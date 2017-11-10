الانواء الجوية في العراق تتوقع هطول أمطار الايام المقبلة

الانواء الجوية تتوقع هطول امطار الايام المقبلة

بغداد -تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل هطول امطار في العراق خلال الايام الثلاثة المقبلة.وقال المنبئ الجوي في الهيئة صادق عطية في بيان تلقته ( الزمان ) أمس ان ( آخر تحديثات خرائط الامطار الصادرة من النموذج الأوروبي اشارت الى هطول أمطار في العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة), واضاف ان (توقعات تراكم هطول الأمطار خلال 72 ساعة المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل),

وأوضح عطية ان (الامطار خلال هذه الفترة ستكون على مدن ومناطق البصرة، وجنوب ميسان، وذي قار، وبادية المثنى، وديالى، وكركوك، والموصل، وأجزاء من كركوك والسليمانية ودهوك).