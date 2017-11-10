الخلية الوطنية تناقش عمل الاجهزة الامنية للمرحلة المقبلة

بغداد – قصي منذر

ناقش رئيس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عمل الاجهزة الاستخبارية وخططها المستقبلية خلال المرحلة المقبلة بعد القضاء على عصابات داعش الارهابية.وقال بيان امس ان (العبادي ترأس اجتماعا للخلية الوطنية لهيئة التنسيق الاستخباري جرى خلال الاجتماع مناقشة عمل الاجهزة الاستخبارية وخططها المستقبلية خلال المرحلة المقبلة بعد القضاء على عصابات داعش الارهابية), واضاف ان (العبادي بارك الانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة على عصابات داعش الارهابية وكسرها شوكة الارهاب في العراق), مؤكداً ان (داعش سينتهي قريباً عسكرياً ولكن يبقى التحدي الامني قائما وهو ما يتطلب تكثيف الجهد الاستخباري وخطة عمل مدروسة وستراتيجية تطبق على الارض، وهذا ما قمنا به خلال الفترة الماضية ومستمرون به وبجهود اكبر), واشار الى (أهمية دور المواطن بتعاونه مع المنظومة الامنية), مبينا ان (الأشهر الماضية قد شهدت مثل هذا التعاون وساهم بشكل كبير في استتباب الامن وتحرير المناطق واننا نحتاج الى مزيد من هذا التعاون خلال الفترة المقبلة),واوضح البيان ان ( العبادي استمع الى شرح مفصل للعمل الاستخباري ونتائجه واصدر توجيهاته من اجل دعم هذا الجهد لتوفير الامن للمواطنين