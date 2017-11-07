الوساطة الخليجية والاستثمارت في صدارة مباحثات العاهل المغربي في الامارات

ابو ظبي – الرباط – الزمان
بحث الملك محمد السادس مع قادة الامارات الازمة الخليجية وملف تطوير الاستثمارات بيم الامارات والمغرب . في زيارة لابو ظبي بصحبة الأمير مولاي إسماعيل، ووصف وسائل اعلام المغرب الرسمية الزيارة بانه عمل وصداقة الى دولة الإمارات العربية المتحدة. 07 نوفمبر 2017 ولدى نزول الملك من الطائرة بمطار أبو ظبي الدولي، كان في استقباله الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم منطقة الظفرة. وبعد استعراض الملك تشكيلة من حرس الشرف أدت التحية، تقدم للسلام على جلالته عدد من الشخصيات السامية الإماراتية، وسفير المغرب بأبو ظبي السيد محمد أيت وعلي وأعضاء البعثة الدبلوماسية المغربية بالإمارات العربية المتحدة. ويرافق الملك المغربي ، خلال هذه الزيارة، وفد رسمي يضم، على الخصوص، مستشاري صاحب الجلالة السادة فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني. كما يضم الوفد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد المهدي قطبي، إلى جانب عدد من الشخصيات السامية المدنية والعسكرية.