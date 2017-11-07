محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭:‬ايران‭ ‬تشن‭ ‬حرباً‭ ‬مباشرة‭ ‬ضد‭ ‬السعودية

الحوثيون‭ ‬يهددون‭ ‬بضرب‭ ‬مطارات‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬اغلاق‭ ‬منافذ‭ ‬اليمن

صنعاء‭- ‬الزمان‭ ‬

هدد‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بضرب‭ ‬مطارات‭ ‬وموانئ‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬الرياض‭ ‬اغلاق‭ ‬المنافذ‭ ‬البحرية‭ ‬والجوية‭ ‬والبرية‭ ‬للبلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭. ‬وقال‭ ‬المتمردون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬‮«‬سبأ‮»‬‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسمهم‭ ‬ان‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬إغلاق‭ ‬كافة‭ ‬الموانئ‭ (…) ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬النزال‭ ‬بالحرب‮»‬،‭ ‬واضافوا‭ ‬‮«‬إرادتنا‭ ‬لن‭ ‬تنكسر‭ (…) ‬وكل‭ ‬المطارات‭ ‬والموانئ‭ ‬والمنافذ‭ ‬والمناطق‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬ستكون‭ ‬هدفا‭ ‬مباشرا‭ ‬للسلاح‭ ‬اليمني‭ ‬المناسب‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اتهم‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ايران‭ ‬بشن‭ ‬‮«‬عدوان‭ ‬عسكري‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬اليمن،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭ ‬للهجة‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬السعودية‭ ‬حملة‭ ‬تطهير‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬تستهدف‭ ‬أمراء‭ ‬ومسؤولين‭. ‬واعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬قواتها‭ ‬اعترضت‭ ‬فوق‭ ‬مطار‭ ‬الرياض‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬أطلقه‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬باتجاه‭ ‬العاصمة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬شظايا‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬المطار،‭ ‬محملة‭ ‬طهران‭ ‬المسؤولية‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬ان‭ ‬ضلوع‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬الميليشيات‭ ‬الحوثية‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بالصواريخ‭ ‬يعد‭ ‬عدواناً‭ ‬عسكرياً‭ ‬ومباشراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬ايضا‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الانخراط‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬اعتباره‭ ‬عملاً‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬

وأطلق‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬صواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬السعودية،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬فيها‭ ‬صاروخ‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬وتتساقط‭ ‬أجزاء‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬مدني،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التهديد‭ ‬المتصاعد‭ ‬الذي‭ ‬تشكله‭ ‬صواريخ‭ ‬المتمردين‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬وحركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬فيها‭. ‬وتتهم‭ ‬السعودية‭ ‬ايران‭ ‬بتهريب‭ ‬الاسلحة‭ ‬الى‭ ‬المتمردين‭ ‬الشيعة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬طهران‭ ‬تنفي‭ ‬هذه‭ ‬التهم‭ ‬وتقول‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬تحاول‭ ‬التغطية‭ ‬على‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬ترتكبها‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭. ‬ولا‭ ‬تخفي‭ ‬طهران‭ ‬دعمها‭ ‬السياسي‭ ‬للتمرد‭ ‬الحوثي‭. ‬اعتبرت‭ ‬ايران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬اليها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بشن‭ ‬‮«‬عدوان‭ ‬عسكري‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬اليمن،‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬مخالفة‭ ‬للواقع‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أطلق‭ ‬الحوثيون‭ ‬صاروخا‭ ‬على‭ ‬اراضي‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مزاعم‭ ‬المسؤولين‭ ‬السعوديين‭ ‬مخالفة‭ ‬للواقع‭ ‬وخطيرة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬بهرام‭ ‬قاسمي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وندد‭ ‬ظريف‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬بالاعمال‭ ‬الاستفزازية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وتقود‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭. ‬وخلّف‭ ‬النزاع‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬8650‭ ‬قتيلا‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬58‭ ‬الف‭ ‬جريح‭ ‬منذ‭ ‬التدخل‭ ‬السعودي،‭ ‬بحسب‭ ‬ارقام‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتسبّب‭ ‬بانهيار‭ ‬النظام‭ ‬الصحي،‭ ‬وتوقف‭ ‬مئات‭ ‬المدارس‭ ‬عن‭ ‬استقبال‭ ‬الطلاب،‭ ‬وانتشار‭ ‬مرض‭ ‬الكوليرا،‭ ‬وأزمة‭ ‬غذائية‭ ‬كبرى‭. ‬وبعيد‭ ‬اعتراض‭ ‬الصاروخ‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع،‭ ‬قرر‭ ‬التحالف‭ ‬إغلاق‭ ‬منافذ‭ ‬اليمن‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬والبرية‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬سد‭ ‬الثغرات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬التفتيش‭ ‬الحالية‭ ‬والتي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬تهريب‭ ‬تلك‭ ‬الصواريخ‭ ‬والعتاد‭ ‬العسكري‭ ‬إلى‭ ‬الميليشيات‭ ‬الحوثية‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬الحقوقية‭ ‬ان‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬باتجاه‭ ‬الرياض‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬دعت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬الرد‭ ‬بزيادة‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬ادخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الى‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الحوثيين‭ ‬ارتكبوا‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬بإطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬عشوائي‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬مدني‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬هو‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬عشوائية‭ ‬بالصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬شنتها‭ ‬قوات‭ ‬الحوثي‭-‬صالح‭ ‬على‭ ‬المملكة،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬تصل‭ ‬العاصمة‮»‬‭.‬

