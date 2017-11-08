الخارجية المصرية لـ (الزمان):نتوسط لحل الأزمة اللبنانية

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر بوزارة الخارجية المصرية فى تصريحات خاصة للزمان ان مصر اجرت فى الساعات الاخيرة اتصالات مع كافة الاطراف اللبنانيه لايجاد حل سياسى للازمه اللبنانيه يحفظ استقرار لبنان ووحدته . واكد المصدر ان الاطراف اللبنانية كافة ترحب بالدور المصري لادراكهم ان مصر ليست لديها اجندات خاصة وانها تتحرك لتحقيق مصلحة لبنان وشعبه فى السياق ذاته اكد غالب ابو زينب عضو المكتب السياسى لحزب الله فى تصريحات خاصة للزمان ان قرار الحريرى بتقديم استقالته املى عليه من السعودية . واضاف ان استقالة الحريرى والاتهامات التى وجهها لحزب الله لايمكن الرد عليها الا بعد عودته الى لبنان ومناقشة تلك الاتهامات حى يكون يكون الموقف واضحا بالنسبة للشعب اللبنانى ،ونفى ابو زينب وجود ازمة سياسية فى لبنان مؤكدا ان هناك تماسكا بين القوى السياسية وتضامن لبنانى مع حزب الله . واكد محمد النجار عضو تيار المستقبل ان هناك معلومات وصلت الينا عن محاولة اغتيال الحريرى وان قرار عودته الى لبنان يتوقف على تقديره للامور. واضاف ان الرئيس عون يجرى مشاورات لتحقيق الاستقرار الامنى فى لبنان خاصة ان هناك طابورا خامسا يحاول استغلال الازمة واتهم الحجار حزب الله بتنفيذ اجندة ايرانية فى لبنان وانه لاينظر الى مصلحة لبنان .