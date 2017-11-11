مؤرخ شاب يتمنى عبر (الزمان): ترك ما ينفع الناس قبل مغادرته الحياة:

ليست لي قناعة بالموروث الديني والإجتماعي

لأن كثيراً منه لاعلاقة له بهما

اسطنبول- لؤي الشقاقي

الكاتب والباحث الشاب الذي استطاع اختراق عالم الكتابة في التاريخ السياسي سابراً غوره سابحاً بين احداثه باحثاً عن مواضيع عاشها القارئ ولكنه يجهلها ككتابته عن خير الله طلفاح ومنيف الرزاز وبعثيين اغتالهم صدام حسين , صانعاً مزيجاً بين السرد التاريخي والسيرة الذاتية بأسلوب مشوق يجعل القارئ نهماً الى المزيد كاسراً بذلك هيمنة الروايات والقصص على عالم القراءة والكتاب لتسجل كتبه حضوراً يضاً مثل الروايات بل وتتفوق احيانناً ليعيد للكتابة في التاريخ مكانتها بعد ان كادت تفقدها لصالح الرواية والقصة ,مغيراً فكرة ان التاريخ يكتبه الكبار ويحكيه من عاشه فقط , هو غزير الإنتاج ففي ثلاثة اعوام ألّف خمسة كتب وبحوثاً عدة

انه فايز الخفاجي .. وكان لنا معه الحوار الآتي:

{ اين ولدت ؟

– ولدت في الكويت ، مدينة أم الهيمان في 19-7-1986 من أبوين عراقيين مقيمين آنذاك في الكويت .في عام 1991رجع والدي مع والدتي وأخوتي من الكويت إلى مسقط رأسهم في الناصرية وبعدها أنتقلت أسرتي إلى البصرة – ناحية سفوان عندما أشترى والدي مزرعة للطماطم فعمل في مهنة الزراعة .

{ كيف كانت بدايتك مع التاريخ ؟

– تخرجت في العام الدراسي 2006/2007 والتحقت بكلية الإدارة والاقتصاد قسم المحاسبة جامعة البصرة وبعد أكمالي المرحلة الأولى تركت هذه الكلية لأن التحاقي بها كان برغبة الأسرة وليست برغبتي الشخصية فالتحقت بكلية الدراسات التاريخية قسم التاريخ الحديث وتخرجت عام 10/2011 بتقدير جيد وبمعدل 78 بالمئة ثم التحقت بالكلية نفسها التي تم تغيير أسمها الى(كلية التربية للبنات) بالدراسات العليا “الماجستير” فناقشت رسالتي في 10- 12- 2013 التي كانت بعنوان (الحرس القومي في العراق) وأجيزت بتقدير جيد جداً 88 بالمئة علماً أن كل أعضاء لجنة المناقشة غير مختصين بتاريخ العراق المعاصر, وكان معدلي في الماجستير للسنة التحضيرية مع الرسالة المعدل الكلي 79 بالمئة.

{ كيف كانت بداية حياتك الثقافية؟

– بدايتي الحقيقية في القراءة والمطالعة بدأت بالكتب الدينية عام 1998 بعمر12سنة ثم تطورت للقراءات الأخرى ولكن كان النصيب الأكبر هي كتب التاريخ الديني والسياسي .

{ هلن ان نطّلع على مؤلفاتك؟

– مؤلفاتي كما يأتي:

1-الحرس القومي ودوره الدموي في العراق- طبعتان- دار سطور

2- خيرالله طلفاح رجل الظل لصدام حسين- طبعة- دار سطور

3- منيف الرزاز فيلسوف البعث الذي أغتاله صدام بالسم- طبعة- دار سطور

4-بعثيون من العراق أغتالهم صدام (الشخصيات المدنية)ج1- طبعة- دار المجلة

5- بعثيون من العراق أغتالهم صدام (الشخصيات العسكرية)ج2-طبعة- دار المجلة ونشرت بحثين في مجلتي البصرة وذي قار

{ كيف تصف نشاطك في التأليف؟

– كتبي عبارة عن حوارات تاريخية – سياسية توثيقية حاورت فيها أكثر من 30 شخصية سياسية ممن كانوا شهوداً على التاريخ في حقب تاريخية مختلفة في العراق.