ورأت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬لا‭ ‬يبرر‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬اليمنية‭ ‬بزيادة‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬وإمكانية‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬إغلاق‭ ‬المنافذ‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬ارسال‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬طائرتين‭ ‬تنقلان‭ ‬المساعدات‭ ‬الى‭ ‬البلد‭ ‬المنكوب‭.‬

وجاء‭ ‬اطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬والتصعيد‭ ‬في‭ ‬اللهجة‭ ‬تجاه‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬المملكة‭ ‬حملة‭ ‬مكافحة‭ ‬فساد‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بقيادة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬اعتقل‭ ‬خلالها‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

والاثنين،‭ ‬دخل‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬التطورات‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬اجراءات‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬ونجله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالملك‭ ‬سلمان‭ ‬وبولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬فهما‭ ‬يدركان‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يفعلانه‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬الموقوفين‭ ‬أخيرا‭ ‬ابتلعوا‭ ‬ثروات‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭.‬

وأجرى‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬السبت‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬بالرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬ناقشا‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ (‬واس‭).‬

وجاء‭ ‬الاتصال‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬والعاهل‭ ‬السعودي‭ ‬بعيد‭ ‬حملة‭ ‬التوقيفات‭ ‬التي‭ ‬طاولت‭ ‬امراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬ووزراء‭ ‬حاليين‭ ‬وسابقين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تهم‭ ‬بالفساد‭. ‬وبين‭ ‬الموقوفين‭ ‬الملياردير‭ ‬الامير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬وجه‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬الرئاسية‭.‬

اسماء‭ ‬جديدة‭ ‬تكشفها‭ ‬‮«‬وثائق‭ ‬بارادايز‮»‬‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬آبل‭: ‬الهاربون‭ ‬من‭ ‬الضرائب

سان‭ ‬فرانسيسكو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سلطت‭ ‬معلومات‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬تسريبات‭ ‬‮«‬وثائق‭ ‬بارادايز‮»‬‭ ‬الاضواء‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬الاسلوب‭ ‬الذي‭ ‬انتهجته‭ ‬آبل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬أرباحها‭ ‬من‭ ‬ملاذ‭ ‬ضريبي‭ ‬الى‭ ‬آخر‭ ‬وعلى‭ ‬استغلال‭ ‬شركة‭ ‬نايكي‭ ‬وبطل‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬لثغرات‭ ‬قانونية‭ ‬للغاية‭ ‬نفسها‭.‬

