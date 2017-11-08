روحاني يحذر السعودية أن لا تنسى قوة إيران وموقعها

طهران, – الزمان : دعا الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء السعودية الى الحذر الى «قوة ايران وموقعها»، مشيرا الى ان الولايات المتحدة «بكل قدراتها» عجزت عن مواجهتها. وقال روحاني متوجها الى السعوديين «تعرفون قوة الجمهورية الاسلامية وموقعها» مضيفا إن «أميركا وأذنابها عجزوا عن مواجهة الشعب الايراني بكل ما لديهم من قدرات». واضاف الرئيس الايراني ان «الجمهورية الاسلامية في ايران ليست لديها الا النوايا الخيرة تجاه شعوب المنطقة ولن يكون لها ابدا غيرها، من اليمن الى العراق وسوريا وصولا الى السعودية». وتشهد العلاقات بين السعودية وايران توترا متصاعدا، ويقف البلدان على طرفي نقيض في النزاعات التي يشهدها الشرق الاوسط. وتابع الرئيس الايراني مخاطبا السعودية «إنه خطأ استراتيجي ان تتوجهوا نحو إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني بدل تقوية علاقاتكم مع ايران». وتصاعد التوتر بين البلدين بعدما اعلنت السعودية السبت ان قواتها اعترضت فوق مطار الرياض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون، ما أدى الى سقوط شظايا منه في حرم المطار. واتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ايرانبتزويد الحوثيين بالصواريخ. والصاروخ هو الأول الذي يبلغ مداه العاصمة السعودية حيث تتسلط الأضواء على تداعيات تدخل الرياض عسكريا في جارتها الفقيرة.