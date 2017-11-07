محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭:‬ايران‭ ‬تشن‭ ‬حرباً‭ ‬مباشرة‭ ‬ضد‭ ‬السعودية

الحوثيون يهددون بضرب مطارات السعودية والامارات رداً على اغلاق منافذ اليمن
صنعاء- الزمان
هدد المتمردون الحوثيون في اليمن الثلاثاء بضرب مطارات وموانئ المملكة السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ردا على قرار التحالف العسكري بقيادة الرياض اغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية للبلد الغارق في نزاع مسلح. وقال المتمردون في بيان نشرته وكالة الانباء «سبأ» المتحدثة باسمهم ان «إعلان إغلاق كافة الموانئ (…) أقصى درجات النزال بالحرب»، واضافوا «إرادتنا لن تنكسر (…) وكل المطارات والموانئ والمنافذ والمناطق ذات الأهمية بالنسبة لهم ستكون هدفا مباشرا للسلاح اليمني المناسب». فيما اتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء ايران بشن «عدوان عسكري مباشر» ضد المملكة عبر اليمن، في تصعيد جديد للهجة ضد طهران يأتي في وقت تشهد السعودية حملة تطهير غير مسبوقة تستهدف أمراء ومسؤولين. واعلنت السعودية السبت ان قواتها اعترضت فوق مطار الرياض صاروخا بالستيا أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه العاصمة، ما أدى الى سقوط شظايا منه في حرم المطار، محملة طهران المسؤولية. ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن ولي العهد قوله في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون «ان ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني». وأضاف الامير محمد الذي يتولى ايضا منصب وزير الدفاع ان هذا الانخراط «قد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة».
وأطلق المتمردون الحوثيون في الماضي صواريخ باتجاه السعودية، الا انها المرة الاولى التي يصل فيها صاروخ الى العاصمة وتتساقط أجزاء منه في مطار مدني، ما يؤكد التهديد المتصاعد الذي تشكله صواريخ المتمردين على أمن المملكة وحركة الملاحة الجوية فيها. وتتهم السعودية ايران بتهريب الاسلحة الى المتمردين الشيعة، الا ان طهران تنفي هذه التهم وتقول ان السعودية تحاول التغطية على «جرائم حرب» ترتكبها في أفقر دول الجزيرة العربية. ولا تخفي طهران دعمها السياسي للتمرد الحوثي. اعتبرت ايران الثلاثاء الاتهامات التي وجهها اليها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بشن «عدوان عسكري مباشر» ضد السعودية عبر اليمن، بانها «مخالفة للواقع» وذلك بعدما أطلق الحوثيون صاروخا على اراضي المملكة في نهاية الاسبوع. وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون ان «مزاعم المسؤولين السعوديين مخالفة للواقع وخطيرة» كما اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي لوكالة فرانس برس. وندد ظريف ايضا «بالاعمال الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة السعودية في المنطقة». وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين المتحالفين مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وخلّف النزاع اكثر من 8650 قتيلا واكثر من 58 الف جريح منذ التدخل السعودي، بحسب ارقام الامم المتحدة، وتسبّب بانهيار النظام الصحي، وتوقف مئات المدارس عن استقبال الطلاب، وانتشار مرض الكوليرا، وأزمة غذائية كبرى. وبعيد اعتراض الصاروخ في نهاية الاسبوع، قرر التحالف إغلاق منافذ اليمن الجوية والبحرية والبرية بشكل مؤقت «من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية».
واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية ان الصاروخ الذي أطلق باتجاه الرياض قد يشكل «جريمة حرب»، لكنها دعت في الوقت ذاته السعودية الى عدم الرد بزيادة القيود على ادخال المساعدات الى البلد الغارق في نزاع مسلح.
وقالت في بيان «يبدو أن الحوثيين ارتكبوا جريمة حرب بإطلاق صاروخ بالستي عشوائي على مطار مدني»، مضيفة ان الهجوم «هو الأحدث في سلسلة غارات عشوائية بالصواريخ الباليستية شنتها قوات الحوثي-صالح على المملكة، وإن كانت أول مرة تصل العاصمة».
ورأت أن «الهجوم غير القانوني لا يبرر أن تزيد السعودية من الكارثة الإنسانية اليمنية بزيادة القيود على المساعدات وإمكانية الدخول إلى اليمن».
وأعلن متحدث باسم الامم المتحدة ان قرار إغلاق المنافذ حال دون ارسال المنظمة الدولية طائرتين تنقلان المساعدات الى البلد المنكوب.
وجاء اطلاق الصاروخ على السعودية والتصعيد في اللهجة تجاه ايران في وقت تشهد المملكة حملة مكافحة فساد غير مسبوقة بقيادة ولي العهد اعتقل خلالها العشرات من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية في المملكة.
والاثنين، دخل الرئيس الاميركي دونالد ترامب على خط التطورات الداخلية في المملكة، معبرا عن ثقته في اجراءات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد.
وقال ترامب في تغريدة على موقع «تويتر»، «لدي ثقة كبيرة بالملك سلمان وبولي العهد السعودي، فهما يدركان بالضبط ما الذي يفعلانه»، مؤكدا ان بعضا من الموقوفين أخيرا ابتلعوا ثروات البلد على مدى سنوات.
وأجرى العاهل السعودي السبت اتصالا هاتفيا بالرئيس الاميركي ناقشا خلاله «التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية»، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس).
وجاء الاتصال بين الرئيس الاميركي والعاهل السعودي بعيد حملة التوقيفات التي طاولت امراء ومسؤولين ووزراء حاليين وسابقين على خلفية تهم بالفساد. وبين الموقوفين الملياردير الامير الوليد بن طلال الذي سبق أن وجه انتقادات حادة الى ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية.