كشف‭ ‬الكونسورسيوم‭ ‬الدولي‭ ‬للصحافيين‭ ‬الاستقصائيين‭ (‬آي‭ ‬سي‭ ‬آي‭ ‬جي‭) ‬ومقره‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬الاحد‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬13‭,‬5‭ ‬ملايين‭ ‬وثيقة‭ ‬تم‭ ‬تسريبها‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬دولي‭ ‬للمحاماة‭ ‬مقره‭ ‬برمودا‭ ‬وسُميت‭ ‬‮«‬وثائق‭ ‬بارادايز‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الكونسورسيوم‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬وثائق‭ ‬بنما‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

بموجب‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬اليها‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬و»بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬فان‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬آبلباي‮»‬‭ ‬للمحاماة‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬عشرات‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬عملاق‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬من‭ ‬ايرلندا‭ ‬الى‭ ‬جزر‭ ‬تشانيل‭ ‬البريطانية‭ ‬عندما‭ ‬واجهت‭ ‬تشددا‭ ‬ازاء‭ ‬الضرائب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دبلن0‭.‬

وافادت‭ ‬التقارير‭ ‬الاعلامية‭ ‬ان‭ ‬آبل‭ ‬نقلت‭ ‬اصولا‭ ‬الى‭ ‬جزيرة‭ ‬جيرسي‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفرض‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والمستثناة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬تشريعات‭ ‬الضرائب‭ ‬الاوروبية‭.‬

لم‭ ‬تعلق‭ ‬مجموعة‭ ‬آبل‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬انها‭ ‬تحترم‭ ‬قانون‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭.‬

ونفى‭ ‬رئيس‭ ‬آبل‭ ‬التنفيذي‭ ‬تيم‭ ‬كوك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس‭ ‬الاميركي‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬‮«‬حيل‮»‬‭ ‬للتهرب‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭. ‬وتواجه‭ ‬المجموعة‭ ‬مطالب‭ ‬أوروبية‭ ‬لتسديد‭ ‬14‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬بموجب‭ ‬حكم‭ ‬بان‭ ‬نظامها‭ ‬الضريبي‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬يرقى‭ ‬الى‭ ‬مساعدات‭ ‬حكومية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقوانين‭.‬

‭- ‬طائرة‭ ‬هاميلتون‭ ‬الخاصة‭ -‬

كشفت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬وصحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬غارديان‮»‬‭ ‬ان‭ ‬هاميلتون‭ ‬تهرب‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬المتوجبة‭ ‬على‭ ‬طائرته‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬اسلوب‭ ‬معقد‭ ‬يخضع‭ ‬حاليا‭ ‬للتحقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطات‭ ‬الضرائب‭ ‬البريطانية

وكشفت‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسريبها‭ ‬ان‭ ‬السائق‭ ‬البريطاني‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬3‭,‬3‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬من‭ ‬مستردات‭ ‬الضريبة‭ (‬4‭,‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬و3‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬بعد‭ ‬استيراد‭ ‬طائرته‭ ‬الفخمة‭ ‬الى‭ ‬جزيرة‭ ‬آيل‭ ‬أوف‭ ‬مان‭ ‬البريطانية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تفرض‭ ‬ضرائب‭ ‬عالية‭.‬

وتعذر‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بممثلين‭ ‬عن‭ ‬هاميلتون‭ ‬للتعليق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭.‬

وكشف‭ ‬تقرير‭ ‬منفصل‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوموند‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬مجموعة‭ ‬نايكي‭ ‬للمنتجات‭ ‬الرياضية‭ ‬استغلت‭ ‬ثغرة‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬الهولندي‭ ‬لخفض‭ ‬معدلها‭ ‬الضريبي‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬الى‭ ‬2‭%‬‭ ‬فقط‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬معدل‭ ‬25‭%‬‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الاوروبية‭.‬

