٍ مُحزّمةٌ من جانبيها بطوقٍ من الآس وبآخرَ من المصابيحِ فيما أربعُ نخلاتٍ: كلُّ نخلتينِ على طرفٍ من طرَفي البوّابةِ كأنّهما حارسانِ أو حاجبان.

ازمة الضوء

ليلاً تُرى أحزمةُ الضّوءِ تحيطُ به من جهاته الأربعِ فيما تُرى أربعةُ خطوطٍ مثل خيمةٍ من مصابيحَ زُرقٍ وصُفْر وخُضْر وحُمْرٍ: مُسدلاتٍ من عَلٍ لتبدو المئذنةُ وكأنّها وتدُ خيمة ضوئيّةٍ. وما إن تبدأ الشّمسُ ذبولَها يأخذ الضوءُ بالشّروق تدريجيّاً كأنّهُ شمس أخرى: شمسٌ لليلِ حتّى ليبدو الجامعُ هالة طافيةً في الظّلام ما بين الأرضِ والسّماء.

نُسِفَ المرقد والجامعُ مساءَ السّادس والعشرين من رمضانَ لمناسبة ليلةِ القدر سنة 2014! سنة مغوليّةً أخرى.

السَّرجْخانَةُ سوقٌ من طبيعة أُنوثيّة طاغيةٍ: ملابسُ داخليّة. قمصانُ نومٍ شفّافةٌ. مشدّات أثداءٍ وأوراكَ. تنّورات. بناطيلُ جينز وكتّانٍ. عطور من كلّ شكل ولون ونكهةٍ تكادُ تخلبُ لبّ الطّبيعةِ نفسَهُ. اكسسوارات وعلبُ تجميلٍ كأنّها حدائقُ مُصَغَّرة. أمّا ما بعد السّادس من حزيرانَ 2014: فجُبّاتٌ إلى جانب الخمارِ والحجابِ (تُذكِّرُ بـ: بالحرَملَكِ وقتلِ العقل الأُنوثيّ)، والنّقابِ (تثبِّتُ: حجبَ الشّمسِ عن الطبيعة والضّوءِ عن العينسوقُ الصّاغةِ …الصِّيّاغْ: مغرور. وجهُه رخيّ متورِّد ينزّ نِعَماً ودُهناً. تظلّ تخطبُ ودَّه النّساءُ فيما تروزهُ وتغبطه سائرُ الأسواق. يكادُ من عِظَمِ ثرائه وخُيلائهِ لا يبتسمُ وإذا ما تكلّمَ فبالحَبّاتِ والمثاقيل وفقاً لهذه الرؤية: كلّما مررتُ بسوق الصّاغة والصّياغةِ من المُلِحّ جداً أن تكون جنبَها أو قُبالتها سوق للكُتّابِ والشّعراء. أليست الكتابةُ في واحد من معانيها صياغة؟!).لا يترآى سوقُ الفحّامينَ المُقوّس الظّهرِ إلّا وكأنّه بُهلول يُلعِّبُ بين يديهِ جمراً. تلفّهُ غيمةُ غبارٍ أسودَ فيما جارُه سوقُ الحدادةِ كأنّهُ مايسترو جحيمٍ والأوركسترا مطارقُ الحدّادين.

في باب السّراي (رُكن العطورِ) أكاد أشمُّ حرباً ضروساً بين عُطوسِ القَدامةِ بوصفها طِيوباً عربيّة واسلاميّةً تظلّ تذكّرني بالعطور الهنديّةِ رخيصة الرائحةِ، أو كما يشاعُ على أنّها طِيْبُ أهلِ الجنَّةِ/ وبينَ عطور الحَداثةِ رقيقةِ الشّكل والنّكهةِ والحاشية.

للملابس في هذه السّوقِ حربُها أيضا

في سوق شارعِ الملك غازي أمرُّ ولا أحيي كؤوسَ زجاجٍ صِينيّةً تحاولُ أن تلفت انتباهي بهندامِها. فيما في سوق الفخّارينَ أقفُ متأمِّلاً أقداحَ فخّارٍ موصليّة تُباهي حداثتي بنضْحها واخضرارِها.إمرأة رطبةٌ جدّاً مرّت خصيبةً جدّاً.كما غيمة وحيدةٍ في سماء قيظ عرَمرمٍ جدّاً لسوق مُعمَّمٍ ومُجلبَب ومُقفطَنٍ ومُدشدَشٍ جدّاً مُبخَّرٍ ومُبَسمَل ومُحَوقَلٍ عليهِ ومُعوَّذٍ من بِدَع النّساءِ وغواياتِهنّ جدّاً وجدّاً!.

مع هذا رأيتُ كيفَ تشربُها ولا ترتوي نظراتُ سوقِ العِطارةِ والعطّارين جسرُ نينوى الاِنكليزيُّ أو ما يُعرفُ عند المَوصليينَ الأقحاح بالعتيقِ كان في كلّ عبورٍ يُخيَّلُ إليّ أنّه يفكّرُ في أن يلقي بنفسه يوماً ما ومَن على كتفيهِ إلى النّهر.

خُذ بيدي ويدهِ يا أيّها النّهر.

دُمّر الجسر في شتاء 2016

سوق الثقافةرعدد

كان يمكنُ لشارع النُّجيفيّ وشطرٍ من شارع الدّواسةِ أن يُسمّيا سُوقَي الثقافةِ والمثقّفين. (أليستِ الكتابةُ بضاعة والقراءةُ تَسوُّقاً. ولكن للفِكْر؟!).

لم يكن (سُهَيلُ) في ستينيّات القَرنِ الماضي وسبعينيّاتِها شَحّاذاً أو خِبْلاً. كان خمّيراً وممسوساً كما أُشيعَ من قِبلِ جِنِّ السّينما فسخّروهُ على ما بدا وقتَها لخدمتها.

جاءت شهرتُهُ من تجواله بمُلصقات الأفلامِ واعلاناتِها في شوارع الموصل وأسواقِها، حتّى أُحِيلَت آخرُ دارِ عرضٍ على التّقاعدِ!.

وقيل إنّهُ لم يكن مخموراً وقتَ شهد تحطيمَ (مُتحفِ نينوى الحضاريّ) في الخامس من آذارَ 2015. شوهد لوحدهِ رافعاً بيديه كِسرَتَـينِ لرأسَي تمثالينِ وهو يُنادي:

فلمانِ في آن واحدٍ: سنحاريبُ وآشور بانيبال. إذا أراد العراقيُّ بخاصّةٍ العيشَ عليهِ الفرارُ من حياتــ(ـــهِ) العراقيّةِ إلى:

حياةٍ يؤسِّسها بنفسهِ بعيداً عن هويّة حروبهِ ونكساته ومحناته وغصّاته وانكساراته وأوهامه وآماله وأحلامه وخيباتهِ وخيباتِ العالَم بهِ.

وأن يتوقّفَ عن التّفكيرِ نهائيّاً بأنّ أوّلَ عجلةٍ وحَرف وتشريعٍ ومكتبة وعَمارةٍ قد خرجَ من تحتِ يده!.