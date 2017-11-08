مفوضية حقوق الانسان تسجل انتهاكات لقوات كردية في كركوك

بغداد – داليا حمد

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أهالي محافظة كركوك ممن تعرضوا لانتهاكات الى مراجعة مكتبها في المحافظة لتسجيل شكواهم.وقال عضو مجلس المفوضية عقيل الموسوي في بيان امس أن (دعوة المفوضية جاءت بناءً على الحقائق التي رصدها وفد المفوضية خلال زيارته المحافظة ولقائه الحكومة المحلية وأهالي المحافظة), وأضاف أن (المفوضية وجهت مكتبها في المحافظة بضرورة تكثيف اعمال الرصد واستقبال الشكاوى والتحقق من صحتها واحالتها الى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها),مؤكداً أن (أهالي المحافظة استجابوا لدعوة المفوضية وبدأوا بالتوافد الى مكتبها لتقديم الشكاوى بهذا الخصوص),وثمن الموسوي (مبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي والاستجابة السريعة لدعوة المفوضية في إنصاف الضحايا وذوي المفقودين), مشيرا الى ان (المفوضية ستكون عنصراً فعالاً في هذا الملف مع الحكومة لتنفيذ مبادرتها), واشار البيان الى ان ( وفد المفوضية زار المحافظة السبت الماضي والتقى بالحكومة المحلية وتجول في عدد من القرى واستمع الى افادات وشكاوى المواطنين واصدر في ختام زيارته بياناً أوضح فيه مطالب المفوضية حيث جاءت مبادرة العبادي منسجمة

مع تلك المطالب).

.وكان العبادي وجه أمس الثلاثاء بالتحقيق بشأن مطالب اهالي المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل اسايش اقليم كردستان في كركوك ومعرفة مصيرهم..