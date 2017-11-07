مقتدى الصدر يأمر مقاتليه بمغادرة كركوك خلال 72 ساعة

النجف‭ – ‬كركوك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أمر‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬البارز‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مقاتليه‭ ‬بالانسحاب‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬مفاوضات‭ ‬معقدة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬حيال‭ ‬إدارة‭ ‬أمن‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬فيما‭ ‬وفي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬عقابي‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬للاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬تقدمت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬مسنودة‭ ‬بفصائل‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬واستعادت‭ ‬غالبية‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬خلافا‭ ‬لرغبة‭ ‬بغداد‭. ‬وبعيد‭ ‬استعادة‭ ‬تلك‭ ‬المناطق،‭ ‬وخصوصا‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬اتخذت‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬ومنها‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري،‭ ‬مقارا‭ ‬فيها‭. ‬وأصدر‭ ‬الصدر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أوامر‭ ‬لمقاتلي‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‭ ‬امرا‭ ‬بـ»عدم‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ (…) ‬وغلق‭ ‬كل‭ ‬مقراتهم‭ ‬فورا‭ ‬وخلال‭ ‬72‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭. ‬وأكد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المحافظة‭ ‬وكافة‭ ‬المحافظات‭ ‬تدريجيا‭ ‬بيد‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬حصرا‮»‬‭. ‬وتندد‭ ‬سلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقاومة‭ ‬تذكر‭ ‬أمام‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية،‭ ‬مرارا‭ ‬بتواجد‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬طالب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬بـ»عدم‭ ‬السماح‭ ‬بفتح‭ ‬أي‭ ‬مقار‭ ‬أمنية‭ ‬أو‭ ‬تواجد‭ ‬قوات‭ ‬غير‭ ‬اتحادية‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬والمناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭.‬واقتصار‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬بالسلطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬حصرا‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬استعادة‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬لغالبية‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬أربيل،‭ ‬فشلت‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والكردية‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حيال‭ ‬معبر‭ ‬حدودي‭ ‬إستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬وتبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الفشل‭.‬‭ ‬وأشارت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬الطارئة‭ ‬لحوار‭ ‬سياسي‭ ‬ومفاوضات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬استعدادها‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬تلك‭ ‬المفاوضات‭. ‬وتكرر‭ ‬بغداد‭ ‬مطالبتها‭ ‬للإقليم‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬التزامه‭ ‬بعدم‭ ‬الانفصال‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬ذلك‭ ‬دستوريا،‭ ‬وإلغاء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجته‭ ‬‮«‬نعم‮»‬‭ ‬بغالبية‭ ‬ساحقة‭.‬