مطران‭ ‬الكلدان‭:‬الهجرة‭ ‬ليست‭ ‬حلاً‭ ‬ونحتاج‭ ‬خطة‭ ‬مارشال

كردستان:مستعدون للتجاوب مع تحقيق العبادي حول المعتقلين في كركوك
لورد (فرنسا)- كركوك- الزمان -(أ ف ب) -
يأمل المطران يوسف توما، رئيس أساقفة كركوك (شمال) والسليمانية للكلدان، في وضع «خطة مارشال» للنهوض ببلاده التي «فقدت كل ثقة» رغم دحر تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما قالفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس. والقى توما الذي تربطه علاقة وثيقة بفرنسا التي يتقن لغتها وحيث تلقى قسما من تعليمه كلمة الثلاثاء أمام مطارنة فرنسيين في مزار لورد الشهير بجنوب فرنسا. وقال انه أتى «ليتوجه بالشكر» على المساعدة المالية التي تقدمها الكنيسة الفرنسية منذ العام 2015 الى طلاب عراقيين كان عددهم 400 في 2015 وارتفع الى 700 في 2016، وهم فروا من مناطق سيطر عليها تنظيم الدولةالاسلامية خصوصا الموصل ومناطق أخرى في محافظة نينوى ولجأوا الى كركوك. ودعا المطران الكنيسة الى مواصل مساعدتها «اذا أمكن» الى العراق الذي «خسر أكثر من نصف» رعاياه من المسيحيين في غضون بضع سنوات حتى لم يعد عددهم يتجاوز 45 الفا اليوم. وقال متوجها الى الحضور إن «أحد أقدمالمجتمعات المسيحية في العالم يزول من العراق امام أعيننا في اجواء من اللامبالاة». وقال المطران في مقابلة مع وكالة فرانس برس «تتحدث وسائل الاعلام عن هزيمة داعش»، لكن «أسفل جبل الجليد… هناك العقلية التي أوجدها داعش، كما هناك ثمانية ملايين شخص جندهم وحكمهم تنظيم داعش» حتى وإن «لميعتنقوا جميعهم عقيدته». وأضاف المطران الذي تولى مهامه في 2014 «هناك وضع انساني واجتماعي واقتصادي وسياسي لا بد من أخذه في الاعتبار. لا يمكننا الاستخفاف باستقرار بلد فقد كل ثقة بالمستقبل ولذلك أمامنا الكثير للقيام به». اعتبر المطران ان عودة مسيحيين الى العراق بعد الخسائر التي مُني بها التنظيم المتطرف، الى مدن مثل قرقوش والموصل «تباطأت» نتيجة الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في أواخر ايلول/سبتمبر في كردستان العراق. مضيفاان «التوتر زادت حدته مجددا» خصوصا وان «المسيحيين يعيشون في منطقة متنازع عليها»، بين بغداد وكردستان. ودعا المطران من لورد الى «خطة مارشال» في العراق في المجالات الاقتصادية وايضا الثقافية والتعليمية لان «الامر يتعلق بتضامن أعمق من مجرد منح الاموال»، فالجامعات العراقية بحاجة برأيه الى «خبرة بلد مثل فرنسا اضطرتفي مرحلة من تاريخها الى إعادة إعمار البلاد»، عند نهاية الحرب العالمية الثانية. وأشار الى ان الفي يورو يكفيان لتحمل نفقات طالب «طيلة العام في الجامعة» في العراق، مضيفا «اذا قرر هؤلاء الشباب الهجرة فان الحكومة (الفرنسية) ستنفق مبالغ أكبر بكثير»، لكنه ذكر بقناعته بان «الهجرة ليست حلا، فياقتلاع، وفقدان للهوية». وتابع المطران انه ومنذ الغزو الاميركي للعراق في 2003 «قلت اننا فتحنا بابا من المشاكل نشهد تبعاته اليوم مع زعزعة الاستقرار في المنطقة بكاملها فهي تواجه مشاكل عدة ونحن نشعر ان النزعة الطائفية لم تنجح كما انالديموقراطية على الطريقة الاميركية لم تنجح كذلك. وحدها نهضة للشعب ستنجح». وقال إنه يضع أمله في الجيل الشاب من أجل النهوض بالعراق وقال «اذا لم يتول الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما ويشكلون 60% من السكان، زمام الامور فلن يتحقق شيء».
فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق في قضية المعتقلين لدى قوات الأمن الكردية بعد تظاهرات في كركوك طالبت بالافراج عنهم أو تحديد مصيرهم، في حين قدمت عشرات الأسر الأربعاء شكاوى تطالب بمحاسبةالمسؤولين عن اختفاء أبنائها منذ سنوات. وتظاهر مئات من عائلات المعتقلين العرب الذين غيبوا في سجون قوات الامن الكردية الثلاثاء للمطالبة عبر مفوضية حقوق الانسان في كركوك، شمال بغداد، بالافراج او الكشف عن مصير أبنائهم. وقال خالد المفرجي عضو مجلس النواب عن عرب محافظة كركوك، لفرانس برس «لدينا الفي معتقل ومغيب ومختطف منذ عام 2003» وتابع «لن نتنازل عن هؤلاء المغيبين حتى لو بعد مئة عام».
من جانبه، قال مصدر امني رفيع في اقليم كردستان لفرانس برس، لقد «اتخذنا اجراءات لتطبيق القانون. نحن مستعدون للاجابة عن اسئلة واستفسارات السيد رئيس الوزراء». من جانبه، وعد راكان سعيد محافظ كركوك «بالعمل على أنصاف المظلومين ودعم الإجراءات التي تضمن معرفة مصير المعتقلين او المغيبين».
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واكد مصدر في مكتب مفوضية حقوق الانسان في كركوك، «استلام 74 شكوى خلال هذا اليوم فقط، من عوائل معتقلين ومختطفين ومغيبين».