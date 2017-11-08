طهران:مليونا إيراني في أربعينية الحسين بكربلاء رسالة للمتآمرين

طهران,- كربلاء – الزمان
عبر أكثر من مليوني ايراني الحدود العراقية للمشاركة في إحياء اربعينية الامام الحسين الخميس، بحسب ما أعلن مسؤول ايراني للتلفزيون الرسمي. وصرح شهريار حيدري المتحدث باسم اللجنة الايرانية المكلفة تنظيم رحلات الزوار الى كربلاء «تم منح 2,32 مليون تأشيرة حتى الان وبات هناك 2,2 ملايين زائر في العراق». فيما بلغ الانذار الامني للقوات العراقية الحامية للجموعاقصاه ،
من دون حدوث خلل امني . ويحيي الملايين من المسلمين الشيعة الاثنين ذكرى أربعينية الإمام الحسين بن علي (ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية)، حفيد النبي محمد الذي قتل على يد جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، في واقعة الطف فيالعام 680 ميلادي، بمدينة كربلاء
جنوب بغداد. وتعد هذه الذكرى من المناسبات الأشد حزنا لدى الشيعة، كونها تذكر بعودة رأس الإمام وأصحابه إلى كربلاء من مقر الخلافة في دمشق، كما وعودة السبايا، عائلة الإمام، ودفن ضحايا الواقعة. منذ عدة أيام يبث التلفزيون الايراني صور مئات الاف الزوار الذين يتوجهون سيرا على الاقدام الى كربلاء
على بعد نحو 100 كلم جنوب غرب بغداد. في العام 2016، شارك بين 17 و20 مليون زائر من الشيعة من بينهم 2,2 ملايين ايراني في المراسم. تثير هذه الذكرى منذ بضع سنوات (والتي تعذر في زمن حرب الثماني سنوات مشاركة الايرانيين فيها وكان يحييها العراقيون الشيعة فقط ) حماسة متزايدة في ايران اذ كان عدد المشاركين من هذا البلد 40 الفا فقط في 2011. ترى السلطات الايرانية في ذكرى الاربعين عرضا «للقوة» خصوصا على خلفية التوتر مع السعودية والولايات المتحدة العدو الاول للبلاد. وصرح الرئيس الايراني حسن روحاني ان توجه الملايين إلى كربلاء للمشاركة في زيارة الأربعين «رسالة قوية الى كل المتآمرين على المنطقة». تقيم السلطات الايرانية شبكة لمساعدة الزوار خصوصا عبر بلديات المدن الكبرى ومختلف المؤسسات الخيرية. وتقول
الصحف الايرانية ان الدعم اللوجستي للزوار يشمل خصوصا ارسال فرق طبية من الهلال الاحمر الايراني اوتسهيل استخدام شبكات الهاتف او الانترنت الايرانية عندما يصبح الزوار في العراق. وكثفت السلطات الايرانية الدعوات الى الحذر هذا العام مشددة على انه لن يسمح للايرانيين بدخول العراق بدون تأشيرة من القنصلية العراقية وقيمتها نحو 40 دولارا. وتقول تقارير ان هناك ايرانيين في السنوات السابقة دخلوا مندون جوازات ولم يخرجوا
من العراق . تقول وسائل الاعلام ان قوات الامن الايرانية منعت بين 200 و300 الف شخص لا يحملون تأشيرات من عبور الحدود.