ابيض اسود – مازن صاحب

العراق والخروج من حروب

الجيل الرابع

تشهد الأرض نوعا متجددا من الحروب يعرف بجيل الحرب الرابعة تعتمد نموذجا ناعما، عرفها ماكس مانوارينج بكونها ” الحرب التى تقوم لأفشال الدولة وزعزعة استقرارها ثم فرض واقع جديد ” ، السؤال كيف يمكن للعراق التملص من هذه الحرب التي يبدو انها ما زالت متواصلة ضد وجوده كدولة ؟؟ تتفق دراسات اكاديمية غريبة وعربية على ان هذه الحرب ظهرت ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق تستهدف القطاعات المدنية للدولة، من خلال سيناريوهات تجبر الدولة على الخوض في قضايا لا تصب بمصلحتها الوطنية ومن أبرزها نموذج الحرب الطائفية والإرهاب، وهناك من يرى في نموذج ما عرف ب”الربيع العربي” بكونها التطبيق الذي نجحت فيه واشنطن في الترويج للفوضى الخلاقة، كما سبق وان بشر بها تيار المحافظين الجدد في العراق م بعد 2003.

وتهدف هذه الحرب إنهاك الامن الوطني وتآكله من خلال الاعتماد على القوة الخارجية في الامن الداخلي، او من خلال الاعتماد على القروض الأجنبية في تمويل العجز المالي لتنتهي الدولة وفقا لتصنيفات صندوق النقد الدوي الى ما يعرف ب”الدولة الفاشلة “. مشكلة العراق ما بعد 2003 انه أسس على حطام دولة خرجت من عقوبات دولية لأكثر من عقد وانهيار مؤسساتها الرسمية التي استبدلت بشخصيات واستيراد مفاسد المحاصصة التي كانت الأرض الخصبة لتطبيقات نموذج الحرب الناعمة وفقا لسيناريوهات أميركية تعمل على تغيير شكل الصراع الاجتماعي من الاتفاق ضد الغزو الأجنبي الى نموذج يعرف بمرض (ستوكهولم) ومختصر اعراض تضامن الضحية مع الجلاد في نماذج من الحرب النفسية اليت تستقدم أسلحة ذهنية تعمل على تحويل العراق الى دولة هشة وتلغي الحدود الفاصلة ما بين التقاليد والأعراف المتعارف عليها الى نماذج من الإلغاء بظهور اكثر من قوة تفرض السلطة ما بين الساسة والعسكر دون الاعتراف بتسلسل هرمى للدولة من خلال ما يطلق عليه بمنظومات الحرب الصغيرة غير معروفة التمويل مثل الجيوش الالكترونية العاملة على مواقع التواصل الاجتماعي بحجج دينية و عرقية أو مطالب تاريخية مثل حق تقرير المصير للأكراد او المظلومية للشيعة او التهميش للسنة.

وهذا التلاعب بالألفاظ من خلال أساليب الحرب النفسية المتطورة هو ما جعل وسائل الاعلام تنتشر بكثرة في العراق الجديد لخدمة هذه الأهداف وتسويقها كل حسب ميوله واتجاهاته وتطابقها مع اجندات الأحزاب التي تعمل لصالح السيناريو الأميركي الأكبر طوعا او دون دراية لقلة الخبرة او لمفاسد السلطة،كل ذلك يطرح تساؤلات كبرى عن مستقبل العراق في سيناريوهات الحرب الناعمة للجيل الرابع وهل الكثير من المحـــــــللين في مختلف وسائل الاعلام على دراية واضحة بها ؟؟

العراق يواجه الحرب المثالية للجيل الرابع وتستخدم مختلف أنواع القوة الذكية التي تعتمد على التنوع الكبير للقوى الناعمة التي تدير ما يطلق عليه بالحكومة العميقة او قوى الظل الأمنية، وهذا يحتاج الى وضوح خطوات التعامل مع المرحلة المقبلة اذا كانت القوى المتصدية للسلطة قد قررت مغادرة مفاسد المحاصصة الى نموذج إعادة بناء العراق. هذا المتغير العراقي الواضح في خطوات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في التعامل مع ازمة استفتاء الانفصال الكردي وإعادة ترتيب الموقف الوطني من العلاقات مع دول الجوار، يتطلب تضافر الجهود المجتمعية العراقية والنشاط المدني وحشد وسائل الاعلام للمدافعة عن عراق جديد ليس عراق ما بعد 2003 .