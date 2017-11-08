مطران‭ ‬الكلدان‭:‬الهجرة‭ ‬ليست‭ ‬حلاً‭ ‬ونحتاج‭ ‬خطة‭ ‬مارشال

كردستان‭:‬مستعدون‭ ‬للتجاوب‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬العبادي‭ ‬حول‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬كركوك

لورد‭ (‬فرنسا‭)- ‬كركوك‭- ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬‭ ‬

يأمل‭ ‬المطران‭ ‬يوسف‭ ‬توما،‭ ‬رئيس‭ ‬أساقفة‭ ‬كركوك‭ (‬شمال‭) ‬والسليمانية‭ ‬للكلدان،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬مارشال‮»‬‭ ‬للنهوض‭ ‬ببلاده‭ ‬التي‭ ‬‮«‬فقدت‭ ‬كل‭ ‬ثقة‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬دحر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قالفي‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬والقى‭ ‬توما‭ ‬الذي‭ ‬تربطه‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬بفرنسا‭ ‬التي‭ ‬يتقن‭ ‬لغتها‭ ‬وحيث‭ ‬تلقى‭ ‬قسما‭ ‬من‭ ‬تعليمه‭ ‬كلمة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬مطارنة‭ ‬فرنسيين‭ ‬في‭ ‬مزار‭ ‬لورد‭ ‬الشهير‭ ‬بجنوب‭ ‬فرنسا‭. ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬أتى‭ ‬‮«‬ليتوجه‭ ‬بالشكر‮»‬‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكنيسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬الى‭ ‬طلاب‭ ‬عراقيين‭ ‬كان‭ ‬عددهم‭ ‬400‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وارتفع‭ ‬الى‭ ‬700‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬وهم‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولةالاسلامية‭ ‬خصوصا‭ ‬الموصل‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬ولجأوا‭ ‬الى‭ ‬كركوك‭. ‬ودعا‭ ‬المطران‭ ‬الكنيسة‭ ‬الى‭ ‬مواصل‭ ‬مساعدتها‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬أمكن‮»‬‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬خسر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‮»‬‭ ‬رعاياه‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬عددهم‭ ‬يتجاوز‭ ‬45‭ ‬الفا‭ ‬اليوم‭. ‬وقال‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬الحضور‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أقدمالمجتمعات‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يزول‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬امام‭ ‬أعيننا‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬من‭ ‬اللامبالاة‮»‬‭.‬‭ ‬وقال‭ ‬المطران‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تتحدث‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬عن‭ ‬هزيمة‭ ‬داعش‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬أسفل‭ ‬جبل‭ ‬الجليد‭… ‬هناك‭ ‬العقلية‭ ‬التي‭ ‬أوجدها‭ ‬داعش،‭ ‬كما‭ ‬هناك‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬جندهم‭ ‬وحكمهم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬‮«‬لميعتنقوا‭ ‬جميعهم‭ ‬عقيدته‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المطران‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬وضع‭ ‬انساني‭ ‬واجتماعي‭ ‬واقتصادي‭ ‬وسياسي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬أخذه‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستخفاف‭ ‬باستقرار‭ ‬بلد‭ ‬فقد‭ ‬كل‭ ‬ثقة‭ ‬بالمستقبل‭ ‬ولذلك‭ ‬أمامنا‭ ‬الكثير‭ ‬للقيام‭ ‬به‮»‬‭. ‬اعتبر‭ ‬المطران‭ ‬ان‭ ‬عودة‭ ‬مسيحيين‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬مُني‭ ‬بها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف،‭ ‬الى‭ ‬مدن‭ ‬مثل‭ ‬قرقوش‭ ‬والموصل‭ ‬‮«‬تباطأت‮»‬‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬الاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭. ‬مضيفاان‭ ‬‮«‬التوتر‭ ‬زادت‭ ‬حدته‭ ‬مجددا‮»‬‭ ‬خصوصا‭ ‬وان‭ ‬‮«‬المسيحيين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وكردستان‭. ‬ودعا‭ ‬المطران‭ ‬من‭ ‬لورد‭ ‬الى‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬مارشال‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وايضا‭ ‬الثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬لان‭ ‬‮«‬الامر‭ ‬يتعلق‭ ‬بتضامن‭ ‬أعمق‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬منح‭ ‬الاموال‮»‬،‭ ‬فالجامعات‭ ‬العراقية‭ ‬بحاجة‭ ‬برأيه‭ ‬الى‭ ‬‮«‬خبرة‭ ‬بلد‭ ‬مثل‭ ‬فرنسا‭ ‬اضطرتفي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬تاريخها‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الفي‭ ‬يورو‭ ‬يكفيان‭ ‬لتحمل‭ ‬نفقات‭ ‬طالب‭ ‬‮«‬طيلة‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الجامعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬قرر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬الهجرة‭ ‬فان‭ ‬الحكومة‭ (‬الفرنسية‭) ‬ستنفق‭ ‬مبالغ‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬ذكر‭ ‬بقناعته‭ ‬بان‭ ‬‮«‬الهجرة‭ ‬ليست‭ ‬حلا،‭ ‬فياقتلاع،‭ ‬وفقدان‭ ‬للهوية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬المطران‭ ‬انه‭ ‬ومنذ‭ ‬الغزو‭ ‬الاميركي‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬اننا‭ ‬فتحنا‭ ‬بابا‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬نشهد‭ ‬تبعاته‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بكاملها‭ ‬فهي‭ ‬تواجه‭ ‬مشاكل‭ ‬عدة‭ ‬ونحن‭ ‬نشعر‭ ‬ان‭ ‬النزعة‭ ‬الطائفية‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬كما‭ ‬انالديموقراطية‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الاميركية‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬كذلك‭. ‬وحدها‭ ‬نهضة‭ ‬للشعب‭ ‬ستنجح‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يضع‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬الجيل‭ ‬الشاب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بالعراق‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يتول‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬ويشكلون‭ ‬60‭%‬‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬زمام‭ ‬الامور‭ ‬فلن‭ ‬يتحقق‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

