مخيمات اللجوء في زمن العولمة – شاكر كريم عبد

في أوطاننا نتفاخر ونطالب بمخيمات نموذجية تتوفر فيها وسائل الراحة والنوم الرغيد.! فالدولة ترصد مبالغ والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وبعض الدول العربية وغير العربية لا لبناء ما دمره الأشرار وإنما لإنشاء مخيمات للمهجرين والمهاجرين! واغلب هذه الأموال يشوبها الشك بأنها تذهب إلى جيوب الفاسدين. فأكثر من ثلاثة ملايين مواطن عراقي مغترب حصل على تأشيرات اللجوء اغلبها في دولة راعية للديمقراطية ومصدرة للعولمة وقائدة الحروب! بعد ان أصبح المواطن الأميركي ذو الأصول العربية موضع تشكيك في هويته الأميركية وفي مدى إخلاصه أو انتمائه للمجتمع الأميركي. وقد عانى الكثير من العرب في ولايات أميركية عدة من هذا الشعور السلبي لدى معظم الأميركيين حيال كل ما يمتّ بصلة إلى العرب والعروبة والإسلام. لم نسمع أن لاجئا عاد إلى وطنه من هؤلاء!. وأكثر من هذا العدد نازح ومهجر يسكنون المخيمات في اغلب المحافظات! حتى من عاد إلى محافظته التي هجر منها بعد التحرير يسكن في المخيمات نتيجة الخراب والدمار الذي حل في ببيوتهم.يعانون الأمرين وهم يلتحفون الارض ويعانقون الخيام البالية مخيمات لاتتوفر فيها ابسط مقومات العيش البسيط وسكانها يطالبون بتوفير الماء والكهرباء والغذاء والدواء والملفت للنظر إننا نسمع يوميا ان وزارة الهجرة والمهجرين تزف بشرى عن انجاز مخيم جديد.! دون ايجاد الحلول حول كيفية منع تدهور أكبر في هذه الأزمة الإنسانية وكيفية وضع إطار عمل محتمل لتأسيس حلول مستدامة لعودة اللاجئين والنازحين إلى أراضيهم وديارهم وأعمار ما خرب من بيوتهم. فكل شيء تغير في زمن العولمة فبدلا أن يحلم المواطن بسكن لائق بدأ يحلم بمخيم نموذجي خيمة أو كرفان.! وأصبح المواطن العراقي والسوري والليبي ومن قبلهم الفلسطيني لاجئين، مشردين في بقاع الأرض يفتشون عن موطن لهم. لقد تمزقت بلداننا اليوم أكثر مما مزقته اتفاقية سايكس بيكو. وهناك اكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري في بلدان الجوار و في الولايات المتحدة وكندا والسويد واغلبهم من الفلسطينيين من مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية الذي شهد كوارث إنسانية كان فيها القتل والجوع والتدمير والتهجير اللغة السائدة في المخيم , وما يحضر لمخيم عين الحلوة هذان المخيمان اللذان يعدان برمزيتهما عاصمتي الشتات الفلسطيني في سورية ولبنان بعد ان أزيلت مخيماتهم بالتمام والكمال نتيجة المعارك الداخلية بين فصائل تتقاتل فيما بينها وفقا لأجندة خارجية والناس الأمنيين يهجرون وتحرق بيوتهم ومخيماتهم. اليوم ومعسكرات اللجوء الإنساني تمتد من حدود إيران إلى تركيا إلى لبنان إلى الأردن إلى مصر إلى أكثر دول العالم حتى البحار أخذت حصتها من أرواح اللاجئين. و المُضحك المبكي بأن يطالب هؤلاء الحُكام العرب والمسلمين أوروبا بقبول توافد هؤلاء اللاجئين دون شروط مسبقة بينما هم وضعوا شروطا تعجيزية لدخول بلدانهم وإماراتهم ورموا بهم في غياهب الفقر والتشرد والأمواج العاتية. هكذا أصبح واقعنا العربي تعيسا فالعراق الذي كان رمزا للتآخي ومنارا للعلم والمعرفة والثقافة أصبح اليوم رمزا للدمار والتخريب والقتل والتهجير، وكذلك سوريا مثالا لبث الفرقة الطائفية وللتفكك والجوع والتشرد.

وهذا اليمن السعيد أصبح تعيسا في كل المقاييس وليس حال ليبيا ومصر وتونس ولبنان ولا حتى بعض أقطار الخليج أفضل من حال شقيقاتها.

فالجميع يتحدث عن حالات الخوف والقلق مما هو آت. الم ونزوح وضياع، سكان شردوا من أوطانهم، مخيمات شيدت، ومدن سويت بالأرض، وشهداء دفنت وأصبح الموت يلاحق الهاربين في وطنهم.! وليست التشرد والتهجير وحدهما ما يخيف، ولكن الأكثر قسوة هي مساحة الغربة في أحضان الوطن .!!