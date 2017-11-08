رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يبحث تطوير العلاقات مع بولندا

بغداد – محمد الصالحي

اختتم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، زيارته الى العاصمة البولندية وارسوا بعد اجراء مباحثات مع الجهات البولندية في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقية الثنائية بين البلدين وتوقيع العديد من الإتفاقيات. وقال بيان امس ان (معصوم زار الأحد الماضي وارسو على رأس وفد رفيع المستوى، ضم وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي، ووزير الزراعة فلاح زيدان اللهيبي، وعددا من المستشارين والمسؤولين الحكوميين), واضاف ان ( الوفد التقى رئيس الجمهورية البولندية أندجي دودا، ورئيسة مجلس الوزراء البولندي بايتا شيدو ورئيس البرلمان ماريك كوتشينسكي، فضلا عن عدد آخر من كبار المسؤولين، وأجرى خلالها بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لا سيما في مجالات تطوير العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقية الثنائية بين البلدين وتوقيع العديد من الإتفاقيات)..