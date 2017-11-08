مجلس الوزراء العراقي : فتح طريق محمد القاسم خلال شهر واحد

مجلس الوزراء: فتح طريق محمد القاسم خلال شهر واحد

بغداد – قصي منذر

قرر مجلس الوزراء تمويل مشروع تأهيل المجسّرات لطريق سريع محمد القاسم في بغداد وفتحه خلال شهر واحد.وقال بيان امس ان (المجلس صوت في جلسته التي عقدها برئاسة حيدر العبادي امس الثلاثاء على تمويل مشروع تأهيل المجسّرات لطريق سريع محمد القاسم وفتحه خلال شهر واحد على ان يتم فتح الطريق للسيارات ووسائط النقل الصغيرة خلال مدة لا تزيد عن الشهر من احالة المشروع للشركة التي سيُحال اليها), واضاف (كما صوّت المجلس على ميثاق الحوكمة الرشيدة للشركات غير المالية المملوكة للدولة وخارطة الطريق الخاصة بها، بالإضافة الى اعتماد قاعدة بيانات الفقر كمرتكز اساسي في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية), واوضح البيان ان ( المجلس وافق على تخويل وكيل وزارة المالية وكالة بالتوقيع على العقد الألماني، فيما صوت على تخصيص قطعة ارض الى مؤسسة البيت العراقي للابداع من دون بدل لغرض رعاية الايتام، وتم التصويت ايضا على اولويات مشاريع محافظة بغداد),وأشار الى (التصويت على اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الكويتي، وإطلاق مستحقات الفلاحين المتأخرة للسنوات 2014-2015- 2016، بالإضافة الى اكمال الجسر الحديدي في مدينة حديثة، كما صوّت على اقرار توصيات الاجتماع التشاوري بشأن عدم استيفاء الفوائد من المقاولين).