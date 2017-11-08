التعليم يطلق ترشيح الموظفين للقبول في المعاهد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قناة ترشيح الموظفين المتميزين الحاصلين على الشهادة الاعدادية والدبلوم التقني للقبول في الجامعات للسنة الدراسية 2017 -2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان له تلقته (الزمان ) أمس ان (موظفي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والجامعات كافة الحاصلين على الشهادة الاعدادية يتم ترشيحهم للقبول في المعاهد التقنية فيما يتم ترشيح الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات المناظرة), وأضاف أن (آخر موعد لاستلام الترشيحات الالكترونية سيكون يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من تشرين ثاني الجاري ).