الامم المتحدة قلقة على ارتفاع تكاليف واردات الغذاء العالمي

الامم المتحدة – الزمان

أعربت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عن قلقها ازاء الآثار الاقتصادية والاجتماعية على البلدان الفقيرة من استمرار ارتفاع اسعار واردات الغذاء العالمية رغم وفرة الانتاج والإمدادات.ونقل بيان عن المنظمة أمس في الدراسة الاستشرافية للأغذية التي أصدرتها أن( ترتفع تكلفة استيراد الأغذية في العالم عام 2017 الجاري بنسبة 6 بالمئة عن العام الماضي إلى 413ر1 تريليون دولار الذي يعد ثاني أعلى رقم قياسي تسجله رغم استقرار أسعار السلع الغذائية بشكل عام), واضاف أن (هذا الارتفاع الملموس في فاتورة واردات الغذاء العالمية هو نتيجة زيادة الطلب العالمي على معظم المواد الغذائية وارتفاع أسعار الشحن ولا يعني بالضرورة استيراد مزيد من الأغذية اذ شهدت تكلفة الاستيراد ارتفاعا كبيرا للغاية) ,واوضح البيان ان ( ارتفاع تكاليف الاستيراد مع وفرة المخزونات والتوقعات القوية للمحاصيل ووفرة أسواق السلع الغذائية ما تزال مزودة بشكل جيد يبعث على القلق بصفة خاصة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الزيادات الكبيرة في اسعار استيراد الأغذية بالنسبة للدول الأقل نموا وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض), واضاف البيان انه (بالرغم من قوة اتجاهات الانتاج في سائر القطاعات الا أن متوسط الأسعار في التعاملات التجارية الدولية ينضوي على توجهات مخالفة مثل ارتفاع سعر القمح الأمريكي الربيعي الأحمر في تموز 2017 عن العام الماضي بنسبة 40 بالمئة بالرغم من ثبات أسعار القمح عالميا), واشار الى ان ( الدراسة الاستشرافية للأغذية التي تصدرها المنظمة مرتين في السنة تهدف إلى إلقاء نظرة فاحصة على أسواق الأغذية الرئيسية بما في ذلك محصول الكسافا وقطاعات الثروة الحيوانية والألبان والأسماك والزيوت النباتية والحبوب الرئيسية).