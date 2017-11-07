‭ ‬شعارات‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مواكب‭ ‬حسينية‭ ‬والجعفري‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬

البرمان‭ ‬العراقي‭ ‬يلوّح‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بإعدام‭ ‬14‭ ‬نائباً‭ ‬كردياً‭ ‬صوتوا‭ ‬للاستفتاء

‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

يواجه‭ ‬14‭ ‬نائباً‭ ‬كردياً‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬تهديدات‭ ‬بحكم‭ ‬الإعدام‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬الانفصال‭ ‬مؤخرًا‭.. ‬فيما‭ ‬أمر‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬رئيس‭ ‬الحك،مة‭ ‬العراقية‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬مصير‭ ‬معتقلين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬كركوك‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬لدى‭ ‬أجهزة‭ ‬أمن‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬بينما‭ ‬قرر‭ ‬الصدر‭ ‬سحبمسلحيه‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬72‭ ‬ساعة‭. ‬ووصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجعفري،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الجعفري،‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬تستغرق‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة،‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يبحث‭ ‬الجعفري،‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬ومجمل‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬والتطورات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭. ‬منجهة‭ ‬اخرى‭ ‬تصدرت‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للسعودية‭ ‬بعض‭ ‬مواكب‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬استشهاد‭ ‬الامام‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬حيث‭ ‬أصدرت‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬ثلاث‭ ‬توصيات‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ضد‭ ‬هؤلاء‭ ‬البرلمانيين‭ ‬تشمل‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عنهم‭ ‬وإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬القضاء،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬نشاطاتهم‭ ‬حتى‭ ‬يبت‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬المقدمة‭ ‬ضدهم‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬مثنى‭ ‬أمين،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬النواب‭ ‬الـ‭ ‬14‭ ‬الذين‭ ‬رفعت‭ ‬ضدهم‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يريدون‭ ‬محاكمتنا‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬156‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬العراقي،‭ ‬لأننا‭ ‬قمنا‭ ‬بالإدلاء‭ ‬بأصواتنا‭ ‬بطريقةديمقراطية‭ ‬ومدنية‭ ‬لصالح‭ ‬الاستقلال‭ ‬كبقية‭ ‬الكرد‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬شبكة‭ ‬رووداو‭ ‬الإعلامية‭ ‬الكردية‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬إيلاف‮»‬‭.‬

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬156‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬العراقي‭ ‬رقم‭ ‬111‭ ‬لسنة‭ ‬1969‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يعاقب‭ ‬بالإعدام‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬عمداً‭ ‬فعلاً‭ ‬بقصد‭ ‬المساس‭ ‬باستقلال‭ ‬البلاد‭ ‬او‭ ‬وحدتها‭ ‬او‭ ‬سلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬وكان‭ ‬الفعل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬ألغي‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بموجبالقانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬2003‭. ‬وعبر‭ ‬أمين‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬ليسوا‭ ‬هؤلاء‭ ‬النواب‭ ‬الـ14‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬أكبر‭ ‬وردنا‭ ‬هو‭ ‬لو‭ ‬استدعى‭ ‬إدلاء‭ ‬البرلمانيين‭ ‬بأصواتهم‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬ضدهم،‭ ‬فعليهم‭ ‬إذاً‭ ‬معاقبة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬كردي‭ ‬بالإعدام‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارةللمواطنين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭.. ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬قضية‭ ‬سياسية‭ ‬وليست‭ ‬قانونية‮»‬‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬بزعامة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬موقع‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬نائب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬بعثت‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬خطابًا‭ ‬للمحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬النواب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاءالنواب‭ ‬10‭ ‬برلمانيين‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬ونائبين‭ ‬عن‭ ‬كتلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الكردستاني‭.‬