الخارجية المصرية لـ (الزمان):نتوسط لحل الأزمة اللبنانية

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬اجرت‭ ‬فى‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الاطراف‭ ‬اللبنانيه‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسى‭ ‬للازمه‭ ‬اللبنانيه‭ ‬يحفظ‭ ‬استقرار‭ ‬لبنان‭ ‬ووحدته‭ . ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الاطراف‭ ‬اللبنانية‭ ‬كافة‭ ‬ترحب‭ ‬بالدور‭ ‬المصري‭ ‬لادراكهم‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬اجندات‭ ‬خاصة‭ ‬وانها‭ ‬تتحرك‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬لبنان‭ ‬وشعبه‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬غالب‭ ‬ابو‭ ‬زينب‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الحريرى‭ ‬بتقديم‭ ‬استقالته‭ ‬املى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ . ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬استقالة‭ ‬الحريرى‭ ‬والاتهامات‭ ‬التى‭ ‬وجهها‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬لايمكن‭ ‬الرد‭ ‬عليها‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬ومناقشة‭ ‬تلك‭ ‬الاتهامات‭ ‬حى‭ ‬يكون‭ ‬يكون‭ ‬الموقف‭ ‬واضحا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشعب‭ ‬اللبنانى‭ ‬،ونفى‭ ‬ابو‭ ‬زينب‭ ‬وجود‭ ‬ازمة‭ ‬سياسية‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تماسكا‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬وتضامن‭ ‬لبنانى‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ . ‬واكد‭ ‬محمد‭ ‬النجار‭ ‬عضو‭ ‬تيار‭ ‬المستقبل‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬معلومات‭ ‬وصلت‭ ‬الينا‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬الحريرى‭ ‬وان‭ ‬قرار‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬تقديره‭ ‬للامور‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬عون‭ ‬يجرى‭ ‬مشاورات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الامنى‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬طابورا‭ ‬خامسا‭ ‬يحاول‭ ‬استغلال‭ ‬الازمة‭ ‬واتهم‭ ‬الحجار‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بتنفيذ‭ ‬اجندة‭ ‬ايرانية‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬وانه‭ ‬لاينظر‭ ‬الى‭ ‬مصلحة‭ ‬لبنان‭ .‬