اسماء جديدة تكشفها «وثائق بارادايز» من بينها آبل: الهاربون من الضرائب
سان فرانسيسكو-(أ ف ب) – سلطت معلومات جديدة بعد تسريبات «وثائق بارادايز» الاضواء الاثنين على الاسلوب الذي انتهجته آبل من أجل التهرب من الضرائب من خلال نقل أرباحها من ملاذ ضريبي الى آخر وعلى استغلال شركة نايكي وبطل سباقات الفورمولا واحد لويس هاميلتون لثغرات قانونية للغاية نفسها.
كشف الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) ومقره الولايات المتحدة هذه المعلومات الاحد استنادا الى 13,5 ملايين وثيقة تم تسريبها من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا وسُميت «وثائق بارادايز». وكان هذا الكونسورسيوم مسؤولا عن نشر وثائق بنما العام الماضي.
بموجب الوثائق التي استندت اليها «نيويورك تايمز» و»بي بي سي» فان مكتب «آبلباي» للمحاماة عمل على نقل عشرات مليارات الدولارات من عائدات عملاق الإلكترونيات من ايرلندا الى جزر تشانيل البريطانية عندما واجهت تشددا ازاء الضرائب من قبل دبلن0.
وافادت التقارير الاعلامية ان آبل نقلت اصولا الى جزيرة جيرسي الصغيرة التي لا تفرض ضرائب على الشركات والمستثناة الى حد كبير من تشريعات الضرائب الاوروبية.
لم تعلق مجموعة آبل على الفور لوكالة فرانس برس لكنها قالت لصحيفة «نيويورك تايمز» انها تحترم قانون البلد الذي تعمل فيه.
ونفى رئيس آبل التنفيذي تيم كوك خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الاميركي اللجوء الى «حيل» للتهرب من الضرائب. وتواجه المجموعة مطالب أوروبية لتسديد 14,5 مليار دولار من الضرائب بموجب حكم بان نظامها الضريبي في ايرلندا يرقى الى مساعدات حكومية مخالفة للقوانين.
- طائرة هاميلتون الخاصة -
كشفت «بي بي سي» وصحيفة «ذي غارديان» ان هاميلتون تهرب من الضرائب المتوجبة على طائرته الخاصة من خلال استخدام اسلوب معقد يخضع حاليا للتحقيق من قبل سلطات الضرائب البريطانية
وكشفت الوثائق التي تم تسريبها ان السائق البريطاني حصل على 3,3 ملايين جنيه استرليني من مستردات الضريبة (4,4 ملايين دولار و3,7 ملايين يورو) في العام 2013 بعد استيراد طائرته الفخمة الى جزيرة آيل أوف مان البريطانية والتي لا تفرض ضرائب عالية.
وتعذر الاتصال في الوقت الحالي بممثلين عن هاميلتون للتعليق لوكالة فرانس برس حول الموضوع.
وكشف تقرير منفصل نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية ان مجموعة نايكي للمنتجات الرياضية استغلت ثغرة في القضاء الهولندي لخفض معدلها الضريبي في اوروبا الى 2% فقط بالمقارنة مع معدل 25% المفروض على الشركات الاوروبية.
- علاقات مع روسيا -
كشفت الوثائق من جهة اخرى، وجود علاقات بين وزير التجارة الاميركي وليبور روس مع روسيا عبر شبكة معقدة من الاستثمارات الاوفشور.
وتبين ان روس يملك 31% من شركة نافيغيتور القابضة وهي شراكة مع عملاق النفط الروسي سيبور الذي جزء منه كيريل شامالوف صهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغينادي تيمشنكو صديق بوتين وشريكه في الاعمال والذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات.
وأثارت هذه العلاقات مع هيئات روسية تساؤلات بوجود تضارب محتمل في المصالح وعما اذا كانت تزعزع العقوبات الاميركية على موسكو.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وافراد في روسيا في اعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم والازمة في اوكرانيا.
وقال روس لمجموعة «بلومبورغ» الاثنين انه لا يعتزم التمسك بحصته قائلا «كنت أفكر في بيعها لكن ليس لهذه الاسباب».
الاثنين قلل مسؤولون روس من أهمية التسريبات اذ اعتبروا ان العقود شرعية ولم تتم لدوافع سياسية.
وعبرت سيبور في بيان نقلته وسائل الاعلام الروسية عن «استغرابها للتفسير السياسي الذي اوردته بعض وسائل الاعلام لنشاط تجاري عادي».
وشملت التسريبات ايضا وزير المالية الارجنتيني لويس كابوتو اذ أوردت صحيفة «لا ناسيون» ان كابوتو وقبل تعيينه في مهامه تولى إدارة صندوق استثمار مقره الولايات المتحدة وينشط في جزر كايمان وديلاوير. وأدت التسريبات الى تعالي أصوات تطالب باستقالته.
وأفادت وسائل اعلام بريطانية ان ملايين الجنيهات الاسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية استُثمرت في جنّات ضريبية. وقالت «بي بي سي» و»ذي غارديان» ان حوالى عشرة ملايين جنيه استرليني (11,3 مليون يورو) من اموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا.
وكشفت الوثائق توظيف نحو 10 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار 11 مليون يورو) من اموال الملكة الخاصة في صناديق استثمارية في جزر كايمان وبرمودا، كما أوردت «بي بي سي» و»ذي غارديان».
وأعلن المتحدث باسم تيريزا ماي ان رئيسة الحكومة البريطانية «تريد ان يدفع الناس الضرائب المتوجبة عليهم» مع الإشارة إلى أن الاستثمار في صندوق اوفشور ليس دليلا مباشرا على الفساد.
وكانت صحيفة سودوتشي تسايتونغ الالمانية أول من حصل على الوثائق واطلع الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركاء اعلاميين آخرين عليها.