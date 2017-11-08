مصر تشرع بتمديد عقدها مع العراق لشراء 12 مليون برميل نفط

القاهرة – الزمان

كشف مصدر مسؤول في قطاع البترول في مصر، عن أن الهيئة العامة للبترول الحكومية تعتزم تجديد تعاقدها مع شركة سومو العراقية لاستيراد 12 مليون برميل من نفط محافظة البصرة لمدة عام جديد، خلال شهر آيار من العام المقبل 2018.وأضاف المصدر في بيان امس ان ( شهر آيار المقبل موعد تجديد التعاقد بين الطرفين ستكون الهيئة العامة للبترول قد انتهت من سداد قيمة الشحنات الحالية),واوضح ان ( مصر كانت قد تسلمت نحو 12 مليون برميل من نفط البصرة منذ منتصف بداية التعاقد مع الشركة العراقية خلال شهر آيار الماضي، وحتى شهر تشرين الماضي بواقع مليوني برميل لكل شحنة), وتابع البيان ان ( الهيئة المصرية العامة للبترول وقعت عقداً تجارياً مع شركة سومو منتصف شهر نيسان الماضي لاستيراد نحو 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع مليوني برميل لكل شحنة لمدة عام قابل للتجديد، وتصل فترة السماح قبل السداد نحو 90 يوما، ويتم تكرير النفط العراقي في معامل التكرير المصرية).