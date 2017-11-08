روحاني يحذر السعودية أن لا تنسى قوة إيران وموقعها

طهران‭,‬‭ – ‬الزمان‭ : ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الاربعاء‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬الحذر‭ ‬الى‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬ايران‭ ‬وموقعها‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬قدراتها‮»‬‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬مواجهتها‭. ‬وقال‭ ‬روحاني‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬السعوديين‭ ‬‮«‬تعرفون‭ ‬قوة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬وموقعها‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أميركا‭ ‬وأذنابها‭ ‬عجزوا‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬قدرات‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬الا‭ ‬النوايا‭ ‬الخيرة‭ ‬تجاه‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬ابدا‭ ‬غيرها،‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬السعودية‮»‬‭. ‬وتشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وايران‭ ‬توترا‭ ‬متصاعدا،‭ ‬ويقف‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭. ‬وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬مخاطبا‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬خطأ‭ ‬استراتيجي‭ ‬ان‭ ‬تتوجهوا‭ ‬نحو‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بدل‭ ‬تقوية‭ ‬علاقاتكم‭ ‬مع‭ ‬ايران‮»‬‭. ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعدما‭ ‬اعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬قواتها‭ ‬اعترضت‭ ‬فوق‭ ‬مطار‭ ‬الرياض‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬أطلقه‭ ‬الحوثيون،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬شظايا‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬المطار‭. ‬واتهم‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ايرانبتزويد‭ ‬الحوثيين‭ ‬بالصواريخ‭. ‬والصاروخ‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬مداه‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬تتسلط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬تداعيات‭ ‬تدخل‭ ‬الرياض‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬جارتها‭ ‬الفقيرة‭.‬