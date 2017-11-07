الوساطة الخليجية والاستثمارت في صدارة مباحثات العاهل المغربي في الامارات

ابو‭ ‬ظبي‭ – ‬الرباط‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬بحث‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الامارات‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬وملف‭ ‬تطوير‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بيم‭ ‬الامارات‭ ‬والمغرب‭ . ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬لابو‭ ‬ظبي‭ ‬بصحبة‭ ‬الأمير‭ ‬مولاي‭ ‬إسماعيل،‭ ‬ووصف‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬المغرب‭ ‬الرسمية‭ ‬الزيارة‭ ‬بانه‭ ‬عمل‭ ‬وصداقة‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬07‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬ولدى‭ ‬نزول‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬بمطار‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الدولي،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ممثل‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬الظفرة‭. ‬وبعد‭ ‬استعراض‭ ‬الملك‭ ‬تشكيلة‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الشرف‭ ‬أدت‭ ‬التحية،‭ ‬تقدم‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬السامية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وسفير‭ ‬المغرب‭ ‬بأبو‭ ‬ظبي‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬أيت‭ ‬وعلي‭ ‬وأعضاء‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المغربية‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬ويرافق‭ ‬الملك‭ ‬المغربي‭ ‬،‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬وفد‭ ‬رسمي‭ ‬يضم،‭ ‬على‭ ‬الخصوص،‭ ‬مستشاري‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السادة‭ ‬فؤاد‭ ‬عالي‭ ‬الهمة‭ ‬وياسر‭ ‬الزناكي‭ ‬وعبد‭ ‬اللطيف‭ ‬المنوني‭. ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬الوفد‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والاتصال‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬الأعرج،‭ ‬ورئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمتاحف‭ ‬السيد‭ ‬المهدي‭ ‬قطبي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬السامية‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭.‬