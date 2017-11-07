‭ ‬شعارات‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مواكب‭ ‬حسينية‭ ‬والجعفري‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬

البرمان العراقي يلوّح بالمطالبة بإعدام 14 نائباً كردياً صوتوا للاستفتاء
بغداد – الزمان
يواجه 14 نائباً كردياً في مجلس النواب العراقي تهديدات بحكم الإعدام لمشاركتهم في استفتاء الانفصال مؤخرًا.. فيما أمر حيدر العبادي رئيس الحك،مة العراقية بالتحقيق في مصير معتقلين من أبناء كركوك منذ عام 2003 لدى أجهزة أمن اقليم كردستان، بينما قرر الصدر سحبمسلحيه من المدينة خلال 72 ساعة. ووصل وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان إن الجعفري، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام. وأضافت الوزارة، من المؤمل أن يبحث الجعفري، تعزيز العلاقات الثنائية، ومجمل الأوضاع في المنطقة العربية، والتطورات الإقليمية، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. منجهة اخرى تصدرت شعارات مناهضة للسعودية بعض مواكب العزاء في ذكرى استشهاد الامام الحسين في كربلاء حيث أصدرت لجنة شؤون أعضاء البرلمان ثلاث توصيات من مجلس النواب ضد هؤلاء البرلمانيين تشمل رفع الحصانة عنهم وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن منع نشاطاتهم حتى يبت القضاء في الدعاوى المقدمة ضدهم. وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي مثنى أمين، وهو أحد هؤلاء النواب الـ 14 الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية لمشاركتهم في الاستفتاء، «إنهم يريدون محاكمتنا وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات العراقي، لأننا قمنا بالإدلاء بأصواتنا بطريقةديمقراطية ومدنية لصالح الاستقلال كبقية الكرد»، كما نقلت عنه شبكة رووداو الإعلامية الكردية اليوم في تقرير اطلعت عليه «إيلاف».
وتنص المادة 156 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه «يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها، وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك»، لكن هذه المادة ألغي العمل بها في إقليم كردستان بموجبالقانون رقم 21 لسنة 2003. وعبر أمين عن استغرابه من إجراءات لجنة شؤون الأعضاء بالقول: «المشاركون في الاستفتاء ليسوا هؤلاء النواب الـ14 فقط، بل أن العدد أكبر وردنا هو لو استدعى إدلاء البرلمانيين بأصواتهم صدور حكم بالإعدام ضدهم، فعليهم إذاً معاقبة ثلاثة ملايين كردي بالإعدام» في إشارةللمواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء.. مضيفاً أن «هذه قضية سياسية وليست قانونية».
وبناء على طلب مقدم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي موقع من 100 نائب في البرلمان العراقي بعثت رئاسة البرلمان خطابًا للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في قضايا النواب المشاركين في الاستفتاء، حيث تشير المعلومات إلى أن من بين هؤلاءالنواب 10 برلمانيين من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونائبين عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وآخرين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني.