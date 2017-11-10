ًالأمم المتحدة: تخفيف السعودية للحصار على منافذ اليمن ليس كافيا

الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – أكد ناطق باسم الامم المتحدة الجمعة أن التحالف العربي بقيادة السعودية لا يزال يمنع دخول مساعدات الأمم المتحدة لليمن رغم إعادة فتح ميناء عدن ومنفذ بري.

وقال روسيل جيكي الناطق باسم مكتب الامم المتحدة للمساعدات الانسانية (اوشا) إن التحركات الإنسانية نحو اليمن لا تزال تواجه طريقا مسدودا.

وتابع أن “إعادة فتح ميناء عدن ليس كافيا. نحتاج إلى رفع الحصار عن كل الموانئ خصوصا ميناء الحديدة من اجل الواردات الانسانية والتجارية على حد سواء”.

وأغلق التحالف موانئ اليمن الاثنين ردا على هجوم بصاروخ بالستي اطلقه المتمردون الحوثيون الشيعة وتم اعتراضه قرب مطار الرياض.

وأبلغ مسؤول عمليات الاغاثة في الامم المتحدة مارك لوكوك مجلس الامن هذا الاسبوع أنه إذ لم يتم رفع الحصار، فإن اليمن سيواجه “المجاعة الاضخم منذ عقود، مما قد يؤدي الى سقوط ملايين الضحايا”.

وبعد احتجاج الامم المتحدة، اعاد التحالف الاربعاء فتح ميناء عدن، الذي تسيطر عليه قوات حكومية موالية للسعودية، فيما تم الخميس فتح معبر الوديعة البري على الحدود السعودية اليمنية.

لكن جيكي قال إن المساعدات لم تدخل الى عدن بعد.

ويُعدّ ميناء الحديدة، الواقع في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون، منفذا رئيسيا لجهود الاغاثة الاممية إذ إنه الاقرب لمعظم اليمنيين المتضررين من الأزمة.

ويتهم التحالف المتمردين باستخدام شحنات المساعدات لتهريب الأسلحة.

وقبل فرض الحصار، كانت وكالات الامم المتحدة تنقل المساعدات للداخل اليمني عبر ميناء الحديدة، والصليف، وعدن.

وصنفت الامم المتحدة اليمن في مقدم لائحة الازمات الانسانية، مع نحو 17 مليون يمني يحتاجون الى الغذاء وتعرض سبعة ملايين لخطر المجاعة فيما تسبب الكوليرا باكثر من الفي وفاة.

وتوفى أكثر من ألفي يمني بسبب تفشي وباء الكوليرا الذي يهدد نحو مليون شخص.

يشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية.

وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.