‭- ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ -‬

كشفت‭ ‬الوثائق‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬وجود‭ ‬علاقات‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الاميركي‭ ‬وليبور‭ ‬روس‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬معقدة‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاوفشور‭.‬

وتبين‭ ‬ان‭ ‬روس‭ ‬يملك‭ ‬31‭%‬‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬نافيغيتور‭ ‬القابضة‭ ‬وهي‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬عملاق‭ ‬النفط‭ ‬الروسي‭ ‬سيبور‭ ‬الذي‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬كيريل‭ ‬شامالوف‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬وغينادي‭ ‬تيمشنكو‭ ‬صديق‭ ‬بوتين‭ ‬وشريكه‭ ‬في‭ ‬الاعمال‭ ‬والذي‭ ‬تفرض‭ ‬عليه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭.‬

وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬هيئات‭ ‬روسية‭ ‬تساؤلات‭ ‬بوجود‭ ‬تضارب‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬المصالح‭ ‬وعما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬تزعزع‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬على‭ ‬موسكو‭.‬

فرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬كيانات‭ ‬وافراد‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬ضم‭ ‬موسكو‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬والازمة‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬روس‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬بلومبورغ‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يعتزم‭ ‬التمسك‭ ‬بحصته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬بيعها‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لهذه‭ ‬الاسباب‮»‬‭.‬

الاثنين‭ ‬قلل‭ ‬مسؤولون‭ ‬روس‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬التسريبات‭ ‬اذ‭ ‬اعتبروا‭ ‬ان‭ ‬العقود‭ ‬شرعية‭ ‬ولم‭ ‬تتم‭ ‬لدوافع‭ ‬سياسية‭.‬

وعبرت‭ ‬سيبور‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استغرابها‭ ‬للتفسير‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬اوردته‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬لنشاط‭ ‬تجاري‭ ‬عادي‮»‬‭.‬

وشملت‭ ‬التسريبات‭ ‬ايضا‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لويس‭ ‬كابوتو‭ ‬اذ‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ناسيون‮»‬‭ ‬ان‭ ‬كابوتو‭ ‬وقبل‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬تولى‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬استثمار‭ ‬مقره‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وينشط‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬كايمان‭ ‬وديلاوير‭. ‬وأدت‭ ‬التسريبات‭ ‬الى‭ ‬تعالي‭ ‬أصوات‭ ‬تطالب‭ ‬باستقالته‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬ان‭ ‬ملايين‭ ‬الجنيهات‭ ‬الاسترلينية‭ ‬العائدة‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬استُثمرت‭ ‬في‭ ‬جنّات‭ ‬ضريبية‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬و»ذي‭ ‬غارديان‮»‬‭ ‬ان‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬11‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬من‭ ‬اموال‭ ‬الملكة‭ ‬البريطانية‭ ‬استُثمرت‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬كايمان‭ ‬وبرمودا‭.‬

وكشفت‭ ‬الوثائق‭ ‬توظيف‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬13‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬من‭ ‬اموال‭ ‬الملكة‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬كايمان‭ ‬وبرمودا،‭ ‬كما‭ ‬أوردت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬و»ذي‭ ‬غارديان‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬ان‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬ان‭ ‬يدفع‭ ‬الناس‭ ‬الضرائب‭ ‬المتوجبة‭ ‬عليهم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬اوفشور‭ ‬ليس‭ ‬دليلا‭ ‬مباشرا‭ ‬على‭ ‬الفساد‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬سودوتشي‭ ‬تسايتونغ‭ ‬الالمانية‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الوثائق‭ ‬واطلع‭ ‬الكونسورسيوم‭ ‬الدولي‭ ‬للصحافيين‭ ‬الاستقصائيين‭ ‬وشركاء‭ ‬اعلاميين‭ ‬آخرين‭ ‬عليها‭.‬