فيما‭ ‬أمر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المعتقلين‭ ‬لدى‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الكردية‭ ‬بعد‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬طالبت‭ ‬بالافراج‭ ‬عنهم‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬مصيرهم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قدمت‭ ‬عشرات‭ ‬الأسر‭ ‬الأربعاء‭ ‬شكاوى‭ ‬تطالب‭ ‬بمحاسبةالمسؤولين‭ ‬عن‭ ‬اختفاء‭ ‬أبنائها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬وتظاهر‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬المعتقلين‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬غيبوا‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬الكردية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للمطالبة‭ ‬عبر‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬كركوك،‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬بالافراج‭ ‬او‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬أبنائهم‭. ‬وقال‭ ‬خالد‭ ‬المفرجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬عرب‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الفي‭ ‬معتقل‭ ‬ومغيب‭ ‬ومختطف‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2003‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتنازل‭ ‬عن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المغيبين‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بعد‭ ‬مئة‭ ‬عام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬لقد‭ ‬‮«‬اتخذنا‭ ‬اجراءات‭ ‬لتطبيق‭ ‬القانون‭. ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للاجابة‭ ‬عن‭ ‬اسئلة‭ ‬واستفسارات‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬وعد‭ ‬راكان‭ ‬سعيد‭ ‬محافظ‭ ‬كركوك‭ ‬‮«‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬أنصاف‭ ‬المظلومين‭ ‬ودعم‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬معرفة‭ ‬مصير‭ ‬المعتقلين‭ ‬او‭ ‬المغيبين‮»‬‭.‬

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واكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬كركوك،‭ ‬‮«‬استلام‭ ‬74‭ ‬شكوى‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬عوائل‭ ‬معتقلين‭ ‬ومختطفين‭ ‬ومغيبين‮»‬‭.‬