{ وماهو الجانب الخفي في حياة فايز الانسان وليس الكاتب ؟

– الجانب الخفي عدم القناعة بالموروث الديني والإجتماعي لأن كثيراً منه لاعلاقة له لا في الدين ولابقيم المجتمع.

{ دائماً ما تعودنا ان يكون الكاتب رجلاً كبيراً, هل تعتقد ان الشباب يمكن ان يكون لهم دور في الحركة الادبية والفكرية ؟

– صحيح كان المتعارف عليه هو ان الكاتب يكون كبيراً في السن لأننا في المجتمع الشرقي تعودنا أن يقود حياتنا الدينية والسياسية والإجتماعية من هم كبار في السن وأنسحب الأمر للجانب الثقافي ولكن الإنسان المثابر يختصر السنين كما في الدول الغربية والسؤال صعب لأن المناصب الثقافية أحتكرت على من هم كبار في السن والدليل على ذلك إتحاد الأدباء والكتاب.

{ ماهو سبـــــب حبك وشغفك بالتاريخ ؟

– حبي للتاريخ لأنه ذاكرة الإنسان والإنسان بلا ذاكره هو بلا تاريخ يعني بلا إرث ثقافي.

{ هل تعتقد ان دراسة التاريخ مفيدة لاستقراء الاحداث المستقبلية ؟

– أصلا دراسة التاريخ هي ليست قصة للتسلية والسرد لذاتها ولكن لإستقراء المستقبل فمثلا الحربان العالمية الأولى والثانية كانت أسبابهما ونتائجهما متشابهة كثيرا فلو درست الحرب العالمية الأولى بشكل جيد لما دخلنا في حرب عالمية ثانية وهذه هي فائدة دراسة التاريخ.

{ هل تجد ان المجتمع بحاجة الى روايات وادبيات رومانسية ام الى ادبيات ثورية تنويرية ؟

– المجتمع العـــــــراقي والعربي يحتاج الى أدبيـــــــات ثورية تنويرية لأنه مجتمع غـــــــرق في الجهل.

{ هل نجحت كتاباتك في منافسة الروايات والقصص ؟

– الروايات والقصص في العراق تسجل الطليعة في القراءة ,أما كتاباتي فسجلت حضورا لايمكنني ان احدد مدى سعته وأنتشاره .

قطعا لا أقوم كتاباتي بل يقومها القراء لأن تقويمي لكتاباتي يعد تسويقا لها وأنا مهنتي كاتب ولااحبذ مهنة المسوق.

{ انت ترى ان الكتابة في التاريخ والسياسة اثبتت حضورها في المجتمع واصبح لها قراء ؟

– كلمة مجتمع كلمة واسعة تشمل الأمي والمتـــــــــعلم والمثقف وغير المثقف ،كتاباتي أستطاعت أن تؤرخ وتعــــــــطي استنتاجات لمرحلة تاريخية أريد أن يسدل عليها التاريخ بحلوها ومرها وأنتهج بعـــــــض الكتاب مبدأ التهريج في الكتابة .كتاباتي لها قراء ومتابعون ولكن بحكم عمري الـــــــذي لايتعدى 32عاماً فإن انتشار كتاباتي يعد مقبولاً ولكن ليس بحجم اشخاص تجاوزا الستين او السبعين من العمر.

{ ارى ان الحالة العراقية تشابه الى حداً كبير اوربا قبل النهضة فهل تتفق معي ؟

– الحالة متشابهة ومستنسخة الى حد كبير.

ان لم يفـــــــــصل عمل رجل الدين عن السياسة لن تكـــــــون هـــــــنالك نهضة أجتماعية وفكرية اي اننا يجب علينا قراءة التاريخ لنعرف كيف استطاع الاوربيون التحرر من دون استنساخ للتجربة لاختلاف الثوابت ؟

{ برأيك ما يحتاج العراق حتى يخرج من ازمته ؟

– ان يغادر الطائفية والعرقية والعشائرية والمحاصصة وفصل الدين عن السياسة

{ هل سنجد رواية او قصة يكتب عليها اسم فايز الخفاجي ؟

– لا ، لأني لا أكتب روايات لأنه ليس أختصاصي.

{ وما هو طموح فايز الشخصي ؟

– أن اترك شيئا مفيدا للمجتمع والناس قبل رحيلي عن الحياة.